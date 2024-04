Alcoi-Liceo: entre el factor cancha y el billete para los playoffs

Son sólo dos los partidos que le quedan de vida a la fase regular de la OK Liga y el primero de ellos para el Deportivo Liceo será hoy en el Polideportivo Francisco Laporta de Alcoi (18.30 horas), con el objetivo de cerrar la posición como cabeza de serie en los playoffs por el título.

El técnico coruñés Juan Copa no podrá contar con el capitán Dava Torres, afectado por unas molestias en el tobillo y que ya no participó en el encuentro de la pasada semana contra el Voltregà en Riazor (4-4). Precisamente en ese último partido reapareció Bruno Saavedra con dos goles y hoy volverá a estar en la convocatoria verde y blanca.

Con seis puntos en juego, los mismos que separan al Liceo (tercero con 42) del Noia (segundo con 48), la lucha por la segunda plaza se antoja complicada. Por abajo, dos equipos pueden dar caza todavía al equipo coruñés: el Reus (cuarto con 39) y Voltregà (quinto con 37). Una victoria es suficiente para distanciar definitivamente al equipo santhipolitenc y asegurar el factor cancha en la primera eliminatoria por el título.

Precisamente jugar los playoffs es el objetivo del Alcoi (séptimo con 34), que no lo tiene ni mucho menos garantizado tras la derrota que encajó la semana pasada en Sant Just. El propio Sant Just (octavo con 34), el Igualada (noveno con 32), el Lleida (décimo con 29) y el Caldes (undécimo con 28) todavía tienen opciones.

En el equipo que dirige Lorenzo Pastor destacan Gonzalo Pérez, hermano del exliceísta Toni y máximo goleador con 17 dianas, Sergi Canet, que suma 14, o Kyllian Gil, hijo del legendario Pedro Gil y que cuenta 13.