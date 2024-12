Empate del Liceo en Valongo (3-3): ¿Vaso medio lleno o medio vacío?

Empate del Liceo en su visita al Valongo en la cuarta jornada de la Liga Europea. Vaso medio lleno para el conjunto verdiblanco, que ya avisaba que todo lo que fuera puntuar fuera de casa ante un rival directo era una buena noticia. Pero también vaso medio vacío porque a falta de 1.27 ganaba por 2-3 cuando los árbitros sacaron una azul muy dudosa a Ciocale y los portugueses aprovecharon el juego en superioridad para empatar. El empate deja a los coruñeses en la cuarta posición del grupo con 5 puntos por delante precisamente del Valongo, que estrena su casillero y sigue a cuatro puntos.

Era uno de esos partidos para jugar más con la cabeza que con el corazón, de esperar el momento y medir un poco los esfuerzos, sobre todo con toda la tralla que llevan encima los jugadores del Liceo. El Valongo tomó el mando. Estaba en su casa, más cómodo, sin un viaje de tres horas en autobús de por medio. Además, el Liceo no tenía prisa y se encontraba a gusto intentando hacerse fuerte desde la defensa. El equipo portugués, no obstante, encontró el hueco. Arrancó Carlos Ramos y cuando parecía que iba a chutar, con mucho espacio por el centro, asistió a Gabriel Azevedo, que le había cogido la espalda a Dava Torres en el segundo palo y empujó la bola a gol para el 1-0.



Los de Juan Copa tenían que dar un paso adelante y mostrar sus cartas antes de lo esperado. Como empezaron pronto las rotaciones del entrenador. Los capitanes se pusieron manos a la obra. En un tuya mía entre los dos, Carballeira probó a Guga. Primer aviso. El Liceo no perdía la calma. Se tomaba su tiempo para pensarse cada ataque, como si lo más importante fuera no perder la bola, no conceder ninguna opción extra al rival que, sin embargo, se encontró con un penalti muy discutido. Fabrizio Ciocale robó limpiamente la bola en el área, pero después se trastabilló, perdió el equilibrio y al caer, arrolló a un jugador local. Carlos Ramos ejecutó la pena y Marti Serra respondió con dos paradas. Primero al tiro, entre el hombro y el casco. Después el rechace aguantando bien arriba.

Remontada



Juan Copa completó las rotaciones y hubo que esperar al regreso de los capitanes para jugar los últimos minutos del primer tiempo para que llegara la remontada. Lo había intentando previamente Tato Ferruccio sin acierto. Sí lo tuvo Arnau Xaus. Le encontró Dava Torres en el primer palo y este definió cruzado para el empate. Solo dos minutos después, con una buena jugada individual de Nil Cervera por el medio, se completó la remontada con uno de esos disparos de media distancia marca de la casa de César Carballeira. “Un auténtico figuete”, decían los comentaristas de la televisión portuguesa. Bruno Saavedra pudo dejar KO al Valongo en una de las últimas jugadas del primer tiempo. Se quedó solo frente al portero y tiró al guante de este.



Con la ventaja, el Liceo salió mejor en la segunda parte y obligó a que Guga reclamara su protagonismo. Carballerira, desde detrás de la portería, encontró a Torres en el primer palo. Seguramente una jugada que habrán ensayado unas mil veces en los entrenamientos. El portero local cubrió en el último momento el único hueco que había y por el que el coruñés pretendía colar la bola. Pero de la posible sentencia se pasó al empate. Los verdiblancos, demasiado estáticos, plantaron la defensa a las puertas de su área. Eso provocó que no pudieran reaccionar a un pase atrás de João Lima hacia Carlos Ramos, que en la zona de tres cuartos, tuvo todo el tiempo del mundo para armar el brazo, sin que nadie le molestara, devolviendo el misil anterior de Carballeira para el 2-2.

Polémico final



El golpe pudo ser mayor porque no pasó ni un minuto antes de que los colegiados señalaran otro penalti en contra de los coruñeses. El capitán Francisco Silva asumió la responsabilidad y tiró fuera. Otra vez que se salvaba el Liceo a bola parada. La suerte estaba del lado de Serra, que vio cómo el palo le libraba de la siguiente tras un chut de Kyllian Gil. El Liceo, en cambio, sacó petróleo de una acción aparentemente sin peligro. Saque de falta en la que pilló desprevenido al Valongo con el pase al primer palo de Dava Torres, que escorado mandó la bola por detrás del portero para volver a poner al equipo verdiblanco por delante.



Aún había diez minutos por delante y el Valongo subió una marcha. No le quedaba otra opción. Una derrota suponía decir prácticamente adiós a sus opciones de clasificación. El Liceo, en cambio, se precipitó demasiado y le duraba poco la posesión de la bola. Resistió, con Serra cerrando la portería. Y cuando parecía que acabaría con final feliz, Ciocale vio una azul supuestamente por arrollar a Gil. No le tocó. No era el día del argentino.



Quedaba 1.27 por jugar. Gil tiró la directa al palo, pero con uno más, el Valongo se manejó con maestría. Movió la bola de un lado a otro, encontró a Miguel Moura y este remató sin piedad para el empate cuando solo restaba un minuto. El partido terminó en tablas. Y el vaso medio lleno, o vacío.