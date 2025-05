El Dominicos anuncia la salida del entrenador Manuel Togores

Manuel Togores no seguirá como entrenador del Dominicos en la OK Plata la próxima temporada. El club de la Ciudad Vieja anunció su salida después de cinco años en los que el técnico coruñés consiguió consolidar el proyecto en la segunda categoría nacional e incluso llegó a soñar con algo más. Fue el caso del curso 2021-22, el mejor de Togores al frente de un grupo que acabó cuarto clasificado y a solo tres puntos de jugar el playoff de ascenso a la OK Liga más de treinta años después de que el Dominicos abandonase la élite en 1993.



El último curso, sin embargo, fue muy duro para el equipo blanquinegro. Perdió a algunos referentes como Bruno Saavedra y Jacobo Copa, ahora en el Liceo, pero a priori seguía contando con una plantilla sólida, formada por jugadores veteranos y algún canterano. Los resultados no fueron los esperados, con muchas derrotas, y el Dominicos tuvo que esperar hasta la última jornada de la competición liguera para poder sellar la permanencia en la OK Plata por quinta temporada consecutiva.