Diego Epifanio: "Cuando estás abajo el balón pesa más"

Diego Epifanio, máximo responsable técnico del Básquet Coruña, destacó la complicación de intentar salir de la zona de descenso, en la que se ha instalado su club después de una primera fase de la competición presidida por la irregularidad.

"Cuando estás abajo el balón pesa más, la presión le afecta a todo el mundo, hay menos alegría. Cuesta más salir del mal momento. Pero ahora mismo ha habido varios equipos que han estado en las dos últimas posiciones y han salido. Nosotros no habíamos estado en esa situación desde el principio y ahora llevamos unas jornadas. Casualmente o no, ha coincidido con un momento muy malo físico del equipo, pero no de preparación, de número de efectivos, la gripe... A ver si somos capaces de revertir esa situación. Ahora es más complicado, nadie quiere estar en esa situación. Seguro que una victoria nos cambia un poco todo, el día a día, la forma de expresarnos y relacionarnos en el campo. El año pasado las buenas dinámicas nos daban mucha confianza y ahora, cuando llegan los finales de partido, tenemos que quitarnos ese miedo", dijo en la previa de medirse en el Coliseum al Gran Ganaria (sábado 1 de febrero, 20.45 horas).

Estado físico de la plantilla: Gus (Lima) ya ha hecho toda la semana con el equipo, se está incorporando a hacer todo el trabajo del grupo y tiene buenas sensaciones. Esperamos que, si no hay ningún percance, esté en la convocatoria, pero no sabemos cómo vamos a gestionar sus minutos. El resto de jugadores, entrenando con normalidad, algunas pequeñas molestias, como siempre, menos el caso de Thomas, que aún no ha podido participar con el equipo. Están los fisios haciendo todo lo posible, pero todavía no ha podido entrenar con normalidad. Estamos haciendo todo lo posible para que llegue al partido, pero no tiene la misma pinta que Gus.

Ánimo de revertir la situación: Ojalá. El equipo está trabajando bien. Está tranquilo, pero a la vez un poco nerviosos por la acumulación de derrotas. Todo el mundo está poniendo de su parte para intentar sacar la situación adelante, pero no es fácil cuando estás en una dinámica así, sobre todo cuando venimos de una muy buena dinámica del año pasado. Ojalá que, con el apoyo de nuestro público y con todos prácticamente disponibles, podamos competir mejor.

Apoyo de la afición: Ya lo dije en la rueda de prensa antes del partido del Real Madrid, pero me gustaría volver a agradecer a la afición que se desplazó a Madrid y que nos esperó bajo la lluvia hasta que bajamos del autobús. Un poco como el año pasado, que también salimos con derrota del WiZink, pero fue un punto de inflexión. Espero que también nos sirva.

Próximo rival: Gran Canaria es una plantilla para cumplir los objetivos que, por ahora, los está cumpliendo. Meterse en Copa, luchar por las primeras posiciones en la Eurocup que le permite competir en una segunda fase. Es un equipo con una base sólida de antiguas temporadas, con un entrenador que ya conoce al grupo, al club... Han tenido la desgracia de la lesión de Carlos Alocén, pero han estado muy rápidos incorporando a Samar en la posición de 1. Es un equipo que juega muy bien. Entiende muy bien los roles de sus jugadores, capacidad en el uno contra uno, sobre todo Homesely y Brussino, y otras cosas en el juego que no se suelen ver mucho, como las situaciones en el poste bajo de Salvó o Pelos, y un jugador como Tobey que complica mucho las defensas de los rivales a la hora de defender el bloqueo directo. Es verdad que no venía de una racha muy buena, pero esta semana ha podido ganar. Esperamos un gran Gran Canaria, pero debemos intentar controlar sus puntos fuertes y, sobre todo, volver a disfrutar en la pista.

Mercado: Desde la salida de LJ hemos incorporado a Thomas. Es verdad que no era el perfil del jugador, pero el club está haciendo todo lo posible por incorporar. En ese sentido, en el momento que hubo un jugador disponible para ayudar a mejorar el rendimiento del día a día, se trajo. Ahora, el club siempre está en el mercado, buscando posibilidades, no por la necesidad que pueda tener la plantilla, sino por cualquier contingencia o problema que pueda haber. En ese sentido, Charlie (Uzal) le está metiendo muchas horas, ya veremos lo que acaba pasando.

Quinteto inicial: El cinco inicial ahora mismo en el básquet no es importante. A veces cuesta que los jugadores lo entiendan, pero el cinco inicial es para cómo quieres empezar el partido, prepararte, atacar, defender.... Todos los compañeros habían salido en algún momento desde el banco, Ingus no había sido titular aún, cambiamos eso por una situación de emparejamientos defensivos. No fue la única razón: Brandon tuvo fiebre el día anterior, no pudo entrenar. Pero yo no uso el quinteto para castigar o para nada, es solo para un planteamiento de cómo iniciar el partido. La actitud de Brandon fue muy buena y su rendimiento también.

