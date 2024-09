Alejandra Freire Armesto: “Yo era la típica niña que hacía gimnasia rítmica o baloncesto”

Es una joven boxeadora que lleva sólo tres años compitiendo, pero esa bisoñez no le impide crecerse ante los grandes retos a Alejandra Freire Armesto (A Coruña, 2006): “En el momento en que me subo al ring me olvido de la presión y los nervios porque estoy haciendo lo que más me gusta”, apunta. Su próximo reto será esta noche (21.00 horas), cuando disputará la segunda velada de su carrera en el polideportivo del Barrio de las Flores ante Nahir González de Ludus Box.

¿Cómo se ve para la velada de hoy? ¿Cuáles son sus sensaciones antes del evento?

Confío en cómo estamos preparados, veo que estamos bien físicamente. Mentalmente me veo mejor que otras veces, más optimista y sobre todo confío más en mí que es lo que siempre me dicen que debo hacer.

¿Cómo le llega la oportunidad de participar en la velada de este fin de semana?

Mi entrenador Borja me dijo que le preguntaron desde Ludus Box –gimnasio del Barrio de las Flores– acerca de la posibilidad de participar en el evento, a quién tenían disponible para pelear. Me lo comentó a mí y al otro compañero que participa, Ángel. Nos buscó una contrincante y ahí aceptamos la propuesta.

¿A qué edad empezó en el boxeo y cuando se plantea que puede ser lo suyo?

Empecé con 13 o 14 años, había hecho entrenamientos personales más que nada técnica durante unos meses y luego lo dejé. Pero la verdad no sabría decir muy bien como acabé en el gimnasio, un día pasé por allí me apunté y la verdad es que empezó a gustarme pronto. Fui a probar, empecé a entrenar mucho y la verdad es que hacerlo me animaba bastante a seguir con ello. Además, vi que era algo que se me daba más o menos bien y claro empezó a engancharme cada vez más, lo normal cuando se te da bien algo.

Veía que además de gustarle era algo a lo que se podía dedicar...

Claro. Yo la verdad es que no tenía tantas expectativas, realmente fue mi entrenador el que confió en mí desde el principio y me dijo que si creía en mí misma podrían salir las cosas. Me fui un año a Estados Unidos por motivos de estudios y desde que volví lo tomo más en serio con una mentalidad más profesional. Con los estudios es complicado compaginar, pero despacito y con buena letra va saliendo.

¿Además de la anterior velada hubo algún combate aislado anterior?

Sí, hubo un combate pequeño pero la verdad es que como primera vez estuvo bien porque era un sitio cerrado, sin público, bastante tranquilo, creo que fue el ambiente adecuado para el debut.

¿Cómo fueron sus inicios en el boxeo?

La verdad es que el boxeo no era un deporte que me interesara. En general ninguno. Yo era la típica niña que hacia gimnasia rítmica o baloncesto. Lo hice muchos años también. Practiqué muchos deportes que me ayudaron también a practicar este deporte de mejor manera.

¿Como ve la situación del boxeo femenino en nuestro país?

Creo que a las mujeres se nos están dando más oportunidades, se nos ve y se nos escucha más. También se ven más chicas entrenando... ya no es algo tan raro como era antes, ya que como digo cada vez estamos teniendo más presencia y repercusión. Lo importante es ir aprovechando las oportunidades que van saliendo, el boxeo femenino está en buena situación, con muchas cosas positivas.



¿Qué le da este deporte a nivel personal?

Estabilidad, como cualquier deporte. Al final es una rutina, con una disciplina que a mí me ayuda con muchas cosas, como los estudios, que para mi son lo primero. Esto me ayuda a organizarme mejor para compaginar ambas cosas, además de una constancia para entrenar aunque no tengas ganas.

¿Tiene preparado algo especial para este combate?

Estoy más centrada en trabajar en mi cabeza, en estar más tranquila. Hacer bien el trabajo que tengo que hacer y convencerme que eso es lo mejor para ganar.

¿Cómo ha preparado específicamente esta pelea?

Conocemos a la rival, ya coincidimos en aquella pelea que le comentaba al principio, que fue en un sitio cerrado en Lugo. Incluso hemos entrenado alguna vez con ella así que no nos va a pillar por sorpresa, depende como lo tomes te puede poner más nerviosa o no. A mi personalmente me deja más tranquila conocerla. Haber peleado contra ella me deja ver muchos detalles de los que he podido aprender y espero que esas cosas me ayuden para la velada.