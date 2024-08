El Leyma encara el primer test de su liga

El Leyma Básquet Coruña afronta este sábado (19.00 horas) en la localidad cántabra de Laredo su segundo partido amistoso de su primera temporada como equipo ACB, ante un rival de su misma liga, el Bilbao Basket, décimo tercer clasificado del campeonato 2023-2024.



Diego Epifanio contó con un arsenal muy limitado el pasado martes en el duelo, disputado en la ciudad portuguesa de Caminha, ante el local FC Porto. Una limitación que se hizo notar mucho en el último y decisivo periodo (21-8) de un partido que acabó con 80-73 para Os Dragoes.



Faltaron a esta primera cita Trey Thompkins, Olle Lundqvist, LJ Figueroa y Brandon Taylor, tres jugadores llamados a tener un rol importante durante la temporada. El ala-pívot estadounidense sigue trabajando al margen del grupo para adquirir un tono físico que, en palabras de Epi, no le haga salir de la pista una vez que entre en ella. El todoterreno sueco, por su parte, sigue recuperándose de la operación en el hombro izquierdo a la que fue sometido según terminó la temporada pasada.



Unas molestias físicas dejaron en el dique seco al alero internacional por República Dominicana. El base estadounidense, último fichaje y último en aterrizar en A Coruña, llegaba a este test sin apenas haber entrenado con sus nuevos compañeros. Sobre el papel, tanto Figueroa como Taylor tendrán esta tarde en Laredo sus primeros minutos de cancha como jugadores de la marea naranja.



El peso ofensivo del Leyma en el partido disputado en Caminha lo llevaron cuatro de los renovados. Con una acertadísimo Ingus Jakovics a la cabeza. El base letón anotó 16 puntos, con un excelente 5 de 7 en triples. Yunio Barrueta aportó una docena de tantos, todos ellos conseguidos desde el arco (4 de 6), Beqa Burjanadze formó una decena y Atoumane Diagne sumó un punto menos, además de 7 rebotes.



A juzgar por la estadísticas –el partido no se pudo ver salvo in situ–, los de Epi estuvieron bastante bien en ataque. Convirtieron la mitad de sus lanzamientos de dos (22 de 44) y el 64% de sus triples (11 de 17). En su debe, los escaso 2 tantos anotados en segundas oportunidades y los 13 concedidos al FC Porto en contraataques. Pequeños detalles. Nada que no se pueda corregir de aquí al 29 de septiembre, fecha del debut liguero, en el Coliseum contra el defensor del título, el Real Madrid.

Posible rival directo

El Bilbao Basket, que acabó con sólo dos victorias de margen sobre el último puesto de descenso –podría, por tanto, ser uno de los rivales directos de la marea naranja, el que ocupó el Obradoiro, presenta en su versión 24-25 un perfil contrario al de su rival de hoy. Si el Leyma renovó a ocho jugadores y fichó a cinco, la directiva del club vizcaino renovó a cinco y fichó a ocho.



Al frente del banquillo continúa Jaume Ponsarnau. Repiten en el roster el base sueco Melwin Pantzar, el escolta estonio Kristian Kullamae, el alero Xavi Rabaseda, el ala-pívot belga Thijs de Ridder y el pívot islandés Tryggvi Hlinason. Un quinteto completo, que bien podría ser el titular, ya que, excepto el jugador catalán, los otros cuatro estuvieron entre los ocho más usados por Ponsarnau el pasado curso. De aquel plantel se han caído sus tres principales fuentes de anotación, Sacha Killeya-Jones, Adam Smith y Keith Hornsby.



Las caras nuevas son el base noruego Harald Frey, el 4 polaco Tomasz Gielo, el combo estadounidense Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, el alero Rubén Domínguez, el pívot estadounidense Marvin Jones, el también 5 senegalés Amar Sylla, el escolta esloveno Zoran Dragic y el pívot maliense Bassala Bagayoko.



Dos similitudes unen a los dos primeros rivales del Leyma en la fase de preparación para el histórico debut en la máxima categoría nacional, el FC Porto y el Bilbao Basket. La primera, que ambos arrancaron el 19 de agosto, una semana más tarde que el bloque entrenado por Diego Epifanio.



Y ambos disputarán la FIBA Europe CUP. Aunque el conjunto portugués entrará directamente en octavos de final, mientras que los hombres de negro deberán enfrentarse, en una eliminatoria a ida y vuelta, al Neptunas Klaipeda lituano por una plaza en el cuadro defintivo de la competición.



Lo hará la misma semana del inicio de la competición doméstica, el martes 24 de septiembre como visitante y el viernes 27, dos días antes del debut liguero, en Miribilla donde 48 horas más tarde recibirá al Breogán.

Antes de ese duelo, y después del encuentro de hoy, el Bilbao Basket jugará un torneo en Tallin (Estonia), donde se medirá en semifinales al Napoli (6 de septiembre). Una semana después se las verá, en Azkoitia, con el Baskonia; el día 15 jugará en Tárrega (Lleida) contra un rival por definir y cerrará los test en la pista del Gipuzkoa (19 de septiembre).



El Leyma continuará su pretemporada los días 6 y 7 de septiembre, con la disputa de un torneo triangular en la localidad granadina de Armilla, donde se las verá, por este orden, con el Flamengo brasileño y el Fundación CB Granada, otro de sus posibles rivales directos en la batalla por la pemanencia en la ACB.



Para el día 11 está programado el partido de presentación –suena como rival el KK Split croata– y el 13 y 14 jugará, en Pontevedra, el Torneo EncestaRías, junto con el Valencia Basket, el Breogán y el Mónaco francés, equipo que acabó tercero la fase regular de la pasada Euroliga.