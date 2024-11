Dos ex amenazan la primera noche de Champions del Liceo en Riazor

Nalo García abrió la lata en el Trissino-Liceo (5-2). Un presagio. Y una amenaza. El equipo coruñés se topará con viejos conocidos casi en cada jornada de la Champions. El Valongo, rival en el grupo B, y el Saint-Omer, encuadrado en el A, son los únicos de la competición sin jugadores con pasado verde y blanco. En total son 19 nombres propios repartidos por toda Europa. Hoy les toca a Bruno Di Benedetto y Franco Platero. Visitan A Coruña con el Oliveirense (20.30 horas). La ley del ex amenaza la primera noche europea en Riazor.



Bruno (27 años) es el último de la saga Di Benedetto que vistió la camiseta del Liceo. Los tres hermanos internacionales franceses, de madre coruñesa y padre italiano, estaban destinados a jugar aquí. El ‘3’ militó en dos etapas de una temporada cada una: 2019-20 y 2022-23. “Es uno de los clubes más grandes del mundo, pero representa mucho más: la mentalidad y el juego, muy propio y representativo, son algo único”, resume Bruno.



El argentino Platero (32), jugó también dos campañas en el equipo coruñés: 2019-2021. “Que un club tan grande se fijara en mí y me abriera las puertas me hizo muy feliz. A Coruña es una de las capitales mundiales del hockey, como se vive ahí se vive en pocos lados, es algo espectacular y muy lindo”, recuerda.



El sanjuanino se despidió con el título de la Copa del Rey de Riazor 2021, un momento inolvidable. “No solo por el hecho de ganar un campeonato, sino por lo que significa ganar con el Liceo y contra un Barça que estaba a un gran nivel. Demostramos con mucho trabajo que podíamos igualar las condiciones. Y ganarles sobre todo en casa fue algo espectacular”, rememora el defensa del Oliveirense, que también resalta los vínculos que creó en nuestra ciudad: “Grandes amigos que son familia y hoy en día tengo la suerte de mantener”.



Bruno lamenta las dos finales perdidas contra el Barça en la 2022-23: “En el Liceo te piden ganar todos los títulos, pero perdimos todas las finales que jugamos (Copa del Rey y OK Liga). Fue un momento duro, pero en el deporte se pierde más de lo que se gana”, comenta el francés, que se queda con el ambiente de Riazor: “La comunión con la afición siempre me quedará grabada, fui muy querido y espero un gran recibimiento”.

Trayectorias opuestas

El Liceo debuta ante su afición en la Champions después de la derrota en Trissino (5-2) de la pasada semana, pero con cuatro victorias consecutivas en la OK Liga. El Oliveirense se presenta con resultados diametralmente opuestos: la victoria europea contra el Dinan (6-2) rompió una mala racha en la competición doméstica, tres derrotas y un empate.



“Espero un partido entre dos equipos de altísimo nivel, con un Liceo que está bien y un Oliveirense que no está tan bien a nivel de resultados. Creo que los dos tenemos una filosofía de juego única y será un partido muy intenso entre dos equipos muy físicos”, vaticina Di Benedetto.

Bruno Di Benedetto

“El Liceo es uno de los más grandes, pero representa mucho más”



“Ya sabemos el tipo de rival que nos vamos a encontrar: conocemos al entrenador, sabemos cómo piensa y va a ser un partido muy, muy duro. Lo están haciendo bastante bien y nosotros no atravesamos un buen momento, pero estamos trabajando para salir. Va a ser un partido lindo para ver y disfrutar del hockey”, añade Platero.



Los dos se ponen de acuerdo a la hora de elegir un hipotético fichaje para reforzar la plantilla del equipo portugués: César Carballeira. “Por su manera de ser, de jugar y de transmitir. Es un jugadorazo y cada año es un poco mejor, defensiva y ofensivamente”, le halaga el francés. “Salvando las diferencias, tenemos características similares: las ganas de hacer bien las cosas, su garra y dureza”, añade el argentino.



Bruno y Franco no descartan una etapa futura de verde y blanco. “La historia de los Di Benedetto en el hockey no podría existir sin el Liceo y es un club que siempre me encantó. Cuando me fui es porque quería vivir la experiencia de jugar en Portugal, pero en el hockey puede pasar de todo y mi intención en unos años sería volver a España. Nunca se sabe...”, lanza el ‘3’. Su compañero es más explícito: “A Coruña fue un lugar muy importante para mí y para mi mujer y siempre hemos dejado la puerta abierta para una posible vuelta. Espero que se dé en el futuro”.

Otros 17 exverdes

El gol de Nalo García y la vuelta a Riazor de Bruno Di Benedetto y Franco Platero con el Oliveirense son los primeros reencuentros del Liceo con sus exjugadores, pero no serán los últimos. Otros 17 patinadores con pasado verde y blanco disputan la fase final de la Champions.



En el grupo B, donde está encuadrado el Liceo, se lleva la palma el Benfica, que cuenta con tres exliceístas: Roberto Di Benedetto (2017-2022), Pau Bargalló (2014-2016) y Lucas Ordóñez (2012-2014). En el Dinan Quévert, próximo rival del equipo coruñés, milita Guido Pellizzari (2023-24), que el curso pasado reforzó la plantilla debido a las lesiones y está de vuelta en el hockey francés.

Franco Platero

“Siempre he dejado la puerta abierta para una posible vuelta, ojalá se dé”



En el grupo A hay más casos, aunque por ahora no pasarán por Riazor. El Barça cuenta hasta cuatro nombres que defendieron el escudo liceísta: Carles y Marc Grau (2019-2022), Matías Pascual (2011-2013) y Pablo Álvarez (2005-2011).



En el Porto militan Xavi Malián (2010-2019), Edu Lamas (2010-2015 y 2017-2019) y Carlo Di Benedetto (2016-2019), en el Barcelos juegan Pol Manrubia (2022-23) y Luis Querido (2007-2009), en el Noia apura sus últimos años de hockey la leyenda Jordi Bargalló (2002-2006 y 2008-2016) y en el Reus militan Maxi Oruste (2019-2022) y Arnau Canal (2022-23).

La maldición lusa

Junio de 1983. Ida de las Semifinales de la Recopa de Europa. El Liceo gana 5-4 al Porto. Es el primer rival portugués que visita Riazor en partido oficial. El equipo coruñés ha jugado otros 33 partidos en casa contra rivales del país vecino: 19 victorias, cuatro empates y diez derrotas. Eso sí, los de verde y blanco encadenan ocho partidos sin ganar desde 2015 contra portugueses en el Palacio.



La última vez que el Liceo celebró un triunfo ante un conjunto luso fue precisamente contra el Oliveirense (5-3) en la fase de grupos de la Liga Europea 2015-16. Desde entonces, seis derrotas y dos empates. El crecimiento de la competición vecina, que hace años adelantó a la OK Liga y se consolidó como la más potente del mundo, tienen la explicación.



El equipo coruñés lo pagó con la inevitable fuga de talentos –Franco Platero tras la temporada 2020-21, Roberto Di Benedetto después de la 2021-22 y su hermano Bruno, tras la 2022-23– y un goteo de derrotas en la Champions: contra el Oliveirense en la 2016-17, la 2019-20 y la 2022-23, esta última con la ingrata eliminación en el definitivo partido de la fase de grupos; ante el Benfica en los cuartos de final de la 2016-17; ante el Sporting en la 2018-19 y frente al Barcelos en la 2023-24, los dos en la liguilla.



El Liceo solo pudo sumar resultados positivos, aunque insuficientes, con sendos empates ante el Sporting (1-1) en la 2017-18 y el Benfica (3-3) en la 2022-23. ¿Se acabará hoy la maldición lusa en el Palacio de Riazor?