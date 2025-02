Epi: "El Joventut tiene muy pocas fisuras"

Diego Epifanio compareció en la rueda de prensa previa a la visita de este sábado (20.45 horas, Olìmpic de Badalona) con la noticia de que Gus Lima no ha podido entrenar, aunque no es mas que un descanso temporal después de haber superado una lesión que le tuvo casi dos meses en el dique seco. Y alabo a su rival de la vigésima jornada, "un equipo con muy pocas fisuras".

El técnico burgalés valoro que, a pesar de la ausencia eventual de Lima, "hemos tenido para poder trabajar y preparar las cosas que queremos hacer contra el Joventut".

A la pregunta que cuales son los puntos débiles de la Penya que puede atacar su equipo, Epi contestó que "si te digo lo aqui pierde, la gracia. Tenemos que estar intentar concentrados en nuestros puntos fuertes e intentar minimizar los de de ellos".

El arbitraje esta en boca de todos, aunque al entrenador de Leyma no le gusta demasiado hablar de ello. Pero no puede evitar admitir que los errores "a nosotros nos hacen mas daño. Y la frustración nos lleva a cometer mas errores. Esto tenemos que evitarlo. En ocasiones de esta temporada Nos hemos sentido más perjudicados, pero no depende de nosotros. Tenemos que intentar no nos descentren".

Epi siguió hablando del asunto. Tenemos que aguantar los contactos si no nos los pitan. No es excusa para no hacer nuestro trabajo. Entiendo que los árbitros no lo quieren hacer mal, porque todos quieren estar en la Copa, en los playoffs. Estoy convencido de que inguno se levanta por la ma;ana pensado 'voy a perjudicar al Básquet Coruña. Es cierto que tiene menos conocimiento de nuestros jugadores, de sus nombres. Aciertos y errores hay siempre con los dos equipos, pero no podemos dejar que nos condicionen, porque si no te destruye".

Siempre se ha dicho que las técnicas forzadas por los entrenadores cambian el rumbo de los arbitrajes, algo con lo que no comulga el preparador del BC: "No existe. No me lo he planteado, nunca lo he estudiado, otras cosas sí, pero lo de la técnica no me lo he planteado. Estoy convencido de que ningún árbitro se quiere equivocar", incidió, antes de matizar que "he sentido que en algún momento nos han perjudicado más los errores".

Respecto al estado de Heurtel, Epi recordó que estuvo "dos meses fuera. Y empezó con muchas ganas. La readaptación le ha permitido jugar dos de tres partidos. El trabajo con él va enfocado a que a finales de semana pueda entrenar con el equipo y jugar. Durante algunas sesiones de la semana no puede estar con los demás. Quiero agradecer el trabajo de Ingus, Alex y Aleix, los más perjudicados por el minutaje. Esperamos que se adapte ponto a entrenar normalmente con el equipo".

Por ultimo, aseguro que el Joventut "está jugando muy bien en la ACB. Tiene un roster con jugadores experimentados, y con mucho rendimiento en la liga, de mucho impacto. Dekker es de otro nivel en esta liga. Han sido capaces de quitar a un jugador de impacto [Gates, que se ha ido al UCAM]. Tienen muy pocas fisuras. Las estadísticas dice que en el tiro libre no son muy buenos, pero pocas debilidades así tienen. Están en la parte alta de casi todos los rankings estadísticos. A ver si somos capaces de exponer nuestras cosas buenas y minimizar las buenas de ellos", concluyó.