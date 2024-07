Los años de Oro del Basquet Coruña | Javi Lucas: “Tito Díaz le echó una bronca a Cain como no la vi en mi vida”

Javi Lucas (Muro de Alcoy, 22 de mayo de 1987) llegó al Básquet Coruña en la tercera categoría nacional, pero en la segunda no tardaría en convertirse en un elemento importante. Dio el salto de calidad en el curso 13/14. Los dos siguientes jugaría en el Valladolid y en el Palma, para vover a la disciplina naranja en la 16/17. ‘Sir’ Lucas, que está meditando la retirada para centrarse en la vida laboral, disputó 145 partidos con la elástica naranja entra EBA, LEB Plata y LEB Oro.

En la 12/13 apenas jugaste y además te mandaron a EBA.

En EBA me lo pasé super muy bien. Fue un cambio que al principio me dio un poco de rabia, pero me vino muy estar en el grupo que entrenaba Fer Buendía.

¿Había mucha diferencia entre Plata y Oro?

Sí, sí. Bastante, sobre todo en los pívots, que son más altos y dominantes; en Plata no los hay. Y también es un tema de roles, que están más marcados en Oro.

¿Fue la 13/14 la primera temporada que sentiste jugador de LEB Oro?

Sí. Fue espectacular. Primero, por mi renovación, porque no lo esperaba después de bajarme a EBA. Tito confió en mí y me dio minutos. El grupo era muy bueno. Las expectativas no eran tan altas como en estos últimos años, pero dimos un gran nivel, aunque me dio bastante rabia perder contra Oviedo en playoffs.

Jugamos muy bien, éramos un equipo largo y éramos una piña

Empezasteis bien, con siete victorias –el mismo número de jugadores nuevos en nómina– en los primeros nueve partidos, pero la progresión no se mantuvo ¿Por qué?

No sabría decirte. La sensación que me da es que ese año jugamos muy bien, que éramos un equipo muy largo. Y éramos una piña.

Acabaríais teniendo el factor cancha en cuartos de final, pero el rival, el Oviedo –aunque ahí la maldición todavía era muy joven–, no parecía el mejor.

Por sensación, más que por recuerdo, creo que teníamos que haber ganado en casa. Ese primer partido fue la clave, perderlo cuando los teníamos controlado. En Pumarín fue un partido muy duro y ellos estuvieron muy bien desde el principio.

Hay clubes que al final de tu vida no te importan tanto como a mí el Basquet Coruña

¿Tienes alguna anécdota publicable?

En un partido contra el Barça B, me salí: 37 de valoración y MVP de la jornada. Tito me dijo algo así como que yo iba a estar toda la semana en una nube y el siguiente partido iba a ser malísimo. Y así fue. Jugué fatal (risas).

¿Cómo vivisteis en el vestuario el caso Calegari?

Yo no entendí mucho lo que pasó, y eso que lo llevaba mi agente [el coruñés y exjugador del club Óscar García]. No me acuerdo mucho, más allá de pensar “bueno, si se va, ya vendrá otro”. Creo que no volvió a jugar al baloncesto.

En este punto, Javi recuerda otra anécdota. “Por Calegari vino Jason Cain. El día que llegó, se sentó y dijo que no iba a entrenar. Y Tito le echó una bronca como no la vi nunca en mi vida. Flipamos todos. Pero funcionó, con él..., y con el resto del equipo” .

¿Por qué no continuaste vistiendo de naranja?

El club me ofreció renovar y con un contrato bastante bueno, incluso un poco más que lo que firmé en Valladolid. Pero yo sentía que si me quedaba iba a estar como muy presionado. En Valladolid se montó una gran plantilla, pero acabamos estando siete meses sin cobrar.

En una historia que acaba bien terminan influyendo muchas cosas y muchas personas

¿Seguiste al Leyma esta temporada?

No a tope, pero sí. Ha sido una apisonadora.



¿Sentiste algo especial cuando ascendió?

Claro. Yo siempre he querido que el equipo que ascendiera fuera el Básquet Coruña. En los equipos en los que estuve siempre dije: “No sé cuándo va a ser, pero va a subir, porque en el club están haciendo las cosas muy bien”. A ver si puedo ir a Coruña a ver un partido, para decir “hostia, ya estamos aquí”. Los que han subido son los jugadores de este año, y tienen un mérito enorme, pero en una historia que acaba bien terminan influyendo muchas cosas y muchas personas.



Hay clubes que al final de tu vida deportiva no te importan tanto como a mí el Básquet Coruña. En todos los equipos en que he estado, les he dicho a los jóvenes que, si tienen la oportunidad de jugar en el Coruña, que no la desaprovechen, porque es muy bonito pertenecer a él. Me alegro por toda la ciudad y, sobre todo, por la gente que ha estado ahí remando y remando, como Gus, Charlie...