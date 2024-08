Diego Epifanio: "No entrenar en la pista en la que juegas es peor"

Diego Epifanio tiene sentimientos encontrados. La satisfacción por tener ya el equipo hecho choca con la preocupación por la disponibilidad del nuevo hogar naranja, el Coliseum.

¿Estás contento con la plantilla? ¿Es la que querías, o se quedó algo en el camino?

Nunca es posible conseguir todos los jugadores que quieres. Por diversos motivos. Nuestra planificación va en una línea, pero es como las temporadas, tiene sus altos y sus bajos. Tienes unas necesidades, el mercado te ofrece unas posibilidades... Lo que sí que somos conscientes es que, dentro de nuestras posibilidades económicas, dentro de del hecho de ser un equipo recién ascendido, que es algo que a veces echa a jugadores para atrás, estamos contentos, porque los jugadores que hemos renovado tiene algo que nos puede ayudar a competir y los que vienen nuevos seguro que tienen muchas de demostrar que pueden ser importantes en la liga.

¿Han llegado todos en buenas condiciones? Porque Lima y Thompkins siguen trabajando al margen del grupo. ¿Es por sus lesiones recientes?

Todos han llegado bastante bien. Esperamos que Brandon [Taylor] lo haga el fin de semana. De Gus [Lima] esperamos que pueda empezar a entrenar este viernes, por lo que nos ha dicho el prreparador físico, y lo de Trey se va a demorar un poco más. La idea con él es hacer una puesta a punto de modo que cuando entre en la pista ya no tenga que salir.

¿Cuentas con que pueda jugar algo ya en la pretemporada?

Vamos a ver. Él está trabajando muy bien y entendiendo la importancia de su tono físico, lo que vamos a necesitar de él y que va a cambiar su rol. Viene de de un par de años de no jugar muchos minutos y es un jugador que necesitamos que esté en la pista, por ello vamos a tratar de acondicionarle lo mejor posible para que no tenga que estar entrando y saliendo de la pista.

¿El fichaje de Taylor, tras una semana de pretemporada, os ha descuadrado algo la planificación?

En las pretemporadas hay que adaptarse. La situación del mercado nos fue diciendo que no pudimos traer, por diferentes motivos, a jugadores con los que lo intentamos. Brandon e sun jugador que siempre hemos tenido en mente, y al final hemos llegado a un acuerdo.

Hace un año decías que querías una plantilla de once. Acabó siendo de doce por la llega de Burjanadze. ¿Trece es la cifra ideal para la ACB?

Cada uno tendrá su idea. Nuestro proyecto de ir con trece tiene una explicación: la liga es muy larga y necesitamos gente de calidad para entrenar. La idea es intentar tener un grupo de 16 ó 17 jugadores, porque también tenemos en el día a día a los jugadores vinculados. Para mí y para el staff es muy importante el día a día. Cuantos más jugadores podamos tener en el día día, nos va a hacer el trabajo más fácil.

¿Cómo gestionasteis el tema de los cupos a la hora de confeccionar la plantilla?

La configuración de una plantilla es casi igual que la de LEB. Primero marcamos qué jugadores para renovar tenían cupo, y una vez que cerramos todas las renovaciones, teníamos cuatro cupos. Y tenemos cinco en un plantilla de trece. Creemos que nos puede asegurar el hecho de no tener problemas con los cupos durante todo el año.

¿En qué medida os está afectando la falta de disponibilidad del Coliseum?

Es evidente que no entrenar en la pista en la que juegas es peor. En la ACB creo que es el Madrid el único equipo que tiene una ciudad deportiva aparte y que no entrena en el campo donde juega. Para nosotros es importante; acabamos de llegar a la liga, nuestros partidos de casa son muy importantes y por ello es importante adaptarnos cuanto antes al día a día en el Coliseum. Somos conscientes desde el primer día que la instalación tiene otros eventos y tenemos que compartirla. Es importante que como club entendamos eso, pero también que el Ayuntamiento nos cubra las necesidades que tenemos para hacer nuestro día a día. El club ha hecho una gran inversión y un gran esfuerzo para poder poner al equipo en la ACB. Ahora, lo que necesitamos es que el Ayuntamiento vaya de la mano y que todos entendamos, ya que todos estamos haciendo un gran esfuerzo, que merezca la pena. Aceptando que no vamos a poder entrenar siempre en el Coliseum, necesitamos que, cuando sí podamos, tener todas las facilidades del mundo para poder entrenar. Y necesitamos lo mismo en la instalación que estemos cuando el Coliseum no esté disponible. Al club le hacía mucha ilusión que los jugadores nuevos hubiesen conocido desde el principio el Coliseum, pero..., es lo que tenemos. Entonces, no vale estar todo el tiempo pensando "qué desgraciados somos", necesitamos ir de la mano y tener todos la misma ilusión, porque este tiene que ser un proyecto de ciudad. Es muy importante que el Básquet Coruña ponga a Coruña en la mejor liga de Europa, y lo que tenemos que hacer todos es mostrar al mundo lo bonita, lo grande y lo eficiente que es Coruña. Como club tenemos una responsabilidad con la ciudad, pero la ciudad tiene una responsabilidad con el club para ayudarnos a conseguir esto.

Se habla mucho del cambio de piso entre las distintas instalaciones.

Es una cuestión de que el suelo es muy duro y a nivel de cargas de trabajo, de estructuras físicas de los jugadores los impactos son distintos cuando entrenas en un pabellón con parquet blando a cuando lo haces en uno duro.

Y se dice que tu alternativa preferida es la Polideportiva de Riazor 2.

Sí, pero tampoco nos da el nivel de las cosas. Hay que poner en valor que el día a día es muy importante y nosotros, como club profesional, necesitamos unas instalaciones que estén acordes para realizarlo. La pista de la Poli es mejor que la de Riazor, pero en Riazor tenemos el gimnasio y es donde hemos hecho vida hasta ahora. La solución perfecta no existe. Por eso tenemos que adaptarnos. La gente tiene que entender que va a ser un hándicap. Por eso queremos tener tantos jugadores para entrenar, porque sabemos que va a ser muy difícil que todas las sesiones las podamos hacer todos, ya que este deporte exige unos condicionamientos físicos, el nivel de los impactos en el suelo son distintos en jugadores que pesan 80 kilos que en jugadores que pesan 120 y miden 2,15. No es lo ideal, pero nos tenemos que adaptar, y para ello necesitamos ayuda de todo el mundo. Y que todo el mundo entienda que va a se un reto muy difícil y que en otras condiciones a lo mejor sería mejor, pero como son las que tenemos, tenemos que poner cero excusas, ir todos de la mano y apretar los dientes en los momentos jodidos, que van a llegar.