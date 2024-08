El Liceo, con sentido y sentimiento

“Hemos hecho una plantilla con sentido y con sentimiento”, definió Juan Copa al Liceo 2024-25 que echó a rodar de manera oficial con su primer entrenamiento en el Palacio de los Deportes de Riazor. Con sentido porque los cinco fichajes llegan para reforzar posiciones y roles muy específicos. Con sentimiento, porque se trata de la plantilla más coruñesa de la historia, motivo de orgullo e ilusión. Y precisamente esa fue la palabra más utilizada por los jugadores en su vuelta al trabajo con las ausencias de César Carballeira y Jacobo Copa, en la concentración de la selección española absoluta y sub-19; y de Martí Serra, con neumonía. Contribuyeron unas vacaciones más largas de lo habitual. Porque acabaron antes (no se clasificaron para la final del play off) y empiezan más tarde por el calendario del Mundial, que retrasa el inicio de la competición a octubre. Eso les da siete semanas para preparar el primer gran reto de la temporada: las semifinales de la Supercopa de España, que se disputa en A Coruña, contra el Barça el 5 de octubre. “Empezamos como nos mola, a lo grande, con un partido chulo”, confirmó el capitán David Torres, “ya lo tenemos puesto en la pizarra del vestuario”.

Ausencias

Carballeira y Copa con la selección, y Serra, enfermo, se perdieron la primera sesión



La plantilla arrancó el día con un desayuno en familia. “Lo más importante ya lo habíamos hecho: una pachanga entre semana y la primera churrascada de equipo”, bromeaba Torres, que destacaba que son de los mejores “haciendo que la gente de fuera se sienta como en casa”. Pero ahora empieza lo que les gusta, “lo de la bolita y el stick”. Así que lo primero es “empezar a trabajar, entrenar y ganar cada entrenamiento empezando por el de hoy”, añadió Copa. Los verdiblancos tendrán cuatro sesiones semanales y cinco partidos amistosos, incluida una mini gira por Portugal, para llegar al inicio en las mejores condiciones. El primer encuentro de preparación será el día 11 de septiembre en A Coruña contra el Barcelos (a puerta cerrada), para la semana siguiente tomar rumbo al país vecino para enfrentarse a Barcelos (18), Oliveirense (19) y Porto (20). El último test será en el partido de presentación, el 28 de septiembre, una semana antes del inicio, que le medirá en el Palacio al Riba d’Ave, también portugués.



Los nuevos, Arnau Xaus, Nil Cervera y Tato Ferruccio, posaban por primera vez vestidos de verde y tomaban contacto con el que será su nuevo feudo. Martín Rodríguez es también un fichaje, pero no puede considerarse nuevo porque se movía y saludaba a todo el personal de la instalación como aquel que regresaba, en efecto, a su casa. “Se ha hecho un buen trabajo desde la dirección deportiva”, apuntó Copa y valoró el esfuerzo de la directiva, con “gente muy conocida que me pone muy feliz que esté en nuestro entorno” como Antón Boedo y Tito Torres, para crear estructura y crecer de la mano del equipo. “Se ha fichado bien, en un mercado muy complicado, y nos movimos bien y rápido”, valoró el entrenador verdiblanco. “Son jugadores que van a aportar muchas variantes a nivel táctico. Gente ya con presente como Xaus y Ferruccio y gente joven como Cervera que es la revelación de la temporada; futuro con Jacobo; y la vuelta de Martín que para nosotros es muy importante a nivel vestuario. Ilusión es lo que tenemos. Con ganas de juntarnos, vernos y ver hasta dónde podemos llegar. Pero lo primero es ser competitivos”, analizó.



Precisamente la ausencia de Jacobo privó de la primera foto padre e hijo vestidos de verdiblanco. “Es un reto más que tengo que saber gestionar, pero creo que en ese sentido lo vamos a llevar bien entre todos, incluido staff y capitanes”, indicó. “Si se da esta circunstancia es porque yo llevo ocho temporadas consecutivas, que cuando entré no pensé yo que iba a ser tan longevo en este banquillo tan complicado. Y la otra es porque él ha hecho muy bien sus deberes, con una gran formación en Dominicos. Era el año que tenía que dar el cambio. Y él quiere jugar aquí. Podía haberse sido a otros sitios, pero su sueño era jugar en el Liceo y quién soy yo para no permitírselo”, valoró. “Él está haciendo su vida y yo no me meto. Es un chaval muy maduro y con las cosas muy claras y le gusta mucho este deporte por el que se está sacrificando mucho”, añadió.

Portugal

Visitará a Barcelos, Oliveirense y Porto en su gira de preparación



En su octava temporada al frente de la nave liceísta, tiene claros los objetivos. “Los marca la camiseta y el escudo: pelear por todos los títulos. A partir de ahí entendemos que hemos mejorado la plantilla y estamos ilusionados por competir”, indicó y recordó que ha habido muchos cambios en los equipos que les rodean, incluido su máximo rival. ”El Barça ha fichado a un grandísimo jugador como es Font y a un Pablo Álvarez del que es mejor no hablar, sobre todo cuando juega contra nosotros. Y después se reforzó con Sergi Aragonés. Son tres grandes fichajes. El cambio mayor es el del entrenador, porque llevaba mucho tiempo. Las bajas de Pau Bargalló y João Rodrigues las suplen con un gran grupo, será un equipo muy competitivo y va a ser difícil de ganar, pero nosotros con nuestras incorporaciones y nuestro ADN, vamos a intentar hacerlo”, dijo.

Palabra de capitán



El capitán David Torres personificó la ilusión de la plantilla. En primer lugar, por ser la más local en las cinco décadas del club. “Es muy bonito y estoy muy orgulloso como koruño y gallego que soy. Estamos en un momento muy bonito para el club y para el hockey coruñés, aspirando a todos los títulos con mucha gente de aquí, que debería ser la base de todo proyecto deportivo”, explicó y continuó: “En este caso nos juntamos no solo koruños, sino amigos y además, de diferentes generaciones, con Pablo por arriba, Martín, César y yo en el medio y por abajo el futuro que ya es presente con Jacobo y Bruno. Se juntan una serie de cosas de las que el coruñés se puede sentir muy orgulloso”. Por eso el sentimiento de estar empezando algo grande acompañaba en todo momento al día de estreno.



“Entramos en un ciclo de unos años en el que creo que podemos aspirar a títulos. Yo me mojo, creo que tenemos plantilla para conseguirlos. El primero, la Supercopa en casa. Después ya los siguientes. Tenemos un año ilusionante y vamos a ser candidatos para luchar por todo, que es lo que nos pide Copa”, comentó. En ese sentido estima que que el club optara a la organización de la Supercopa de España es ya una señal de que el proyecto va muy en serio. “Empezamos como nos mola, con un partido chulo, en semifinales de Supercopa, contra el Barça y en casa. El club ha estado muy bien queriendo organizar esta Supercopa que simboliza un poco la ilusión que tenemos en este año y no hay mejor manera de empezar. Cuando sale el sorteo, uno siempre mira cuándo toca el partido del Barça. Y este nos lo puso en bandeja: el primero. Con muchas ganas de que empiece y de la mejor manera”.



El año pasado fue de transición. Pero también de aprendizaje. “El inicio difícil del año pasado también nos sirvió para ver cómo somos capaces de acabar. Que con el entrenamiento, tener las cosas claras y confiar en lo que uno hace te puede hacer tener un final de liga bastante bueno, aunque fuera sin títulos. Los del año pasado venimos con muchas cosas aprendidas, de las buenas y de las malas. Y este se presenta diferente desde el principio. Tenemos que quedarnos con lo bueno”. El capitán siempre positivo. Gallego y koruño viendo el vaso medio lleno desde 1994.