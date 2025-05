FUERA DE JUEGO | Manu Triay: "A una tapa del Dépor le pondría caviar para recordar a Djalminha”

Si Manu Triay (A Coruña, 1982) se dedicase al deporte se diría que firmó un hat-trick. El cocinero coruñés hizo historia el pasado mes de diciembre al llevarse los tres premios del concurso de tapas Picadillo (creativa, tradicional y del público). Desde la taberna de la Calle Torreiro que lleva su apellido, además, también conquistó el premio al mejor cocinero de tapas de Galicia. Su carrera es mejor entre fogones que en el terreno de juego. “Era muy paquete”, se ríe, “si llego a jugar a fútbol sería de estorbo derecho”.

¿Cuál fue su deporte?

Por mi forma de ser, hice muchas cosas. Empecé en muchos deportes, pero no me centré en ninguno en concreto. Es muy rollo mío. Hice de todo, desde entrenar al tenis, jugar al hockey patines, iba a judo, nadaba por mi cuenta, algo de pesca submarina porque me atrae mogollón el rollo acuático… Un poco de todo y especialista en nada. Tampoco es que sea un tío que tenga muchas dotes deportivas. Al fútbol soy un paquete de la leche, nunca se me hubiese ocurrido meterme en un equipo porque hubiese jugado de estorbo derecho.

Es como en la cocina, que también hay que probar de todo. ¿Y por cuál empezó?

El primero, yo creo que judo. En el cole, con Bernardo Romay, que venía a dar judo allí. Fui uno de esos miles de niños coruñeses que participó en el Trofeo Miguelito, además más de una vez. Después tenis en A Zapateira. Mis padres trabajaban y me dejaban allí en verano para que volviera cansado para casa, que al final hacíamos de todo menos tenis. En aquella época también empecé a nadar por mi cuenta. Luego me metí en hockey sobre patines, porque iba a Dominicos, pero era bastante paquete, como en todos los deportes de equipo. Me acuerdo del recibimiento en el colegio cuando se había ganado la Copa del Rey. Ya con quince o dieciséis el padre de un colega nos llevaba a hacer pesca submarina. Y ya a partir de los veinte, hasta los treinta más o menos, fui bastante a correr y a hacer pesas en el gimnasio. Y ahora como ya estoy viejo y más gordito, ya solo voy a hacer pesas de vez en cuando.

¿Y como aficionado?

Yo era un loco del fútbol. Grababa el programa de El Día Después y tenía una cinta solo para la sección de Maldini de La Parabólica para ver a los jugadores que había en otras ligas, como en África o en Brasil. Era muy friki. Hasta que ganó el Dépor la Liga. Debió de coincidir con que me hice un poco mayor y acabé cansado del fútbol. Ahora mismo no sé ni quién entrena ni quién juega en el Dépor. Estoy desconectado. No tengo ni idea. Ni del Dépor ni de otros.



Justo está a punto de cumplirse el 25 aniversario de cuando el Dépor ganó la Liga. ¿Se acuerda dónde estaba?

En el estadio. Además también coincidió que acababa el curso y que era la graduación de COU. Así que recuerdo salir a esgalla. Bueno, recuerdos diluídos en cerveza.

¿A qué cree que sabe el Dépor para convertirlo en una tapa?

A mar. Yo creo que sería una ostra o un percebe, algo de algas también, y le pondría un toque de caviar para recordar a Djalminha.

¿Qué menú le prepararía a un deportista?

Mucha verdura y pescado.

¿Y el día de la competición?

Ahí hay que meter hidratos de carbono. Tiraría por algo de patata y castaña, algo que no sea muy graso, y con un toque de proteína pero que sea de fácil digestión, pescado, sobre todo para huir del clásico pasta y pollo.



Se habla mucho de los sacrificios que hacen los deportistas, ¿también los exige la alta cocina?

Mucho. Yo el poco deporte que hago es para quitarme el estrés. Hace tiempo que he perdido la esperanza de ser la portada de Men’s Health.

¿Se parece a lo que se ve en la serie The Bear, o en la ficción se exagera la tensión?

Es así, aunque eso es entretenimiento y condensa mucho en unas pocas imágenes. Pero yo estuve de prácticas en Noma, curré en Azurmendi, para Ferrán Adriá de jefe de partida, en una asesoría de los Roca… No defiendo ni las horas de trabajo ni todo eso… pero sí puedes llegar a entender que no se alcanza la excelencia con favores y sin exigencia. Pasa en el Real Madrid y pasa en estos sitios. Cuando tienes que coordinar a treinta tíos de países diferentes, no puedes estarles pidiendo por favor todo el rato que no se pasen del punto del pescado… El método no me gusta ni va conmigo, por eso me salí. Pero entiendo que en una guerra no puedes pedirle al compañero que por favor te cubra por la derecha porque te van a matar. Es un poco exagerado. Pero cuando estás en Primera División, gestionar eso con treinta tíos en una cocina, todos de su padre y de su madre, de países y culturas distintos… o llevas una disciplina férrea o no se puede. Tiene que haber una jerarquía para que la sinfonía esté coordinada. Dicho esto, no es para mí. Yo lo he vivido, aprendí muchísimo, todo lo que sé salió de ahí. Pero para mí es incompatible con ser feliz. Se deshumaniza a la persona, es como que te tienen que anular para que hagas lo que te pidan.

En el deporte el talento solo sirve con disciplina. ¿También en la cocina?

Hay una parte que es el buen gusto, que es innato, lo tienes o no lo tienes, la capacidad para combinar sabores, la elegancia… Y luego hay mucho método de trabajo, disciplina. Para un nivel alto yo creo que tiene que ser un 50-50. Para un día a día, depende del modelo de negocio, simplemente con disciplina, orden y oficio, puedes defender muy bien una casa de comidas o un sitio de tapas. Y para la excelencia sí que tienes que tener la parte innata de talento.