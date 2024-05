El HC Coruña cae de pie ante el todopoderoso Gijón (4-3)

El Hockey Clube Coruña Feminino refrendó su gran momento de forma pese a caer en la pista del todopoderoso Telecable Gijón, campeón de todo la pasada temporada –Copa de la Reina, OK Liga y Champions– y que este curso también levantó la Supercopa y la Intercontinental.

El equipo de Stanis García, flamante semifinalista de Champions y que el miércoles ya había logrado un valioso empate ante el Vila-sana, se puso por delante dos veces en el Mata Jove, primero con un gol de Anna Bulló, luego con dos tantos casi seguidos de Fernanda Muñoz y Bea Gaete, pero el Gijón remontó con una imperial Sara Roces a tres minutos para el final del partido.

La derrota no varió la situación del HC Coruña en la clasificación de la OK Liga Iberdrola, sexto con 34 puntos, uno por encima del Voltregà (33) y con dos más que el Cerdanyola (32). La próxima jornada toca visita al Alcobendas, colista y ya descendido que en 24 partidos no ha estrenado su casillero de puntos. La cita: el sábado 11 de mayo a las 13 horas.