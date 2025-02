Ecos del pasado en el Liceo-Trissino

Pase lo que pase esta noche en Riazor el Deportivo Liceo acabará cuarto en la fase de grupos de la WSE Champions. Recibe al Trissino italiano (20.30 horas), que se juega la segunda plaza, el factor pista y un cruce teóricamente más favorable en cuartos de final. El equipo coruñés está pendiente del Barcelos-Porto, duelo portugués con el liderato del grupo A en juego y que determinará su rival en los anhelados cruces por la corona europea. No juega las eliminatorias desde 2018 y no disputa una fase final desde 2012, el año que levantó el último de sus seis títulos. Aquella temporada vistió de verde y blanco, más bien de negro, el portero Tiago Sousa, entrenador del Trissino y que hoy vuelve a A Coruña por vez primera desde su marcha. También juega en el equipo italiano Reinaldo García, veterano jugador argentino que también pasó por el Liceo. Los ecos y recuerdos del pasado se mezclarán esta noche sobre el parqué de Riazor.



El exguardameta y ahora técnico luso vivió dos temporadas gloriosas (2010-2012), las dos últimas que el equipo coruñés reinó en la Liga Europea, la actual Champions. “Fueron dos años muy especiales, me acuerdo de tantas cosas… El Liceo no solo es un club de los grandes, sino que es un club diferente en todos los sentidos. Fueron dos años de conquistas, pero mis recuerdos son también del grupo y de la experiencia, la camaradería, los viajes. El partido va a ser para mí muy especial porque es la primera vez que me voy a enfrentar al Liceo [la segunda porque los dos equipos se vieron en la primera vuelta de la liguilla, con victoria del Trissino por 5-2], un club que en mi trayectoria me dejó muy marcado”, rememora Tiago Sousa.

Tiago Sousa ENTRENADOR

“Era el ‘babysitter’ de Malián, es un gran orgullo ver hasta donde ha llegado”



Nalo García no coincidió en A Coruña con el que ahora es su entrenador. Jugó también dos temporadas (2007-2009) y marcó 32 goles antes de fichar por el Barça. “Los dos años que estuve en A Coruña fueron personalmente muy buenos. Creo que a nivel deportivo me ayudaron a continuar a formarme y asentarme como un buen jugador. Fueron dos años fantásticos, no solo a nivel deportivo. Fuera del hockey tenía una vida muy tranquila, me sentía muy cómodo con el cariño de la gente y A Coruña es una ciudad fantástica para vivir, no muy grande, pero que lo tiene todo”, comenta.

Discípulo de Carlos Gil

Sousa coincidió con el legendario entrenador liceísta Carlos Gil en su cuarta y última etapa en el banquillo coruñés: “Aunque sea un poco prepotente por mi parte, yo me siento un continuador de la escuela de Carlos Gil. O por lo menos intento serlo. Aprendí del mejor entrenador de todos los tiempos, de su pasión y su dedicación por este deporte. Después de las comidas, Carlos, Juan (José el delegado) y yo nos quedábamos muchas veces hablando mucho de hockey, intentando beber de sus conocimientos. Es una pena que no siga entrenando porque, aún con su edad, creo que seguiría marcando las diferencias”.



El portero llegó al mismo tiempo que Xavi Malián, entonces un veinteañero procedente del Cerceda. “Aún estaba por hacerse, aún no era el que es hoy en día, aunque sí que era ya el mejor de su generación y se veía lo que podía ser. Yo cuando fiché por el Liceo ya tenía 32 años y me trajeron un poco de babysitter. Era una gran responsabilidad para mí asumir ese rol, transmitirle todas mis experiencias y servirle un poco de guía. Pero fue un enorme placer, para nada algo que me hiciese sentir mal. Nunca antes había tenido un papel así. Fue una experiencia diferente y seguramente si hoy soy entrenador, fue por esos dos años que pasé en Coruña”, desvela el portugués, que mantiene una gran relación de amistad con Malián: “No hablamos todos los días, pero cuando nos vemos recordamos esos momentos. Y para mí es un gran orgullo verle hasta dónde ha llegado. Es uno de los mejores porteros con los que he jugado tanto a favor como en contra”.

Nalo García JUGADOR

“El Liceo es un equipo que forma jugadores y siempre se reinventa”



Nalo compartió equipo con Pablito Álvarez, también imberbe en aquella época, pero que ya apuntaba a convertirse en uno de los más grandes goleadores del hockey mundial: “Hay jugadores que ya se les ve que tienen algo de más. Siempre tuvo esa facilidad para hacer goles, algo natural”, recuerda el sanjuanino, que a sus 42 años no se ve alargando su carrera hasta los 47 de su excompañero Martín Payero, ya retirado, o los 45 del mito liceísta Jordi Bargalló, todavía en activo en el Noia, con el que también coincidió en su etapa verdiblanca.



“Me siento muy bien físicamente, con muchas ganas. No sé hasta cuando, pero en algún momento tendré que decir que no. No sé hasta cuando, pero en algún momento tendré que decir que no. Creo que cuatro años son muchísimo. Uno o dos seguro que aguanto", confía García, que estuvo en el radar de la dirección deportiva del equipo coruñés las últimas temporadas y destaca el trampolín que supuso para él en su carrera y el carácter que tiene para competir siempre por todo.



“Es un equipo que acaba de formar jugadores y siempre se reinventa. Monta un equipo y, pasados uno o dos años, salen jugadores para el Barça u otros grandes equipos, pero siempre consigue ser un equipo competitivo. Siempre está ahí luchando por todo”, alaba Nalo, uno de esos jugadores que cambió A Coruña por Can Barça: “La decisión de salir fue natural, pero quiero pensar que formé parte de aquel cambio”.

El orgullo de Italia

El Trissino es el único equipo italiano en la fase final de la Champions y carga con la responsabilidad del hockey transalpino: “Es la principal bandera del hockey italiano, sabemos cuál es el proyecto y tenemos la responsabilidad de ganar en todos nuestros partidos. No es normal que ningún otro italiano esté participando en la Champions, pero esa es su responsabilidad”, discrepa Tiago Sousa, que dejará el banquillo al final de la temporada y prefiere evitar al Porto en cuartos de final. “Es un equipo muy complicado, pero si hay alguien que puede dejarle fuera somos nosotros”.



Nalo no se moja con un rival predilecto en las eliminatorias –“no me gusta elegir, todos son grandes equipos”– y espera un “partido atractivo y bonito de ver” esta noche. “El Liceo hace un hockey muy abierto y vistoso, como nosotros”, opina. Su entrenador coincide: “Va a merecer la pena acercarse a ver el partido”. No se lo pierdan.