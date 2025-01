Diego Epifanio: "Hay que descansar y resetear"

Diego Epifanio, asumió tras la contundente derrota en Vitoria ante el Baskonia (114-66) la diferencia física, la falta de acierto y la necesidad de un descanso antes del vital choque del próximo domingo en Lugo ante el Breogán. “Hay que descansar y resetear”, reconoció el técnico burgalés en la sala de prensa del Buesa Arena.



El entrenador del Leyma Básquet Coruña cree que sus jugadores acusaron el sobreesfuerzo del partido del domingo contra el Valencia Basket (91-99) y también el estado físico de algunos jugadores afectados por un virus: “Nos ha costado mucho el nivel físico y también nos ha pasado factura las condiciones en las que veníamos y el sobreesfuerzo del domingo”.



“En la primera parte hemos tenido muy poco acierto: hemos fallado al principio una bandeja muy fácil y tres tiros liberados y eso nos ha condicionado porque ellos siempre nos anotaban. Y cuando intentábamos defender bien nos han hecho daño en el rebote. Nos ha costado mucho y hay que ver el partido otra vez para aprender de situaciones que no queremos volver a repetir”, analizó Epi.

El sacrificio de Beqa

El coach del Leyma solo tuvo palabras de agradecimiento para sus jugadores, haciendo hincapié en la figura de Beqa Burjanadze, que decidió jugar pese a perderse los dos últimos entrenamientos por un proceso viral: “Ha hecho un esfuerzo brutal para estar en la pista. Viene de no entrenar, pero es un animal. Otro jugador se hubiese quedado, primero en A Coruña y luego en el hotel, pero hasta me ha pedido salir en la última rotación”, desveló.



Epifanio trató de sacar la nota positiva a un partido muy complicado, en el que su equipo no compitió más que los primeros cuatro o cinco minutos: “La lectura positiva es que, tras el descanso, los chicos han intentado seguir poniendo todo de su parte, pero este es un deporte en el que se necesita mucha energía y mucho físico. No es una excusa, pero venimos de hacer un sobreesfuerzo, tenemos a jugadores con fiebre y no nos ha dado más. Si hubiésemos tenido algo más de acierto nos habríamos animado un poco más al principio, pero no ha sido posible”, insistió.



Pese a los intentos del Leyma por acortar la diferencia, el Baskonia nunca bajó el ritmo, motivado por la pelea de entrar en la Copa del Rey: “Han visto la opción de hacer sangre por su tema del average para la Copa, como es normal, y nosotros no hemos podido reaccionar”, lamentó Epi, que apeló de nuevo al descanso para recuperar efectivos, incluido Phil Scrubb, que se vistió de corto, pero no jugó. Apunta a Lugo.