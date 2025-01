Baskonia - Leyma Coruña | Urgencias por la Copa y la permanencia

La ACB no descansa. Solo tres días después de la honrosa derrota contra el Valencia Basket, el Básquet Coruña vuelve a la cancha. Será su primer partido lejos del Coliseum en cuatro jornadas. Tras caer como local y de manera consecutiva ante Joventut, Bilbao y el propio Valencia, este miércoles le espera el poderoso Baskonia (20.00 horas, Deportes por Movistar +).



Aunque no es uno de los catorce clubes fundadores de la Asociación de Clubes de Baloncesto, milita en la ACB desde su creación en 1983 y en su vitrina lucen cuatro títulos de Liga, seis de la Copa del Rey y otros cuatro de la Supercopa de España. También un grande en Europa, pese a que solo levantó una Recopa, el entonces TAU Cerámica (nombre comercial) fue uno de los equipos que dejó la FIBA en el año 2000 para crear la Euroliga. Desde entonces siempre ha jugado la máxima competición de clubes continental y ha disputado dos finales.



El momento actual no se corresponde con el palmarés del Baskonia, un histórico en horas bajas. Con un balance de seis victorias y ocho derrotas, la última el lunes en casa contra el Real Madrid (82-89), no puede fallar más si no quiere quedarse fuera de la Copa por segunda temporada consecutiva, un hecho que no sucede desde las temporadas 1995-96 y 1996-97. Tiene que ganar los tres próximos partidos y esperar los tropiezos de sus rivales por los dos últimos billetes en juego para el torneo que se jugará en Gran Canaria del 13 al 16 de febrero.



Medianía y talento

El pobre rendimiento del equipo que dirige Pablo Laso, exjugador de Baskonia entre 1984 y 1995 y laureado técnico del Real Madrid entre 2011 y 2022, se explica desde su medianía en las estadísticas colectivas. Lidera el apartado de mates por partido (3,71) y entra en otro top-5, el de tiros de 2 convertidos (21,07). A partir de ahí es un conjunto del montón, casi siempre entre el octavo y el décimo puesto.

Lo que le falta al Baskonia como bloque le sobra de talento individual. Con una profunda plantilla plagada de estrellas, tiene recursos para romper el partido por fuera y por dentro. Si bien es cierto que tiene la baja del serbio Tadas Sedekerskis su hombre más productivo en la ACB con 10,4 puntos, 6,3 rebotes y 3,3 asistencias por partido, afectado por una lesión muscular en el aductor izquierdo, Laso dispone de un potente armamento ofensivo y defensivo.



Para cubrir su baja llegó un nuevo refuerzo, el croata Luka Samanic, que se presentó con un gran partido ante el Real Madrid: 15 puntos en 21 minutos. La única duda para Laso la presencia de Markus Howard, MVP de la ACB la pasada temporada y también en el quinteto ideal el curso anterior, que sufrió un golpe en la rodilla el lunes contra el Real Madrid y que le impidió jugar en la segunda parte de la última jugada.



Dos dudas, tres bajas

También llega con dudas el Básquet Coruña pese a mostrar todo su orgullo y carácter competitivo en la derrota contra el líder de la ACB. Dudas por el proceso vírico que se ha instalado en el vestuario y compromete la presencia de Ingus Jakovics, en principio recuperado para la causa aunque volvió a la dinámica de grupo el lunes, y de Beqa Burjanadze, que presentó sus primeros síntomas después del partido del domingo.



No estarán seguro en el Buesa Arena el capitán Álex Hernández, también contagiado por el dichoso virus y que tampoco estuvo contra el Valencia, ni los lesionados Phil Scrubb, en la fase final de su recuperación, y Gus Lima, todavía en proceso. Sin rastro del esperado nuevo fichaje, Diego Epifanio contará con ocho o nueve jugadores de la primera plantilla y tendrá que completar la convocatoria con otros dos o tres del equipo vinculado de Liga EBA, el Calvo Xiria, posiblemente Omar Thiam y Santi Martínez.



En puestos de descenso por vez primera en la temporada (y en los últimos seis años), el Leyma no renuncia a dar una sorpresa, aunque sabe que afronta el más difícil todavía, con problemas físicos y ante un súper equipo más necesitado que nunca. La lucha por la Copa y la permanencia cruzan sus caminos en Vitoria.