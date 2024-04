Aleix Font: “¿Presión? Estos son los momentos por los que jugamos”

Aleix Font (Barcelona, 11 de marzo de 1998) cumple su segunda campaña en las filas del Leyma Basquet Coruña. El escolta, uno de los mejores tiradores de la LEB Oro, confía plenamente en el equipo de cara a la consecución de un gran objetivo que está a, como mucho, tres partidos de distancia. Sin presión, con un enfoque muy positivo de la situación, a pesar de que la ruta se complicó ligeramente la pasada semana.

¿Ha tenido alguna consecuencia moral la derrota en Alicante?

Nosotros sabíamos, cuando encarábamos esta recta final, que venían unos partidos complicados: Tizona, Valladolid, Alicante, Oviedo... Obviamente no queríamos perderlo, pero nos habíamos trabajado esa ventaja de dos victorias, y ahora mismo lo seguimos teniendo muy a favor. Seguimos estando en una posición muy buena, así que creo que pocas consecuencias más tiene que haber perdido un partido. Tenemos que ver qué podemos mejorar y saber que los tres siguientes partidos son importantísimos.

¿Era el de Alicante el partido más ‘perdible’ de este tramo decisivo de la temporada?

A ver... La prensa, obviamente, tenéis que hacer valoraciones de este tipo, pero, sí, sin duda, son los mejor situados están en la clasificación y también uno de los equipos que mejor juegan en casa. Pero como nuestro objetivo es ganar todos los partidos y tampoco pensábamos que fuera ‘perdible’, obviamente no estamos satisfechos con esa derrota.

¿Dolió un poquito más la manera de perderlo que la derrota en sí misma?

Fue un partido que en ningún momento nos encontramos del todo cómodos y no estuvimos demasiado acertados. Y nosotros, que dependemos mucho del ataque, al final te pasa factura. Además, fallamos varios tiros libres y perdimos 18 balones; diversas cosas que llevamos entrenando toda la semana. Cosas que si te van mal fuera de casa te hacen muy complicado ganar.

Si hacemos lo que dice nuestro staff, ganamos a cualquier equipo

¿Son el cuidado del balón y los triples lo principal a mejorar de cara al partido en Oviedo? Porque son dos facetas en las que estáis entre los mejores de la competición.

Por supuesto. Es lo que hemos hecho toda la temporada, es lo que nos ha llevado hasta donde estamos y confío plenamente en que lo vamos a recuperar.

Yo llevo varios años siendo catalogado como tirador, y el tiro es como una montaña rusa. Muchas veces no sabes muy bien por qué, pero de repente estás con ‘flow’ o de repente estás desacertado. De la misma manera, la confianza del equipo a veces sube y a veces baja. Lo único que podemos hacer los jugadores es seguir trabajando y coger esa confianza desde las repeticiones y desde el entrenamiento.

¿Crees en historias de bestias negras y maleficios? Porque el Oviedo, a nadie se le escapa, es el equipo que peor se la ha dado históricamente al Basquet Coruña.

Esto me tiene un poco negro (risas), porque todo el mundo está con la narrativa de que Oviedo...

Pero, al menos numéricamente, existe.

También puede ser porque nos lo hayamos creído. Lo único que creo es que sólo tiene la importancia que tú le das. No creo que el hecho de que haya una bestia negra te pueda condicionar a la hora de jugar. Esos números se han ido forjando en base a diferentes condicionamientos, como las diferentes plantillas a lo largo de los años. Pero la prensa siempre vais diciendo “la bestia negra es Oviedo, la bestia negra es Oviedo” (ríe). Vosotros tenéis que hacer vuestro trabajo y nosotros en esto tenemos que ser lo más herméticos posible e intentar aislarnos de esto, porque no nos hace ningún bien.

Estar donde estáis, ¿causa cierto vértigo? Aunque sea positivo, como, por ejemplo cuando montas en una montaña rusa sabiendo lo que vas a pasar. Sarna con gusto.

Sientes presión y responsabilidad, pero todos firmábamos a principio de temporada llegar a este punto sintiendo esta presión. Es más, creo que el hecho de no sentir algo de presión es que no te importa lo que haces. Entonces yo, personalmente, y creo que también hablo en nombre de todos mis compañeros, lo enfocamos desde la ilusión de poder hacer algo muy grande, que no se ha hecho nunca en A Coruña, y no desde la presión y desde el miedo. Hay partidos que hasta te puede dar pereza jugarlos, por ejemplo en pretemporada, pero estos momentos son por los que realmente jugamos.

El hecho de no sentir algo de presión es que no te importa lo que haces

¿La presión deberían tenerla los que van detrás?

Exacto. Nosotros confiamos en nuestro staff, en como preparamos los partidos y sabemos que, si hacemos lo que ellos dicen, ganamos a cualquier equipo. Esa es la tranquilidad que tenemos a la hora de afrontar los partidos.

¿Os gustaría ascender en casa?

Nos gustaría ascender (risas). Hay que ganar en Oviedo, no hay que pensar en nada más.

¿Por qué este año a Aleix Font le está costando tanto anotar antes del descanso y bastante menos después?

No lo sé. Me han pasado muchas cosas en intento asimilarmas y fluir. Es cierto que en la primera parte mi rotación es más corta. Pero si así ayudo al equipo, pues ya está, no pasada nada.

¿A pesar de que tus prestaciones estén muy ligeramente por debajo de las de la temporada pasada?

Me gustaría más en todo, por supuesto, pero todos hemos ‘comprado’ el planteamiento de equipo que propone Epi, y todos estamos de acuerdo en que es la mejor manera para ganar. Tenemos una plantilla con mucho talento ofensivo, y para que todos podamos aportar y el equipo se beneficie, esto es lo que hay que hacer, como sacrificar un rol más protagonista por victorias del equipo, que al final es de lo que va este deporte, no de hacer números. El minutaje está muy repartido porque todos los jugadores tenemos muy buen nivel.