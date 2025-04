FUERA DE JUEGO | Touriñán: “Si Perdomo hace de Diego Tristán en la película del Dépor, yo me pido a Lendoiro”

Dice Xosé Antonio Touriñán (Culleredo, 1980) que su ídolo futbolístico es el exjugador del Dépor Turu Flores porque se sentía identificado con él, aunque el argentino era delantero y él jugaba de central, igual que en balonmano, su deporte hasta que a los veinte años empezó a actuar, muchas veces por las noches, y cada vez le costaba más madrugar para ir a jugar. Licenciado en Filología Gallega, el humorista, actor y guinista coruñés hace reír hasta sin querer y es una de las caras más representativas del audiovisual gallego.

Es un hombre que se relaciona mucho con el deporte, sobre todo con el fútbol, incluso en sus espectáculos. Pero, ¿cómo era la relación con el deporte de Xosé Antonio Touriñán cuando era un niño?

Practiqué deporte toda la vida, jugué a balonmano en el equipo que ahora es el Culleredo y a fútbol también, pero federado ¿eh? A fútbol sí que fue de más mayor, pero antes jugaba en la calle. Eso hasta que empecé a trabajar en la noche y a actuar por las noches, que ya no me daba levantado para tener que ir a jugar por las mañanas. Jugué hasta los veintipico años y sobre todo, al balonmano.

¿De qué jugaba?

Yo iba siempre de central o de lateral derecho, donde hacía falta uno, ahí jugaba yo. En el fútbol jugué de central casi siempre, de libre.

Siempre lejos de la portería contraria y cerca de la propia.

En balonmano defendía y atacaba, en fútbol pues defendía más, sí, sí. Es que era algo bruto, entonces pues le pegaba fuerte, que tenía ahí un buen par de gemelos para sacarla fuerte desde atrás. Y por eso me ponían ahí.

¿En quiénes se fijaba?

Mis ídolos de fútbol eran Mauro Silva, Djalma, Valerón, Fran... Y uno sobre todo, Turu Flores, porque me sentía muy identificado. Si hay que decir uno solo, yo creo que ese, Turu. En balonmano era la época en la que jugaba Urdangarín y toda esa generación. Y yo tenía un referente que era Enric Masip, que era un central del Barça maravilloso. Y era, digamos, el que más me gustaba.

¿Y ahora de mayor?

Ahora de mayor sigo teniendo mis ídolos en el fútbol pero también, y sobre todo, soy muy fan de los cocineros, de la gente de la gastronomía, son las grandes estrellas de las que soy fan ahora. De Javier Olleros, de Xosé del Ceibe, de Ana del Terreo... Todos ellos son mis ídolos. Y del fútbol, siendo del Dépor, nuestro ídolo y nuestro santo de ahora y al que hay que rezar es Lucas Pérez. Y estos chavales nuevos que son los que nos van a dar las alegrías que vienen a partir de ahora si no se van: Yeremay, Mella, Soriano, Barcia... yo soy muy de Barcia.

¿Y sigue haciendo deporte?

Ahora mi relación con el deporte es que no me gusta demasiado hacerlo, me gusta más jugar. Pero ahora intento hacer deporte dos o tres veces a la semana, un poquito de gimnasio. Y como vivo en Castelo, al lado del Monte Xalo, intento salir a caminar por el monte. También nos llaman para jugar alguna pachanga benéfica, a fútbol o baloncesto... O de pádel, que ese es mi deporte de ahora aparte de estar sentado en el sofá y ver todo el fútbol que puedo.

También fue portero del Liceo durante cinco minutos.

Sí, en una campaña del año pasado. Tengo mucha relación con la gente del Liceo, soy muy amigo de los capitanes, de Dava (Torres) y de César (Carballeira), y es un deporte que me encanta, me gusta muchísimo y me da mucha pena no haberlo practicado porque me parece un deporte que combina todo, de los más difíciles, duros, que tienes que ir en patines, que le tienes que dar con un palo a una bola pequeña y meterla en las porterías más pequeñas que existen... La verdad es que soy muy fan de los jugadores de hockey, es de los deportes más completos y de los más divertidos.

Ahora ya es tarde, ¿no?

Sí, ya es tarde. Sobre todo por lo de patinar. No me veo yo patinando. La cadera, los huesos... Yo ya soy un señor mayor. No es un deporte para empezar ahora como el pádel o como el tute.

Ellos lo hacen tan fácil...

Ellos sí. Desde fuera todo parece fácil, también el fútbol. Todos sabemos de fútbol y decimos qué malo este o qué malo aquel. Pero había que ponernos en el campo para ver qué ridículo hacíamos cualquiera de los que les gritamos a los jugadores desde la grada.

Todos somos mejores que Villares, “hasta que toca ser mejor que Villares”, como escribió hace unas semanas Jorge Lema en DXT Campeón.

Villares es el mejor. Es un tipo que no hace ruido, no va de estrella, pero está siempre donde hay que estar, cumple siempre que hay cumplir y es el que mete el gol cuando hay que meterlo. Merece un monumento.

¿Dónde estaba cuándo el Dépor ganó la Liga?

No estaba en Riazor, creo recordar que estaba por Coruña, porque no teníamos entradas, y después fuimos para Ordes... Fue una noche un poco larga que no me acuerdo mucho de todo lo que pasó.

¿Si se hiciera una película del Dépor, a quién le gustaría interpretar teniendo en cuenta que su amigo David Perdomo ya se pidió a Diego Tristán?

¿Se pidió a Tristán? Pues entonces a mí me gustaría interpretar a Lendoiro. Sería un gran reto. Pero sobre todo es porque tendría que correr menos que si hiciera de un jugador.

Y comer más.

Me parece interesante tener que engordar y después ese punto de El Padrino de los presidentes, del negocio, esas cenas hasta la madrugada para cerrar fichajes... Me parece un gran personaje