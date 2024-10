Jimena Gayoso, la MVP que prioriza la salud mental

Todavía “asimilando” el éxito del fin de semana, con el título de la Supercopa de España y con el MVP de la final, Jimena Fernández Gayoso (A Coruña, 2001) se prepara para su segunda temporada en Menorca, donde se ha vuelto a enamorar del voleibol. Para ella es fundamental. Porque para que el cuerpo aguante, le tienen que ayudar el corazón y la cabeza. Por eso reivindica mejores condiciones para las jugadoras que pasan por la profesionalización de su deporte. Y por eso ha renunciado en los últimos años a ir a la selección española. Lo primero es su salud mental. Nadie lo sabe mejor que una estudiante de Psicología y predica con el ejemplo. “Este año, si las lesiones me respetan, si sigo manteniendo mi cabecita estable y si sigo enamorándome del volei, creo que podría asumir con la ilusión que se merece el proyecto de la selección”, indica.



Hasta ahora no fue así por lo que la que es una de las mejores jugadoras nacionales, apenas tiene historial internacional. “No estoy muy a favor de ciertas políticas que se llevan adoptando durante este tiempo, principalmente porque no está profesionalizado. A falta de un seguro que cubra lesiones, de una conciliación familiar y con los estudios, priorizo mi salud mental”, dice. “Me paso ocho o nueve meses fuera de mi casa. El año pasado fue una burrada porque jugamos dos ligas a la vez, muchísimos viajes, muchísimo tiempo sin ver a mi familia, que por su situación no me podía venir a ver a la isla. Al final también necesitas descansar tanto el cuerpo como la cabeza. Es entender que eres una persona y que necesitas tus momentos”, añade.

Profesionalización



Por eso Menorca es la mejor opción como club, porque es el que más se acerca a esos estándares de profesionalización “dentro de ese contexto no profesionalizado más bien a nivel legislativo, a nivel de lo que son derechos de trabajadores como salario mínimo, la obligación de los clubes de meternos a todas en la seguridad social y que todo lo que cobres sea cotizado y no en negro”. Y así, es “más fácil” encontrarse a gusto, “con gente que lo hace fácil, que se implica, que te alegra el día a día y con la que es fácil trabajar”, sigue.



La coruñesa se marchó el año pasado a la isla balear, un proyecto ambicioso pero que el año pasado fue segundo tanto en Superliga como en la Copa de la Reina, perdiendo ambas finales ante el Olímpico canario contra el que ahora se tomaron la revancha. “Es una recompensa a todo el trabajo, sobre todo al que se hizo el año pasado”, reconoce. “Nos había faltado poco, los títulos se decidieron por pequeños detalles”, comenta, “y teníamos todavía ese estigma de que el Gran Canaria es el mejor equipo, que tiene que ganar siempre y que ahora hemos roto”. Derribaron esa barrera psicológica al imponerse por 1-3 (24-26, 25-23, 20-25 y 24-26) con 17 puntos de Gayoso: “Al final era autoconvencernos de que ningún equipo es invencible y de que nosotras llevamos trabajando mucho tiempo para demostrar que somos dignas de ganar una Supercopa”.

Helia como referente



En el equipo canario milita otra coruñesa, Helia González, probablemente la jugadora de voleibol nacional con un palmarés más amplio y que con 39 años se ha reconvertido en líbero para mantenerse en la élite. Ahora Jimena Gayoso toma su relevo. “No sé si me podría definir como su heredera, lo que soy es una fan acérrima del trabajo de Helia desde que soy pequeña. Me siento orgullosa y agradecida de haber salido del mismo nicho y de la misma ciudad”, dice sobre su referente. “No sé si se puede ver, pero cuando en la final nos hicimos la foto de los dos equipos con las directivas, salgo abrazada a ella. Vino a felicitarme al acabar y siempre que juego contra ella hablamos y nos felicitamos. Es muy guay que pese a la barrera generacional podamos estar las dos compitiendo por lo mismo y se pueda seguir sacando cantera del volei coruñés”.



Una tiene 39 y otra 23 y si siguen coincidiendo sobre la pista es por la extraordinaria longevidad de la primera que también en ese sentido es un ejemplo a seguir. “Ella se volcó más con la selección y yo he escogido centrarme en lo que es mi carrera de club y en los momentos en los que a lo mejor estoy mejor físicamente o mentalmente también ir a selección, pero bueno, la carrera de Helia me parece, aparte de encomiable, muy longeva y yo espero seguir jugando mínimo hasta que deje de apasionarme tanto y luego hasta que me aguante el cuerpo”, explica.



“Lo hablaba estos días con un amigo, que a veces cuando llevas tantos años haciendo lo mismo, pasando por muchos contextos, por bajones, por subidones, por lesiones, operaciones en mi caso también, a veces se te olvida que esto lo haces porque te gusta y porque te apasiona. De hecho, la pasión y la obsesión muchas veces superan al talento y al trabajo”, concluye.