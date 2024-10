Guía polideportiva del fin de semana en A Coruña

Con todas las competiciones en marcha, el fin de semana se presenta completo y con oferta de partidos en A Coruña. Juegan en casa el Dominicos, el CDM, el Maristas, el OAR y el Viaxes Amarelle, además del Liceo que recibe mañana al Barça (Palacio de los Deportes de Riazor, 12.00 horas) y el Leyma, que se mide al Zaragoza en el Coliseum (20.45 horas); mientras que el Zalaeta, el CRAT, el Cambre y el Culleredo lo harán lejos.

Hockey sobre patines

►OK Liga Iberdrola: HC Coruña-Sant Cugat (Palacio de los Deportes de Riazor, 17.00 horas). Empieza la acción en la máxima categoría después de un largo período de espera, sobre todo para todas aquellas jugadoras que no disputaron en septiembre los World Sakte Games. En el equipo dirigido por Stanis García, hasta cinco se desplazaron a Novara (Italia): la portuguesa Inés Severino, medalla de plata; la italiana Viky Caretta; las chilenas Bea Gaete y Efe Muñoz; además de Ari Escalas con Colombia. Este hecho dinamitó la planificación de una pretemporada que llega a su fin. El HC Coruña mantuvo el bloque de la temporada pasada al que sumó dos incorporaciones: Laia Juan, procedente del Palau, e Inés Severino, desde el Benfica. El listón está alto porque el equipo fue sexto en la liga y se clasificó para la final a cuatro de la Liga Europea y para la Copa de la Reina. Los rivales volverán a ser equipos como el Palau, el Telecable Gijón y el Fraga, que en los últimos años se han repartido los títulos, además del Vila-sana, que estrenó su palmarés la semana pasada en la Supercopa.

►OK Plata masculina: Dominicos-Igualada (Monte Alto, 18.00 horas). Primer partido en casa para el Dominicos después de perder la semana pasada en Sant Cugat por 4-2 en el estreno de la competición. Los coruñeses intentarán hacer valer el factor pista para lograr el primer triunfo. Delante tendrán a un Igualada que es el filial del que juega en la OK Liga. Salvo el portero Jaume Marqués, de 32 años, el resto se mueven entre los 18 del benjamín hasta los 21 de los veteranos. Una plantilla muy joven, con mucha calidad, pero con poca experiencia. La semana pasada ya lo sufrieron al perder por 1-5 frente al Mataró, que no obstante parte como uno de los favoritos al ascenso.

►OK Plata masculina: CDM-Oviedo Roller (Elviña II, 19.30 horas). El CDM recibe al Oviedo en un duelo ya clásico entre coruñeses y asturianos, que se han ido encontrando a lo largo de los últimos años en distintas categorías. De hecho ambos estaban en la OK Bronce el año pasado y ascendieron. Los dos, que buscan la permanencia, también perdieron la semana pasada, el CDM en Cerdanyola por 6-4; el Oviedo en Tordera por 4-5. En sus filas hay viejos conocidos como el portero Dani Menéndez, que jugó en el filial del Liceo e incluso llegó a debutar con el primer equipo; y Pelayo Aspra, que jugó en Compañía. El CDM de OK Bronce juega en Asturias contra el Patinalón (La Felguera, 18.30 horas).

►OK Plata femenina: Alcobendas-Resa Cambre (José Caballero, mañana 16.00 horas). Segunda jornada para el Cambre, que la semana pasada perdió en casa contra Las Rozas (1-5) y se encuentra mañana con otro equipo madrileño, un Alcobendas al que visita en el José Caballero. Otro partido complicado para las de Manolo Souto. El Alcobendas ganó por 1-3 al Batgora con dos goles de la coruñesa María Castelo, de la primera generación del Liceo en la máxima categoría.

Voleibol

►Superliga 2: Torrelavega-Zalaeta (La Habana Vieja, 18.00 horas). Tres de tres y el Zalaeta quiere seguir aumentando la cuenta de las victorias a cuatro en el inicio del curso en el que se mantiene en lo alto de la tabla junto al Leganés como únicos equipos con pleno. Para seguir el ritmo, las coruñesas visitan a un combativo Torrelavega, que solo ganó uno de sus duelos, aunque peleó la semana al Astillero hasta el desempate.

Baloncesto

►Liga 2: Maristas-Mondragon (Maristas, 18.00 horas). Conjura de Maristas para buscar la primera victoria, ya que ha llegado a la cuarta jornada con la cuenta a cero. Visita el pabellón colegial el Mondragon, un rival que fue capaz de ganar uno de sus tres duelos, precisamente la semana pasada frente al Andratx.

Fútbol sala

►Segunda División: Viaxes Amarelle-Valdetires (Barrio de las Flores, 18.00 horas). Derbi provincial entre un necesitado Amarelle, que ha perdido sus cinco partidos y es antepenúltimo; y el Valdetires, octavo con siete puntos tras dos victorias y un empate, el de la semana pasada frente al Ourense. El último enfrentamiento entre ambos cayó de lado ferrolano por 7-0.

Balonmano

►Primera Nacional: Cañiza-Culleredo (A Cañiza, 18.00 horas). Oportunidad para el Culleredo de sumar puntos en su visita al Cañiza, que solo fue capaz de ganar en el estreno y después ha encadenado cuatro derrotas seguidas. Los coruñeses, con cuatro puntos, ya han mejorado sus prestaciones del año pasado en la primera vuelta y quieren cimentar así sus posibilidades de permanencia.

► Primera Nacional: OAR-Bueu (San Francisco Javier, 19.00 horas). Duelo en la cumbre para el OAR, cuarto, que recibe a un Bueu que es segundo y del que solo le separa un punto. La defensa oarista tendrá que estar especialmente atenta a José López, que en los cinco primeros partidos se erigió como el máximo goleador de la competición con 43 dianas, una media de 8,6.

Rugby

►Liga Iberdrola: AVRFCB-CRAT (La Teixonera, mañana 14.00 horas). Ya clasificado para la fase final de la Copa de la Reina, el CRAT empieza la Liga Iberdrola, de la que el año pasado llegó a ser finalista. La formación coruñesa cambió muchas piezas, pero logró tres victorias en la competición copera y solo sufrió una derrota en la final de la Supercopa. La vuelta de Mariana Romero es una de las mejores noticias, aunque para viajar a Barcelona los técnicos contarán con las bajas de Maica y Maria Morant.