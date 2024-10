Diego Epifanio: "No echemos las cuentas de la lechera por ahora"

Diego Epifanio, técnico del Leyma Básquet Coruña, atendió a los medios de comunicación después de la victoria contra el Zaragoza (110-86), felicitó a sus jugadores por el esfuerzo y el trabajo bien hecho, con especial hincapié en la actuación de Brandon Taylor, agradeció el apoyo de la afición y explicó el porqué de los dos tiempos muertos que pidió de manera consecutiva cuando el partido ya estaba resuelto en el último cuarto.

►Valoración general del partido. “Lo primero es felicitar al equipo porque el despliegue físico que hemos hecho, la energía con la que hemos jugado, el hecho de que hayan anotado los doce jugadores... Ha habido muchas cosas buenas, hemos sido capaces de pasarnos muy bien el balón. Muy contento. Es verdad que tenemos que mejorar ciertos aspectos como la comunicación defensiva o los bloqueos entre pequeños... Pero en líneas generales nos hemos adaptado bastante bien a lo que nos exigía el partido. Todos los jugadores han anotado canasta, habla muy bien del trabajo colectivo. El trabajo que ha hecho el equipo es el camino para competir en esta liga".

►El apoyo de la afición. "Agradecer el apoyo de la grada, nuestro sector de animación se ha pasado todo el partido animando. La gente se lo ha pasado muy bien. Muchas gracias y pedirles que sigan apoyando al equipo para hacer del Coliseum un fortín".

►La actuación de Brandon Taylor. “Ha ejecutado perfecto lo que hemos trabajado durante la semana. Ha sido el foco de la defensa, pero ha sido capaz de anotar y repartir asistencias a ese nivel. Eso habla un poco de su calidad y, sobre todo, del esfuerzo que está haciendo para entender lo que necesita el equipo”.

►Los tiempos muertos del último cuarto. "Los tiempos muertos son por el excesivo respeto que le tengo al equipo que tengo enfrente. Tenemos que controlar los errores. La fiesta tiene que ser en la grada. Nosotros no tenemos que celebrar nada en los 40 minutos del partido. Eran para decir ‘ey, chicos, esto no ha acabado, tenemos que seguir’. Aún así hemos ganado el cuarto cuarto. Espero que no hayamos dado la sensación de relajación".

►El basketaverage y las cuentas. "Para nosotros son muy importantes todos los partidos porque no sabemos dónde vamos a estar al final. Todos tenemos muy presente lo que ha significado para el Obradoiro una canasta, pero no echemos las cuentas de la lechera por ahora. Nosotros no podemos permitirnos ninguna alegría".