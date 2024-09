Acento 'koruño' para la reconquista del Mundial de hockey sobre patines

Las selecciones españolas se volvieron de vacío hace dos años de San Juan (Argentina), la meca del hockey sobre patines. Bueno, de vacío no, con una plata en el Mundial absoluto femenino y un bronce en el sub-19, dos medallas que no aliviaron la dolorosa eliminación en cuartos de final de la absoluta masculina. Los júniors iniciaron la reconquista, capitaneados por Jacobo Copa, que el sábado levantó la copa al cielo de Novara (Italia). Ahora es el turno de los mayores, con otros tres coruñeses en liza: César Carballeira, Ignacio Alabart y María Sanjurjo. Los tres charlaron con dxtcampeon durante su preparación en el CAR de Sant Cugat.

El equipo masculino será el primero en saltar a la pista, hoy a las 13.00 horas contra Francia, precisamente el rival que le echó de San Juan en la tanda de penaltis. “Es un resultado que me marcó mucho. Siempre vas con las expectativas de hacer muy buen papel y fue un varapalo”, admite el barcelonista Alabart, que no se pierde un Mundial desde 2017, en Nanjing (China), donde España logró su último título absoluto masculino.

“Quiero pensar que, con mi trabajo, me he ganado el derecho de poder representar a mi país y llevar la camiseta de España es una responsabilidad muy grande, pero también un orgullo y una ilusión tremenda”, celebra Ignacio, que comparte generación y vivencias con Carballeira en las selecciones, aunque el liceísta fue uno de los descartes en 2022: “Por fin me voy a quitar esa espina. A cualquiera que le preguntes en el mundillo del hockey te dirá que quiere jugar un Mundial, es lo máximo. Voy con mucha ilusión y ganas”, declara César.

Contra los Di Benedetto

Especialista defensivo con el Liceo y con España, tendrá que multiplicarse para tratar de frenar a los hermanos Di Benedetto, Carlo, Roby y Bruno, los tres puntales del equipo francés, bronce en el último Mundial. “Tuve la oportunidad de tenerlos como compañeros, tienen mucha calidad y vamos a tener que estar muy atentos y con tensión para defenderlos. Francia no es un rival grato, pero es un buen inicio, te pone en tu sitio desde el primer día”, avisa Carballeira.

“Excepto en el Mundial de China, diría que nos medimos con Francia en el resto de campeonatos y siempre ha sido un rival muy, muy duro, como el resto del grupo: Chile es un equipo peligroso, con jugadores atrevidos, e Italia viene creciendo y tendrá un plus añadido al ser el anfitrión. Vamos a tener que trabajarlo y pelearlo”, añade Alabart, uno de los encargados de organizar el juego de la selección, “intentando aportar visión y cabeza fría”.

Ignacio Alabart, cerebro del combinado nacional | Antonio Lopes/WSE

César e Ignacio son conscientes de lo que supone vestir la Roja, siempre favorita en los grandes campeonatos por palmarés, historia y tradición. “España cuenta con 17 mundiales masculinos. Son números que ya lo dicen todo. Asumimos ese rol de favoritos con naturalidad y creo que la ilusión puede más que la presión. Estoy convencido de que el equipo llega muy bien preparado y aspiramos a lo máximo, desde el respeto, pero con ambición”, confía el barcelonista. “La presión nos la ponemos nosotros mismos, haciendo el trabajo lo mejor posible para quedar campeones y demostrar por qué el hockey español está siempre ahí arriba”, agrega Carballeira.

El porqué más evidente son los trofeos: España lidera el palmarés de los Mundiales masculino (17 títulos por los 16 de Portugal) y femenino (siete por los seis de Argentina). En el último éxito de las mujeres, hace cinco años en Barcelona, fue protagonista la coruñesa María Sanjurjo, autora de dos goles decisivos en la final contra Argentina, pero ausente en San Juan y que también se perdió el último Europeo por lesión.

Volver a 'la Roja'

“Estar en un gran campeonato es volver a cumplir un sueño, un Mundial es lo máximo a lo que puedo aspirar en el hockey y tengo muchas ganas, tanto por perderme el último en Argentina como el Europeo. Imagina todas las ganas que puedo tener acumuladas…”, se sincera la exjugadora del Liceo y ahora en el Fraga, campeón de la última Champions en Riazor. “¿Inmejorable? Ha sido un año muy bueno, con un título de tres, pero nos quedamos muy cerca en la final de la OK Liga y en las semifinales de la Copa de la Reina. Es tan fácil de mejorar como ganar dos el próximo año (risas)”, ambiciona.

María se define como una “jugadora completa” y su papel con España en la pista no varía mucho respecto al que desempeña en el equipo aragonés. “Lo que me pide el seleccionador es prácticamente lo mismo que me pide mi entrenador en el club, sobre todo organizar el juego desde atrás, pero también aportando verticalidad y buscando gol”.

La selección inicia el Mundial contra Chile (hoy, 15.00 horas) y comparte grupo con la débil Gran Bretaña y la anfitriona Italia, pero es la gran favorita para llegar a su cuarta final consecutiva, previsiblemente contra Argentina, la defensora del título.

María regresa al equipo nacional | David Valiente/RFEP

“Tiene muy buena selección, pero yo apuesto por España, creo que nos va a ir muy bien. Ya no es sólo por llevar esta camiseta, sino porque todas competimos por ganar durante toda la temporada en nuestros clubes y eso no cambia aquí. Lo hacemos por nosotras mismas, por el resto y porque tenemos en cuenta que representamos a España”, valora Sanjurjo.

María, Ignacio y César, además de Jacobo o Hugo Mareque (subcampeón europeo sub-17 este mismo verano), son el espejo de los coruñeses y las coruñesas que sueñan con llegar algún día a la selección española: “Dentro de que la gran mayoría son catalanes, es un orgullo que siempre tengamos esa representación en el hockey nacional”, valora Carballeira.

“Poder representar a Galicia y A Coruña en un escaparate de este calibre es muy importante. Creo que habla muy bien del hockey gallego y coruñés. Ojalá que podamos volver con el título mundial a casa y dar una alegría a toda la ciudad, que siempre ha sido de hockey”, coincide Alabart



Los coruñeses de la selección tendrán la oportunidad de brindarle un título mundial a la afición en el primer partido oficial de la temporada, el Barça-Liceo de la Supercopa de España que se disputará el 5 de octubre en el Palacio de los Deportes de Riazor.

El primer Clásico

“No sé por qué, pero tenía claro que el sorteo iba a deparar un Barça-Liceo en semifinales. Ojalá la gente responda, se llene Riazor y se pueda ver un buen espectáculo. Para mí jugar en A Coruña, delante de mis amigos y mi familia, siempre es especial”, festeja el barcelonista, que esta campaña vivirá un importante cambio de ciclo tras la marcha de tres jugadores determinantes como Pau Bargalló, João Rodrigues (los dos al Benfica) y Sergi Panadero (retirado), además del técnico Edu Castro (también al Benfica).

“Es un cambio muy grande porque, en mis siete años en el primer equipo, siempre había estado con Edu, Pana y Pau. Y un año después llegó João. Son muchas experiencias vividas, pero creo que el nuevo staff llega con unas ganas tremendas de trabajar y las incorporaciones son de mucho nivel. Soy de los que piensa que cuando hay cambios tan grandes hay dos opciones: incertidumbre o ilusión, yo soy de la segunda”, zanja Ignacio.

En el Liceo también hay movimiento e ilusión con la llegada de cinco caras nuevas: “Todo lo que me cuentan Juan y Dava son sensaciones muy buenas. El grupo que tenemos este año es un diez. Vamos a ver un gran Liceo y optando a luchar por todos los títulos”, vaticina César. Pero esa será otra historia. Hoy empieza en Italia el Mundial de la reconquista.