Maristas se jugará el ascenso a Challenge en Vilagarcía

Maristas ya conoce la sede y a sus rivales en la fase de ascenso a Liga Femenina Challenge. Las coruñesas no tendrán que viajar muy lejos, ya que se disputará en Vilagarcía entre el ocho y el once de mayo. Cortegada solicitó ser sede después de clasificarse en la última jornada y, tras no haberse presentado solicitudes anteriormente, la Federación ha accedido a su petición.



Al quedar segundo de su grupo en liga regular, Maristas queda encuadrado en el Grupo Uno de la fase, junto a Baloncesto Sevilla, Picken Claret y un equipo que conocen bien como UE Mataró, contra el que certificaron su presencia en la fase. En ese grupo del playoff se encuadran primero y cuarto del Grupo A junto a segundo y tercero del Grupo B. Sin embargo, ese primero del A no estará, ya que el Segle XXI no puede ascender por estar promovido por un ente federativo. Esto ha provocado que se empiece a contar desde el segundo (Sevilla) y se meta el quinto (Claret). En el Grupo Dos de la fase jugarán primero (Bosonit) y cuarto (Cortegada) del Grupo B, además del segundo (Alcorcón) y tercero (Extremadura) del Grupo A.



La fase consistirá en una “liga regular”, en la que cada equipo disputará tres partidos. El grupo de Maristas disputará sus partidos en horario de mañana y el de Cortegada, de tarde, pero siempre en el mismo emplazamiento: el pabellón Sara Gómez de Vilagarcía. Maristas abrirá la competición el jueves ocho a las 11.00 contra Picken Claret, al día siguiente se medirá a Sevilla a las 13.30 y el sábado cerrará la fase regular enfrentándose a Mataró a las 11.00.



De esos ocho equipos, cuatro pasarán a la siguiente ronda, los dos primeros de cada grupo. El primero del Grupo Uno se medirá al segundo del Grupo Dos y el primero del Grupo Dos al segundo del Grupo Uno. Los dos conjuntos que resulten vencedores en estos duelos conseguirán el ansiado ascenso a Liga Femenina Challenge. Esos dos últimos encuentros se jugarán el domingo once de mayo a las 17.00 y las 19.30 horas. Si Maristas quedase primero de su grupo, jugaría en el primer turno. Si quedase segundo, en el segundo turno.

Experiencia



Maristas ya participó la campaña pasada en la fase de ascenso. Tras no ser capaces de imponerse a ninguno de sus rivales las coruñesas buscarán en esta ocasión mejorar resultados y culminar la temporada de la mejor manera posible. El año pasado cayeron frente a Castelló (55-44), Plasencia (57-72) y Domusa (60-49). De sus contrincantes para esta edición de la fase de ascenso, las coruñesas conocen muy bien a Mataró. Contra las catalanas sellaron su billete para los playoffs tras una gran victoria en casa. Además, parecen tenerles cogida la medida, habiéndose impuesto las herculinas en los últimos cuatro duelos directos. Contra Sevilla se enfrentaron en la 2022-23, cayendo en tierras andaluzas por 85-60 y ganando en A Coruña por 65-61.