Leyma Coruña | El faro que pasó de la NBA y reina en la ACB cerca de los 40

El croata Ante Tomic (Dubrovnik, 1987) es uno de los mejores pívots europeos del siglo XXI, pero también uno de los perseguidos por más estigmas. Al veterano líder del Joventut y de valoración de lo que va de ACB 2024-25 se le ha tachado, mayormente, de blando y de falto del carácter necesario para haber llegado más lejos.



Hay otro sambenito sobre sus 217 centímetros de estatura: el de perdedor. Nada más lejos de la realidad, aunque con cierto fundamento. Tomic, que dentro de nueve días cumplirá 38 años, llegó a la Asociación de Clubes de Baloncesto de la mano del Real Madrid, que le fichó, con 22 años, del KK Zagreb.



Abandonó el club blanco tras conquistar la Copa del Rey 2011-12. Eran años de dominio azulgrana, y al Barça se fue, porque, esgrimió en su momento, “quiero ganar títulos”. Una frase que todavía le persigue. Y es que, en los ocho años que jugó en el equipo catalán, el máximo rival ganó cinco ligas, dos Copas y dos Euroligas. El Barça, una ACB y tres torneos del KO.



Elegido por los Jazz en el puesto 44 –el dorsal que porta en el Joventut– del draft de 2008, se ha declarado no fan de la NBA. En una entrevista en 2020, aseguró que la liga estadounidense no estaba tan lejos de la Euroliga, competición que no ha ganado, pero en la que fue elegido dos veces (2012-13 y 201314) en su Cinco Ideal. Dos veces también ha entrado en el de la ACB (2010-11 y 2012-13).



En 2020 se bajó de la élite nacional y continental al fichar por el Joventut, club con el que no ha conquistado ningún título. Un paso atrás y menos presión para desarrollar su gran talento, que, como el buen vino, ha ido ganando con los años.



Los 13,9 puntos que promedia actualmente son, tras los 14,3 de la 2021-22, la segunda cifra más alta de su carrera ACB. Los 6,6 rebotes están por encima de su media, que es 6,1, al igual que las 2,2 asistencias que reparte por encuentro, 0,3 más que el promedio de sus 15 campañas y media en la máxima categoría española.

IQ de museo

Estadísticas al margen, Tomic es un bailarín de claqué en la pintura, letal tanto de espaldas como de cara al aro. Hace daño anotando y también generando puntos a través de los pases de canasta, sobre todo desde el poste alto. Su IQ es digna de figurar en un museo.



Un lujo para la vista del buen aficionado al basket. Una tortura para sus contrincantes. Un placer o un dolor de muelas, dependiendo del bando en que se esté. Lo ideal sería ‘desbandarse’ y disfrutar de lo poco que le queda de carrera deportiva al ‘Faro de Dubrovnik’. O no tan poco, habida cuenta de su rendimiento actual.