Diego Epifanio: "Es una situación difícil, pero no podemos mirar hacia atrás"

Diego Epifanio se muestra realista con la difícil situación del Básquet Coruña, colista de la Liga ACB a falta de diez jornadas para el final con un balance de 5-19 y a tres victorias del grupo de equipos que marcan la permanencia, entre ellos el Bàsquet Girona (8-16), precisamente el próximo rival, este sábado a las 20.45 horas en el Coliseum.



Aroma a final. Para nosotros es muy importante no perder porque nos alejaría más de un equipo al que le ganamos el averaje en su casa. Todos somos conscientes: en el club, el vestuario, nuestros aficionados... Todos sabemos de la importancia del partido del sábado.

Es una oportunidad para seguir creyendo, estar unidos y demostrar que tenemos capacidad de reacción. Las matemáticas dicen que estamos ahí, pero no es fácil. En vez de ver que nos quedan aún diez jornadas, echar cuentas... Es evidente que no dependemos de nosotros mismos, pero vamos a hacer lo máximo para llegar al final con opciones de salvar la categoría.

No dejar de creer. Es más difícil para todos. Para nosotros como vestuario es una situación difícil, pero no podemos mirar para atrás, hay que mirar para delante, preparar lo mejor posible este partido, ser muy profesionales. En este caso tenemos la suerte de contar con grandes profesionales y, sobre todo, grandes personas. Sabemos la importancia del partido del sábado y lo importante que es mantener el proyecto en la categoría. Ha costado mucho y tenemos que hacer todo por mantenerlo. Son innmumerables los errores que hemos cometido, hay que borrarlos y trabajar al máximo de nuestras posibilidades.

No tenemos que poner ningún tipo de excusa. Cuando eres un profesional y estás en una situación como la que estamos el balón pesa mucho más. La confianza es muy importante. Y el tema mental. Cuanto antes aceptemos nuestra situación y antes saquemos nuestra mejor versión, mejor. No vamos a engañar a nadie, es muy difícil, pero no podemos pensar donde está la meta, tenemos que pensar en hacer el mejor partido posible.

El Girona con Moncho Fernández. Es un equipo que viene en una excelente situación de forma, de ganar a Barça, Baskonia, Unicaja... Están jugando muy bien y hay jugadores como Fjellerup y como Juan Fernández que han mejorado mucho su rendimiento desde la llegada de Moncho Fernández y creo que los fichajes de Geber y Busquets han aportado mucho.

Tienen mucho talento individual en el bloqueo directo, en el uno contra uno, son incisivos con balón y tienen mucha capacidad de generar puntos. Moncho se ha focalizado mucho en el esfuerzo defensivo del bloqueo directo y están yendo muchísimo al rebote ofensivo. En esas cosas les han ayudado a competir mejor.

El apoyo de la 'marea naranja'. Vamos a necesitar el apoyo de nuestra afición. Siempre la tenemos y es la emvidia de muchos pabellones, pero necesitamos a todo el mundo: a los que piensan que no lo hemos hecho bien y a los que siguen soñando. Necesitamos que el pabellón esté desde el primer segundo como contra el Lleida y que los jugadores se enchufen como aquel día. Al grupo le ayudaría muchísimo esa energía que nuestros aficionados nos transmiten todos los días.

Toda la plantilla disponible. Todos los jugadores están trabajando con normalidad menos Thomas [Heurtel], que no puede hacer todas las sesiones del primer qequipo. Está haciendo un gran esfuerzo con su trabajo y la ayuda de los recuperadores, en este caso Gus [Gago], que está pendiente de su evolución.