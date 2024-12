Epi valora la importancia de encarrilar el ‘average’

El entrenador del Leyma Coruña, Diego Epifanio, reivindicó el valor de la victoria del equipo ante un rival directo por la permanencia porque fueron capaces de “sacar un ‘basket average’ de 17 puntos a pesar de todas las adversidades”. El técnico burgalés celebró una victoria “muy importante” en un partido que ya afrontaba sin Augusto Lima y en el que se lesionó Phil Scrubb y Brandon Taylor, MVP con 23 puntos y 31 créditos de valoración, “también tuvo un problema al final”.



Epi quiso “felicitar” a sus jugadores y destacó que el Leyma entró “muy bien al partido” y jugó con mucha concentración. También argumentó que su equipo supo “quitarle al Girona las opciones que estaban siendo más peligrosas dentro de su ataque”, hasta el punto que el partido llegó al descanso con un 25-57 que allanaba mucho el camino hacia la cuarta victoria en once jornadas.



Por su parte, el ya exentrenador del Bàsquet Girona, Fotis Katsikaris, pidió “disculpas” a la afición por la “imagen” del equipo, colista de la Liga Endesa, y ha admitido que la situación es “muy frustrante” y “muy complicada”. El técnico griego habló minutos antes de ser destituido y apuntó que su equipo no es apático, pero que entró en “un túnel muy oscuro” mientras el Leyma jugaba “a placer” y sin “oposición”. El Girona, según su ya exentrenador, había perdido “la confianza” hasta el punto que no cambió la dinámica del partido, excepto con Maxi Fjellerup. “Tiene un carácter que ojalá lo tuvieran más jugadores de mi equipo”, señaló Katsikaris antes de reclamar “algún paso adelante” porque lo que ofrece el equipo no es suficiente. “Esta liga es muy dura”. Pero cualquier paso en el equipo presidido por Marc Gasol ya se tomará sin él.