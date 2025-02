Brotes verdes del Leyma Coruña desde los 4,60 metros

Thomas Heurtel ha registrado sendos 6 de 6 en sus dos últimos partidos como naranja | ACB Photo/Mónica Arcay En la mejoría desde el 4,60 está teniendo un papel importante Thomas Heurtel. El base francés presenta un perfecto 12 de 12 en los tres partidos que ha disputado a las órdenes de Diego Epifanio. Heurtel no intentó ningún libre en su debut, contra el UCAM en el Coliseum. También el multiusos , frente al Gran Canaria, inauguró su marcador con seis aciertos sin fallo, las misma carta de tiro que en Badalona.

El galo, el mejor en el ranking ACB de jugadores que no llegan a los 20 intentos libres, comparte el podio positivo con Brandon Taylor. El de West Hollywod solo ha desperdiciado cuatro de los 42 que ha ejecutado. Un acierto del 90,5% que le coloca en el top-5 del ranking liguero. El bronce es para Phil Scrubb. El escolta canadiense ha pasado por el aro 22 de sus 25 intentos (88,0%).

El podio negativo lo encabeza Atoumane Diagne, con un porcentaje del 52,7% (29 de 55), aunque últimamente ha tenido partidos con mejor puntería. Aun así, esta media es la segunda peor de su carrera profesional, tras el 51,9% (32 de 61) de su primera campaña como naranja. Aunque, como reconoció en una entrevista a este diario el pasado 19 de diciembre, no hace nada especial para mejorar, desde entonces promedia un 60,7%, un 0,2 más bajo que en su mejor temporada, la 2022-23 (67 de 110). Un miembro del staff técnico naranja confirma lo dicho por el pívot senegalés, que mejorar es una cuestión mental, ya que dicho miembro asegura que Diagne tiene una buena mecánica de tiro.

El segundo del club de los necesitados de mejorar es Beqa Burjanadze. Y el georgiano puede hacerlo, ya que el 60,7% (34 de 56) actual está por debjo de su peor registro en sus cinco anteriores curso completos en la ACB, el 66,2% con el Gran Canaria en el 2019-20. En su CV figura uno de 81,5%, el 2016-17, con el Andorra. Cierra la lista Gus Lima. El pívot brasileño, ausente en la mitad de los partidos disputados, presenta un 11 de 17 (64,7%). Aun así, mejora con creces su media de las ocho temporadas precedentes y la de su carrera ACB (51,8%).