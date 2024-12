Diego Epifanio: "Si el mercado ya es de por sí complicado, lo es más en nuestra situación"

►La baja de Lima y las opciones en el mercado. "Esto no son matemáticas. Siempre que un jugador se hace daño, hay una valoración de lo que tiene y ahora lo que necesitamos saber es cuánto tiempo puede estar fuera. Tenemos confianza en lo que tenemos, pero sabemos que no es una situación fácil. Gus [Lima] nos da unas cosas dentro del equipo y en el día a día"

"Si ya de por sí el mercado de los interiores es complicado, lo es más en la situación en la que estamos nosotros. No es una lesión hasta final de temporada, hay muchos equipos que están buscando reforzarse en la misma posición... Somos conscientes de que, por nuestra composición de plantilla, nos gustaría que viniese alguien a ayudar, pero no hay que volverse locos ni perder el norte, hay que valorar muy bien y confiar en que la recuperación de Gus sea lo más rápida y efectiva posible".

"El club, como siempre, está en el mercado valorando cualquier opción de cualquier jugador que pueda venir a ayudarnos, pero tiene que cumplir unas condiciones que estamos buscando nosotros. Y si lo encontramos, cuando vas por la jornada 11 de muchas competiciones es difícil encontrar jugadores libres, si no tienen equipo es por alguna razón, y que quieran venir con un contrato temporal. Nunca es fácil buscar un jugador a mitad de temporada. Y menos para lo que estamos buscando nosotros".

►La visita a Girona, un rival directo. "Será un partido muy difícil. Jugar fuera de casa es siempre más complicado. Nosotros estamos abajo en la clasificación, intentaremos alejarles de nustra posición y ellos igualar a tres victorias. Un poco como en el partido de Lleida, no creo que el resultado sea definitorio, pero los enfrentamientos directos tienen su peso al final de temporada".

"Vamos a ver cómo se plantea el partido y si nosotros somos capaces de focalizarnos en sus puntos fuertes. Girona es un equipo que tiene mucho talento individual, con mucha generación propia y muchos puntos en las manos. A ver si somos capaces, tanto inidivudal como colectivamente, de parar eso. Vamos a ir poco a poco intentando, lo que hemos hablado durante la semana, mejorar las cosas que dependan de nosotros: situaciones de rebote, de uno contra uno, la defensa colectiva del bloqueo directo... Pequeños detalles que nos deben ayudar a competir cada vez mejor".

"Como todos los equipos que estamos abajo, habrán preparado el partido muy concienzudamente, intentarán castigar nuestras debilidades individuales y colectivas y que nuestras virtudes no salgan a flote. A pesar de clasificación, tienen muy buen roster, muy buen entrenador, han competido muy bien durante muchas fases de los partidos. Es un equipo con mucho talento individual en el perímetro, capacidad para anotar de tres puntos, sobre todo con sus 'treses' y 'cuatros', y son muy físicos en la pintura. Nos van a obligar al máximo esfuerzo y máxima concentración para poder defenderles".

►El triunfo en Lleida como bálsamo fuera de casa. "La victoria de Lleida da un poco más de tranquilidad al entorno y un poco más de confianza a nosotros. No nos tenemos que rasgar las vestiduras porque hemos jugado fuera en el Gran Canaria Arena, en el Palau Blaugrana... Igual que en casa: comentábamos que no hemos jugado con ningún equipo que esté entre los últimos clasificados. ¿Que nos haría mucha ilusión conseguir otra victoria fuera? Claro, para eso trabajamos, pero es muy difícil ganar fuera de casa en esta competición".

►La bajada de las temperaturas. "Han bajado las temperaturas y baja la temperatura del pabellón. Es lo que hay y no hay que poner excusas. El frío es una situación con la que tenemos que trabajar, pero los chicos han entrenado muy bien y todo el mundo está poniendo de su parte. Somos conscientes de que nuestro día a día está siendo bueno en los entrenamientos. Tenemos que ser capaces de plasmarlo en los días de partido: buenas sensaciones, alargar el tiempo de las buenas decisiones, que no nos penalicen las situaciones que no dependen de nostros".