Enmanuel Reyes: “Cuando muera me recordarán porque apareceré en los libros de olimpiadas”

El boxeador Enmanuel Reyes Play, medallista de bronce en los Juegos de París 2024 en la categoría de -92 kg, afirmó que la cita olímpica es lo “más grande para un deportista” y que, gracias a haber conseguido la medalla, cuando muera será recordado porque aparecerá “en los libros de las olimpiadas”.



“Siempre he luchado para estar en los libros de la historia del deporte y ya sé que el día que me muera me recordarán porque apareceré en los libros de las olimpiadas y eso es algo que no se puede describir con palabras”, dijo el boxeador a EFE en el acto de homenaje, este jueves, de la embajada de Francia en Madrid a los atletas olímpicos y paralímpicos que acudieron a la cita olímpica.



“Los Juegos es lo más grande y con lo que sueña un deportista. Yo lo venía soñando desde los cinco años y siempre decía a mi padre un día vamos a estar ahí y vamos a lograr la medalla y cuando me recibió en el aeropuerto le dije aquí esta, no es la que queríamos, pero aquí está”, remarcó en el recibimiento al que acudieron entre otros la Infanta Elena, que también es la presidenta de honor del CPE, Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE) y Alberto Durán, presidente del Comité Paralímpico Español (CPE).



Sobre el combate que perdió en semifinales ante el uzbeco Loren Alfonso, donde los árbitros no le dejaron alcanzar la final con una decisión muy discutida, el deportista de origen cubano comentó: “No faltó nada porque hicimos el trabajo como teníamos que hacer y lo dimos todo, pero los árbitros no lo vieron así. Nuestro deporte depende de una tercera persona y no del trabajo de uno y no sé qué habrán mirado, pero estamos contentos con la medalla”.



Reyes Pla, que espera que el boxeo esté en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, al todavía no estar confirmado, y al que espera llegar y conseguir la medalla de oro”, ensalzó al combinado nacional de boxeo, que, además de su medalla, Ayoub Ghadfa consiguió la medalla de plata.



“Estamos contentos por el equipo porque hemos hecho algo grande para nuestro deporte que España vea el boxeo. Ahora vamos por la calle y nos reconocen”, explicó el boxeador que espera “romper con todo y ganar algún título importante” en el 2025.