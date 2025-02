El Barça se queda al borde de la eliminación

El Barça empató ayer contra el Reus en el Palau (2-2) en un partido adelantado de la jornada europea y, aunque oficialmente todavía no está eliminado, sus opciones de llegar a los cuartos de final de la Champions League penden de un hilo. El conjunto azulgrana remontó en los últimos cinco minutos un 0-2 en contra como en los encuentros previos levantó un 1-3 al Porto y un 4-1 al Barcelos para terminar empatando. Pero ya no depende de sí mismo. Para que se dé el milagro todo pasa por que el Noia, ahora mismo segundo del grupo, no puntúe en los dos partidos que le quedan, hoy frente al Barcelos y la próxima semana contra el Reus, cuando los azulgrana también están obligados a ganar al Saint Omer.



Si la trayectoria del Barça en la OK Liga es de pleno, con 18 victorias en 18 jornadas, lo que le sirvió para batir su récord histórico de mejor inicio, en Europa los culés rozan el fiasco. Nunca hay que darlos por muertos porque ya lo parecían cuando perdían por dos goles contra el Porto, tres frente al Barcelos y ayer mismo dos ante el Reus, pero sin bajar los brazos hasta la bocina y con carácter sumando al menos un punto que les permite mantener un ápice de esperanzas. Tienen 10 puntos por los 13 de Reus y Porto, ya clasificados, y Noia y los 18 del Barcelos. De este grupo saldrá el rival del Liceo en cuartos.



El partido, con protagonismo del portero del Reus Cándid Ballart, no estuvo exento de polémica. Con el 2-2, los árbitros no dieron por válido un gol de Aragonés que suponía el 3-2 a falta de menos de medio minuto para el final y con los culés jugando en inferioridad por azul a Barroso (Martí Casas perdonó la sentencia en el lanzamiento de la directa). Acto seguido el propio Aragonés recibió una azul y con doce segundos por jugarse, el reusense Marc Juliá dispuso de una directa que de marcarla dejaba matemáticamente fuera el Barça, pero Carles Grau mantuvo con vida a los suyos mientras el Reus celebró su clasificación.