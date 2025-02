Las 48 horas exprés del Liceo

De Oliveira de Azemeis a Sant Just en menos de 48 horas. El Liceo terminó el jueves su partido de la Liga de Campeones cerca de la media noche y era todavía mucho más tarde cuando los jugadores llegaron al hotel. La expedición liceísta cogió este viernes un autobús para ir hasta Oporto (50 kilómetros) y desde allí viajar en avión a Barcelona y finalizar la etapa en Sant Just, donde este sábado a las 20.00 horas disputará la última jornada de la OK Liga antes de afrontar la Copa del Rey dentro de dos semanas, aunque aún le quedará cerrar el jueves la fase de grupos continental frente al Trissino.



El Liceo ya no se jugará nada en ese partido porque después de la derrota contra el Oliveirense, ya no puede escalar de la cuarta plaza. Lo que le falta por conocer es su rival en los cuartos de final, que se decidirá en esa última jornada. Aunque ya sabe que será un equipo portugués. O bien el Barcelos, líder del otro grupo, que tiene todas las papeletas, o bien el Porto, que para ser primero necesita precisamente ganar la semana que viene por cuatro goles al Benfica. En el grupo de los verdiblancos están decididas la primera, para el Benfica, y la cuarta posición y entre el Trissino, que visita Riazor, y el Oliveirense, con un partido más cómodo en Quévert, se jugarán la segunda y la tercera plaza.



La primera parada del doblete semanal del conjunto coruñés no fue afortunada. Esta noche afronta una segunda en la que el objetivo es continuar la buena racha en la OK Liga, lo que le serviría para mantener la segunda posición ante un Reus que tiene partido en Caldes, que está a solo un punto y que desde atrás, no deja de apretar. Juan Copa podrá contar con todos sus jugadores disponibles (la plantilla al completo a excepción de Pablo Cancela), aunque con el cansancio acumulado de unas semanas duras a nivel físico y mental. Fue el propio Liceo, no obstante, el que pidió a su rival adelantar el partido del domingo al sábado para ahorrarse un día más fuera de casa.



La historia del Sant Just en la máxima categoría es corta. Esta es solo su segunda temporada en la élite. Pese a esto, el club no es de reciente creación, ya que fue fundado en 1959. No dio el gran salto hasta 2019, sesenta años después, cuando ganó la Liga Nacional Catalana y ascendió a la OK Plata con un histórico del hockey sobre patines, también del Liceo, Fernando Pujalte como el arquitecto de un proyecto que solo necesitó cuatro cursos, con pandemia de por medio, para llegar a la OK Liga.

Pujalte ya había dado paso entonces a otro apellido ilustre sobre las dos ruedas como es el Ordeig, con Mia, hijo de Catxo y exjugador de Vic y Barça (y uno de los grandes verdugos de los verdiblancos en los primeros años de la década anterior) liderando al equipo en el estreno en la máxima competición en el que se convirtió en una de las revelaciones. Recién ascendido no solo se clasificó para la Copa del Rey, sino que llegó hasta la final en la que claudicó con el Barça, que también fue el que le eliminó en los cuartos de final los playoffs por el título con el que finalizó el curso pasado.

Una visita con derrota



El Liceo ya sufrió el año pasado en su primera visita a La Bonaigua, donde perdió por 7-3. No estaban en un buen momento entonces los verdiblancos. Era la cuarta jornada de la OK Liga y a Juan Copa le estaba costando acoplar las piezas (de hecho se quedaría fuera de la Copa del Rey). Tres goles de Joan Pujalte (hijo de Fernando), que este año sigue siendo su principal referencia ofensiva con 16 tantos en la OK Liga; dos de Cristian Rodríguez, que ya no sigue en la plantilla; y uno de Iñaki Cabezas y Gerard Miquel dictaron sentencia.



El Liceo se vengó en el Palacio de los Deportes de Riazor imponiéndose por 6-2 con tripletes de sus dos capitanes, Dava Torres y César Carballeira. Y esta temporada, en la primera vuelta, el enfrentamiento también fue en A Coruña y se saldó con victoria por la mínima para los locales (1-0) gracias a un solitario gol de Dava Torres. Sirvió para acabar con una mala racha de tres partidos seguidos perdidos e iniciar otra de seis victorias consecutivas que llevó a los coruñeses hasta la segunda plaza que hoy defienden en el último partido de la competición doméstica antes de la Copa del Rey.



No le va tan bien este año al Sant Just. Viene de perder contra el Lleida la semana pasada y no se clasificó para la Copa del Rey. Con 17 puntos, corre el riesgo de meterse en problemas porque desde atrás vienen empujando fuerte el Voltregà (15) y el Alpicat (15), que ya es el primero en puestos de descenso. Con respecto a la primera vuelta, además, presenta la baja de Sito Ricart. El exliceísta colgó los patines con solo 26 años para centrarse en su futuro laboral.