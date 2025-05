Juan Copa: "Le meto pasión, no me veo con los brazos cruzados detrás de la valla"

Juan Copa (A Coruña, 1970) ya se ha puesto en modo playoff. “El móvil tiene el modo avión y nosotros tenemos que tener la tecla de modo playoff”, dice el entrenador del Liceo. Y eso significa máxima concentración, personalidad fuerte, juntarse más que nunca y que salga a relucir el trabajo de todo el año. Empiezan en casa con unos cuartos al mejor de tres partidos contra el Lleida (Palacio de los Deportes de Riazor, 18.30 horas). La próxima semana se trasladarán a tierras catalanas y si se necesita un tercer duelo, volverán a A Coruña el martes 27. Los verdiblancos ganaron los dos partidos de esa temporada a su rival, 4-6 en la primera vuelta y 1-0 en la segunda. Pero los ilerdenses ya demostraron lo peligrosos que son al llegar por primera vez en su historia a la final de la Copa del Rey, en la que cayeron, 5-4, contra el Reus. Su principal arma es el potencial ofensivo, con muchos jugadores con capacidad de gol, en especial el tridente argentino formado por Nico Ojeda, Tombita y Darío Giménez, sin olvidar al portugués Nuno Paiva.

Playoff con ventaja de campo en cuartos y semifinales. ¿Es una verdadera ventaja jugar en casa el primer partido en una serie de tres?

Es algo que está montado así. Para conseguir la ventaja de campo hicimos algo muy importante que es, cuando estábamos metidos en plena vorágine de Champions, no despistarnos en la Liga, que hubiera sido muy fácil, como les pasó a otros equipos, perder posiciones y puntos. Ahora tenemos que defenderlo. Hoy será el primer asalto y queremos golpear primero. Veo al equipo muy bien, me están gustando mucho los entrenamientos, estamos con una intensidad altísima, veo a todos los jugadores enchufados. Se nota que empieza el playoff.

Todo el mundo quiere playoff. ¿Se hace larga la temporada?

La temporada se hace larga en base a donde tú llegues. Bienvenida que sea tan larga. Es cierto que hemos hecho un cálculo y creo que podemos llegar a los 50 partidos. Son muchos, de ahí que sea tan importante el trabajo que está haciendo Godayol a nivel de prevención de lesiones.

Si los cuartos se van al tercer partido, el que se clasifique para semifinales jugará tres en una semana (martes, viernes y domingo).

Estamos acostumbrados a hacer eso en Champions y lo hicimos muy bien, pero creemos que en un playoff siempre son partidos de máximo nivel y prácticamente no hay tiempo ni para entrenar, ni para descansar, ni para nada, así que quizás habría que jugar con un poquito más de distancia entre las eliminatorias.

El quinto partido de la final sería en San Juan. ¿Premonitorio?

Uy, eso queda muy lejos, lo que queda más cerca es hoy a las seis y media en Riazor y empezar bien la eliminatoria. Ya celebramos una Liga en San Juan encendiendo las hogueras. Vamos en busca de ello. Y nadie nos va a poder decir que no lo vayamos a intentar. Hemos estado cerquita de jugar la final de la Supercopa; hemos estado cerquita de jugar la final de la Copa del Rey; hemos estado a un penalti de jugar la Final Four de la Champions... Ahora lo que queremos es llegar a la final de la Liga, estar donde se deciden los títulos. Siempre lo hacemos, da igual quién venga, quién no, si toca reinventarse... Esto va a base de insistir y cuanto más lo hagas llega un día que levantas un título.

En el playoff necesitamos un Liceo como el de Barcelos. Si no, tendremos problemas

Este es su cuarto playoff. ¿Qué aprendió de los anteriores?

Que mentalmente hay que ser muy fuerte y estar preparado para todo. También estar bien físicamente, que lo estamos. Y llegar ordenados, sabiendo hacer lo que sabemos hacer y que el grupo esté por encima de cualquier jugador, luego ya aparecerá en cada partido el que tenga esa flor y que esté acertado. Si somos un equipo sólido, con un buen equilibrio, con unos buenos balances defensivos, que juguemos ordenados y sobre todo defendamos bien, como hicimos en Barcelos, seremos capaces de ponernos por delante. Y ese es el Liceo que necesitamos tener en todos los partidos del playoff. Si nos vamos de ese guión tendremos problemas.

Un playoff con el ganador de la WSE Cup y la WSE Trophy. Con un semifinalista de la Champions. Con el campeón y el subcampeón de la Copa. Y ninguno son ni Barça ni Liceo, los favoritos. ¿Es el momento de reivindicar la Liga española?

Creo que ganar una Liga, la que sea, es muy difícil. La española es durísima. Ganar en cualquier pista en Cataluña es muy difícil, hubo muchos equipos de primer nivel de Portugal que perdieron en esas pistas. Quizás eso nos da más mérito a nosotros, el trabajo que estamos haciendo cada 15 días.

¿A quién destacaría del Lleida?

A mí lo que me gusta es el hockey sobre patines y entones tengo que destacar a Darío Giménez. Es uno de esos jugadores increíbles y que dentro de un sistema, hacen un subsistema solo para ellos. Yo tuve uno, Martín Payero. Y hay que tener mucho cuidado cuando están en pista porque todo gira alrededor de ellos. Darío donde ha perdido físico lo suple metiendo unos extra pases increíbles, con una visión de juego muy buena y con esa conexión que tiene con Tombita, que ha dado un cambio muy importante, también físicamente, y creo que la cesión la ha ido de maravilla.

Dos victorias esta temporada contra el Lleida: 4-6 y 1-0 . ¿En el playoff se irá más hacia el primero o hacia el segundo?

El primero no, bueno, no me gustaría ir por ahí. El segundo ya es más lo que quiero. A partir de ahí… El móvil tiene la función de modo avión y nosotros tenemos que tener la tecla del modo playoff. Los partidos no van a tener nada que ver. Son finales y así hay que interpretarlos. Ya será más un tema de mentalidad, de tener personalidad… Y nosotros tenemos jugadores que tienen muchísimo de eso.



El 1-0 no fue nada aburrido. ¿Hay obsesión por el gol?

¿Fue aburrido el 0-0 contra el Benfica? No. Muchas veces hay una cosa de la que nos olvidamos y es que este deporte es mucho de porteros. Por ejemplo, perdemos la eliminatoria contra el Barcelos a penaltis y salimos diciendo que no marcamos. Pero, ¿y Conti Acevedo? Todos se quedan con los lanzadores y nadie le da crédito al portero. El otro día, repite en la final contra el Porto, que creo que tiene algún lanzador que lo hace bien, y aparece otra vez Conti. Los porteros también juegan a esto. Y cuando aparecen partidos en los que paran, es difícil hacer gol.

¿Ya ha terminado el período de adaptación para todos?

Le hiciste una entrevista a Facu Salinas hace unos meses. Coge la respuesta, que la comentamos mucho. “El que no entiende lo que es el Liceo, dura un año”. Esto tiene un nivel de exigencia terrible. Mientras estemos aquí hay que competir por todo, de vez en cuando hay que coger y levantar un título, y cuando nos marchemos pasarle el legado a otro y decirle, esto va así. No todo el mundo se adapta. Aquí no hay poco a poco.

El Liceo se reinventa cada año, a veves porque no le queda más remedio y otras por mejorar



Hay máxima exigencia y se toman decisiones difíciles.

Es ley de vida. De la misma manera que cuando ganamos la Liga se van porque tienen ofertas superiores y nosotros lo aceptamos, el jugador que viene y no queremos que siga, tendrá que aceptar también la salida. La dirección deportiva, Antón Boedo, creo que está haciendo un trabajo excelente en un mercado complicadísimo. Hay que estar peinándolo por si aparece algo. El Liceo se reinventa cada año. A veces porque no queda más remedio y otras por mejorar. A la mínima que podamos tener una oportunidad, tenemos que ir a por ella. Siempre pongo el ejemplo. Aquí hubo un verano que apareció un fuera de serie, un mago llamado Adroher, que nos cambió mucho la mentalidad y nos ayudó a ganar, a hacer un ciclo ganador. Tomar decisiones difíciles es para lo que estamos. Yo el primero.

¿Le ha pasado factura?

Me cuido. He aprendido a comer. Cuido mucho la alimentación, intento hacer un poco de ejercicio, ya sea patinando con el equipo o haciendo algún entrenamiento con Godayol. Intento también estar más tranquilo, pero soy así, no voy a cambiar, vivo los partidos con una pasión terrible. El día que no me pase o que no sienta ese gusanillo antes de los partidos, me tendré que echar a un lado y marcharme.

Juan Copa con Willy Domínguez y Marc Godayol | PATRICIA G. FRAGA

Habría que poner una cámara solo para grabar la manera en la que vive los partidos.

Creo que hay que vivirlo así, no me veo con los brazos cruzados en la valla. Le meto pasión. El hockey es un deporte muy rápido y de decisiones rápidas. Le he pedido a Willy Domínguez que esté enchufado en la parte de abajo para yo estar más pendiente de la de arriba y leyendo lo que está pasando. Y luego está el pobre de Godayol que es el que me aguanta.

¿La media es buena, pero hay que esperar a la selectividad para la nota final?

La excelencia son los títulos. Es complicado. Pero vamos en busca de eso. Primero vamos a intentar jugar la final y ahí ya buscaremos la excelencia.

Y si no se llega a la final, ¿qué calificativo le podría?

Esos adjetivos os los dejo a vosotros. Cuando un equipo intenta competir por todo y lo da todo, y el equipo contrario está más acertado… No es una decepción. Decepción fue lo del año pasado y no ir a la Copa del Rey. Pero no llegar a la final después de competir y llevar al quinto partido al Noia, no. Estamos bien y vamos a por todas. Y cuando todos los años insistes, insistes, acabas levantando un título. Eso lleva tiempo. Pero ya lo hicimos. Y lo único en que podemos pensar es en pasar esta primera eliminatoria.