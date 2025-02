Epi: "Ningún árbitro se levanta y piensa que va a perjudicar al Básquet Coruña"

Diego Epifanio compareció en la rueda de prensa previa a la visita de este sábado (20.45 horas, Olímpic de Badalona) al Joventut con la satisfacción de que "esta semana hemos tenido tiempo para trabajar, para asimilar distintas cosas que queremos mejorar e implementar en el partido", y también con cierta amargura porque los arbitrajes a su equipo han pasado últimamente al primer plano.



"Ayer por la tarde [miércoles] Gus [Lima] no pudo entrenar, pero parece ser que tiene unas molestias que no le impedirán entrenar hoy [ayer]. Thomas [Heurtel] sigue su proceso de trabajo específico. Es una situación de que has estados dos meses fuera de competición. Vino con muchas ganas, es evidente, y la primera semana quiso entrenar todo lo que pudo. Eso le ha permitido jugar dos de los tres partidos y ahora todo el trabajo de los médicos y los fisios va enfocado a que a finales de la semana pueda entrenar con el equipo para poder jugar. Eso nos condiciona en el trabajo de la semana, por eso hay que valorar el trabajo que están haciendo jugadores como Ingus [Jakovics], Aleix [Font] y Alex [Hernández], que desde la llegada de Thomas ven más perjudicado su minutaje en los partidos, y siguen entrenando al máximo nivel y ayudándonos mucho. Esperamos que, lo más pronto posible, Thomas se adapte a entrenar normalmente con el equipo. Porque será bueno para él y para sus compañeros. Es un jugador muy importante para nosotros".

Thomas [Heurtel] sigue su proceso de trabajo específico



El partido de la primera vuelta contra la Penya está bastante reciente a causa del calendario asimétrico. Epi contestó de manera jocosa a la pregunta de si va a hacer algo específico contra sus dos verdugos en el duelo del Coliseum, Sam Dekker y Kassius Robertson: "Si lo digo aquí, pierde la gracia para la gente que vaya a ver el partido. Sabemos cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus jugadores que están rindiendo a mejor nivel, qué posesiones o en qué momentos del partido están siendo más incisivos o más anotadores; tenemos la experiencia más reciente de nuestro último partido y vamos a intentar estar lo más concentrados posibles para que esos puntos fuertes de ellos, no solo contra el Básquet Coruña, sino contra todos los equipos de la liga, nos hagan el menor daño posible".



Está candente el tema de los arbitrajes, especialmente en el Coliseum. Un asunto del que a Epi no le resulta cómodo hablar, aunque no puede evitarlo. El burgalés ya entrenó a un equipo que en su momento también debutaba en la ACB, el San Pablo, pero no se mojó a la hora de discernir si tiene ahora la misma sensación que entonces respecto al trato de los colegiados al novato. "El arbitraje tiene que hacer su trabajo, igual que nosotros. Y ya está. Ellos tienen sus errores, pero a nosotros, un equipo más justo, los errores, que los hay, y son evidentes, pero como en todos los partidos y con todos los equipos, nos hacen más daño. Sin ninguna duda. Como no podemos hacer nada para que eso cambie, tenemos que estar preparados para cuando pensamos, porque a lo mejor luego vas al vídeo y no es tan así, que un arbitraje no está siendo perjudicial, hacer que no nos saque del partido, que nuestra frustración no nos lleve a cometer más errores. Hablar de los árbitros a veces es como si te va mal, parece que es una excusa. Es una realidad que el arbitraje se equivoca igual que los jugadores y los entrenadores. Y tenemos que saber convivir con ellos. Sí que es verdad que hay situaciones en las que nos sentimos más perjudicados, por lo menos durante el partido, y eso es lo que tenemos que saber gestionar. Pero de las cosas que pasan en los partidos, el arbitrajes es una de las que no dependen de nosotros, salvo por el hecho de que tenemos que intentar que no nos condicione".

El arbitraje tiene que hacer su trabajo, igual que nosotros. Y ya está



Respecto a si los arbitrajes están siendo peores en el Coliseum que a domicilio, Epi indicó que "no... Parece que es darle vueltas a lo mismo. Nosotros tenemos que preparar nuestro partido y defender el bloqueo directo y defender en el poste bajo y nuestros jugadores tienen que saber aguantar los contactos fuertes si no los pitan... Y tienen que entender que si el árbitro no nos pita una falta, eso no es excusa para no hacer el siguiente trabajo. Me imagino que los árbitros no lo querrán hacer mal, porque entiendo que para ellos es muy importante el querer seguir pitando partidos. Los que quieren estar en la Copa o en los playoffs no lo querrán hacer mal. Ellos también descienden. Estoy convencido que ningún árbitro se levanta por la mañana y piensa que va a perjudicar al Básquet Coruña. Lo que sí es verdad es que en el trato, a cómo se dirigen a mis jugadores, por el nombre de pila a algunos y de otros ni saben cómo se llaman, pero eso es normal, la empatía normal de estar en la liga. Los equipos, cuando llegamos a la ACB, tenemos que asumir que hay mucho menos conocimiento de cómo juegan y cómo son nuestros jugadores respecto al arbitraje. Pero es una cosa normal. Pasa. Y no tiene que ser una excusa. El director de arbitraje analiza todos los partidos y nos mandan un informe con los aciertos y los errores. Y, evidentemente, los hay en todos los partidos hacia los dos equipos. Nosotros, lo que tenemos que hacer es intentar que, cuando el árbitro se equivoque, no nos condicione. Y seguir jugando, seguir peleando cada balón. Por que si no, te destruye. A todo el mundo le gusta que las dudosas sean para uno, claro, pero no siempre pasa".

Tenemos que intentar que, cuando el árbitro se equivoque, no nos condicione. Por que si no, te destruye.



Es un clásico del baloncesto que un entrenador fuerce una técnica para intentar camabiar el arbitraje. Pero Epi reconoce que nunca ha tenido la tentación de probarla, fundamentalmente porque considera que "eso no existe. Eso no es verdad... Porque si existe, ya hay algo que está mal. No se trata que de que vaya con mi forma de ser o de dirigir, es que nunca he hecho ese estudio, pero a lo mejor alguien puede, si tiene tiempo, puede dedicarlo a pensar que, si le pitan una técnica a un entrenador, su equipo gana. Es una cosa que nunca me he planteado. Ni la he estudiado. Estudio muchas otras cosas, pero eso, nunca. También digo que, si alguien viene y me dice que eso es verdad, diría poco del arbitraje y diría poco de mí, que no lo he estudiado y a lo mejor le podría sacar más rendimiento. Creo que hablar todo el rato del arbitraje para mí es bastante cansino. Ellos también hacen su scouting, su preparación para el partido. Y, repito, estoy convencido de que ningún árbitro se quiere equivocar. Aunque es evidente que nosotros, en varias fases de la temporada, hemos sentido que hay unos errores que nos han perjudicado más. Pero a lo mejor es que tenemos que ser más fuertes, y en vez de hacerle ver al árbitro que nos están haciendo falta, tenemos que seguir peleando. Lo que depende de nosotros".

El Joventut es un equipo con muy pocas fisuras



Respecto al Joventut, Epi detalló que "es un equipo que en la ACB está jugando muy bien, que tiene un roster con jugadores muy experimentados en la liga, y no solo eso, sino que también tienen mucho rendimiento en esta liga. Vives, Hanga, Robertson, Tomic, Pustovyi... Son jugadores que siempre han tenido mucho impacto es sus equipos y en el juego. Es un equipo que fue capaz de quitar a un jugador que fichó como referencia [Kaiser Gates, ahora en el UCAM] y el impacto de Dekker, un jugador de otro nivel en esta liga, está siendo brutal. Es un equipo con muy pocas fisuras. Las estadísticas dicen que su porcentaje de tiro libre no es bueno, pero tienen pocas debilidades más, porque a nivel estadístico están entre los cinco primeros en casi todos los aspectos. Su ritmo de juego, su confianza jugando en casa... Tienen muchas cosas buenas. Vamos a ver si nosotros somos capaces de exponer las nuestras", concluyó.