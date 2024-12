Leyma | Diagne: “En esta liga, si no compites al máximo, no ganas”

Atoumane Diagne (Dakar, Senegal) cumple su cuarta temporada en el Leyma Básquet, a cuyos aficionados les gustaría ver más minutos en cancha al senegalés –que dentro de 11 días soplará 26 velas–, un debate que el pívot zanja con “yo siempre pongo el equipo delante”.

¿Qué tal está usted y qué tal ve al equipo?

Muy bien. Estamos entrenando mejor, aunque nos faltan dos jugadores [los lesionados Gus Lima y Phil Scrubb], el equipo está respondiendo muy bien a esto.

Lima, Goran Huskic y usted son pívots muy diferentes y que aportan cosas distintas al equipo. ¿Considera necesario fichar a alguien para cubrir la baja del brasileño?

El tema de los fichajes depende del staff y los directivos. Goran y yo jugamos juntos la temporada pasada y cada uno aporta lo que, entre comillas, el otro no tiene, pero creo que durante la ausencia de Gus podemos perfectamente estar los dos ahí aguantando.

¿Salen las cuentas con cuatro victorias en once partidos, o no piensan en ningún número determinado para mantener la categoría, a pesar de que la cifra más recurrente es doce?

El hecho de calcular cuántas victorias necesitamos, no te ayuda mucho. Entonces, nosotros intentamos afrontar cada partido de la misma manera, trabajar mucho, hacer lo mejor posible nuestro trabajo, competir hasta el final, y si podemos sacar la victoria, mucho mejor. Vamos construyendo desde esto. Es verdad que en algún momento se van a empezar a contar las victorias, pero ahora llevamos solo once partidos y no es el momento de contar, sino el momento de mejorar. De aquí en adelante, ya veremos.

Vienen tres partido seguidos en casa: uno complicado (Joventut), uno asequible y muy importante (Bilbao) y uno contra el actual líder (Valencia). ¿Puede ser un buen tramo para pegar un estirón?

En esta liga cualquier rival te puede ganar. Y no es solo jugar en casa, también hay que hacerlo fuera. En la ACB, si no compites al máximo, no ganas. Por eso tenemos que competir al máximo contra todos los equipos. Jugar como un equipo y defender mucho mejor. Si sacamos el pleno de victorias, perfecto; sino, lo que podamos sacar.

El principal debate entre los aficionados naranjas atañe a los minutos en cancha de Diagne. Porque parecen pocos. ¿Le ha dicho su entrenador qué tiene que hacer para jugar más?

Es mi tercer año con Epi. Ya nos conocemos muy bien y cada uno sabe lo que tiene y lo que quiere el otro. Es verdad que cada partido es distinto; algunos equipos defienden de tal manera que mi juego en ese momento no ayuda al equipo, y si los otros lo hacen bien y el equipo gana, por mí, perfecto. Cada uno quiere jugar más, pero yo siempre pongo el equipo delante. Lo que tengo que hacer es trabajar más en los entrenamientos e intentar hacerlo bien y dar lo máximo en los partidos para poder sacar más minutos.

¿Es ajeno a ese debate, o le resulta imposible en estos tiempo donde mandan las redes sociales?

Es imposible evitarlo, lo que pasa es que no me focalizo en esto. Lo hago en cómo puedo mejorar y ayudar al equipo.

La proyección a 40 minutos de sus guarismos actuales arroja unas medias tremendas: 24 puntos, 13 rebotes y casi 5 tapones. ¿Son números que pueden sugerir algo, o solo una fantasía, ya que nadie juega 40 minutos?

Es una previsión. Las previsiones son lo que son, y la realidad es la que es. Es verdad que tengo unos números buenos en cuanto a lo que juego. Pero no intento focalizarme en esto. Las estadísticas están ahí, pero también está la realidad. Prefiero centrarme en lo que puedo hacer para ayudar al equipo y al entrenador, dando siempre mi máximo.

Líder de la ACB en porcentaje de acierto en tiros de dos. ¿Qué significa para usted?

Que mis compañeros me ponen en la mejor situación para anotar. Tengo que dar créditos al equipo, porque no soy un jugador que genera por sí solo sus puntos. Y todo el mundo está ayudándome. Encantado de tener el mejor porcentaje de la liga, pero mi idea es seguir mejorando.

¿Alguna química especial con un compañero en estos cuatro años en el Básquet Coruña?

Alex [Hernández]. Es verdad que también con Ingus, tanto el año pasado como este, estamos teniendo una conexión muy buena. Y qué decir de Brandon [Taylor]... Es el máximo asistente de la liga. Crédito para ellos, que me ponen en las mejores situaciones.

En el otro lado están los tiros libres. Ha tenido alguna temporada por encima de 60% de acierto, pero en la presente está en un 42,9%, el más bajo de su carrera profesional. ¿Dónde radica el problema?

Es más mental que otra cosa. Y cuando entras en esta dinámica negativa de fallar, te condiciona, te cuesta más. Tengo que superarlo para ganar confianza y estar convencido al cien por cien de que los voy a meter. Lo estoy trabajando cada día, y en algún momento esté trabajo hará su efecto.

Nunca es tarde para mejorar.

Muchos jugadores han mejorado los tiros libres casi al final de su carrera. Y yo tengo margen de tiempo para intentar mejorarlo.

De veintisiete canastas que ha metido esta temporada, quince han sido mates. ¿Esperaba un porcentaje tan alto teniendo en cuenta que la ACB es una liga del máximo nivel?

Es más dura, pero también hay más espacios porque hay más tiradores fuera. Yo hago muy bien el pick & roll y mis bases saben que si me la tiran arriba... Estamos aprovechando que algunas defensas me dejan hacer más el roll que otras. Siempre estoy preparado para que me la tiren arriba y hacer el mate. Es mi juego.

La FEB le otorga ocho triples lanzados. Aún sin éxito. ¿Hay ahí una cuenta pendiente?

(Cara de asombro). No recuerdo haber tirado un triple desde junior. Creo que lo tienen mal contado (risas). En un partido hice diez tapones y en la estadística me pusieron cero. Fue hace dos años, contra el Ourense; al poner el último, me lesioné un tobillo. Igual me pusieron esos tapones en la parte de los triples (carcajadas).

¿Como le gustaría ganar un partido, con un mate o con un triple?

(Risas). Con un mate. El año pasado ya ganamos con un mate mío un partido importante. Es uno de mis partidos favoritos. Y nunca tiro triples. No creo que que vaya a pasar que me caiga el último balón para tirar un triple (risas). Si me cayera, y lo metiera, no volvería a tirar otro en mi vida para retirarme con el cien por cien de acierto (carcajadas).

El jueves le entregaron una camiseta conmemorativa de sus 100 partidos con el Leyma, aunque realmente son ya 113. Esta última, la cifra más alta de la historia del club entre los jugadores en activo. ¿Supone algo especial?

La verdad es que no lo sabía hasta que me dieron la camiseta. Me dijeron que cumplí los 100 el día del ascenso [dato incorrecto, puesto que eran 102, contando regular, playoffs y Copa Princesa]. Hacer cien partidos en un club es algo muy especial. No lo consiguen muchos jugadores. Para mí es un honor y un orgullo hacerlo con el Leyma, porque en un momento muy complicado para seguir con mi carrera me dio la oportunidad de volver a jugar en una liga del máximo nivel. Cumplir los cien partidos aquí, y además en la ACB, es un gran honor.

Solo hay tres jugadores bicentenarios en la historia de la entidad. ¿Lo ve factible?

A ver si puedo llegar a doscientos. Y que sea en la ACB.

Acaba un año inolvidable. Un deseo para el nuevo...

Quedarnos en la ACB. A ver si sacamos victorias en estas Fiestas. Ganar los tres partidos de casa sería un buen regalo.

Tampoco estaría mal ganar dos...

Hombre, ya te digo.

¿Y un deseo, o propósito, a nivel personal?

Pues... Te diría un deseo: tener más impacto en la liga. Que la gente vea lo que puedo aportar a un equipo.