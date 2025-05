Maristas acusa el cansancio y cae con honor frente a Logroño (49-62)

El sueño colegial se extendió un día más. Maristas hizo los deberes en temporada regular y en la liguilla de la fase de ascenso para plantarse en el partido decisivo por una plaza en Challenge. Enfrente, un Unibasket Logroño al que no fueron capaces de imponerse en ninguno de los dos encuentros de esta campaña. Sin embargo, una final es una final y, a un partido, cualquier cosa podía pasar y más con una grada teñida de rojo y abarrotada de fieles colegiales.

Primera parte

Empezaba el partido con posesión para Maristas, que iniciaba con una bandeja fácil de Eugenia Filgueira para inaugurar el marcador. El equipo de Fer Buendía salía mejor a la pista, con su característica intensidad defensiva y fluyendo en ataque para un parcial de salida de 8-0 que obligaba a Unibasket a parar el partido. Logroño se ponía las pilas y empezaba a carburar en ataque para acercarse en el marcador. Tanto era así, que las riojanas confirmaban su buen momento (y el malo de Maristas) en el partido con un parcial de 6-16 para acabar el cuarto por delante 13-16.

Seguían atascadas las colegiales en la parcela ofensiva tras el paso por los banquillos, con Logroño replicando por momentos la defensa de Mataró sobre Nevena Dimitrijevic, vigilada de forma constante. Unibasket salía con un cero a cinco y forzaba a Buendía a pedir tiempo muerto para cortar la sangría. Era un tiro de media distancia de Nia Daniel el que cortaba una sequía coruñesa de casi seis minutos sin anotar.

Maristas se enchufaba de nuevo en la parcela defensiva, su especialidad, para crecer a partir de ahí en ataque y recortar la distania en el marcador. Sin embargo, las riojanas estaban acertadas desde la larga distancia, sumando buena parte de sus puntos de la primera mitad desde más allá del arco con cinco triples. Amusan respondía de la misma manera para poner a su equipo a cinco con un minuto de juego y el partido terminaba llegando al descanso con ventaja de cuatro para Logroño: 26-30.

Segunda parte

Volvía de vestuarios enchufada Ana Jiménez, anotando seis puntos seguidos y provocando una falta en ataque de Logroño. A las coruñesas les había sentado bien el descanso y buscaban seguido a la jugadora andaluza. Las riojanas, por su parte, seguían enchufadas desde el triple, con Salcedo como verduga principal. Desde esa línea respondía también Dmitrijevic, que con cinco puntos seguidos ponía una ventaja de cuatro para Maristas.

La grada colegial estaba enchufadísima, llevando en volandas a su equipo para pelear hasta el final. Logroño empataba a cuarenta a falta de tres minutos con un dos más uno en una acción en la que la jugadora riojana pareció hacer pasos. Ana Jiménez, que estaba cuajando una buena actuación, cometía su cuarta falta personal, lo que relegaba a la andaluza al banquillo temporalmente. El final de cuarto favorecía de nuevo a Unibasket, pero se llegaba al último período con todo por decidir: 43-45.

Encontraba buenas situaciones para lanzar Maristas en el inicio de cuarto, pero las jugadoras coruñesas no eran capaces de convertirlas. Todo lo contrario le pasaba a Logroño, que se encontraba con un parcial de 0-5 de salida que rompía Amusan desde el triple. A falta de seis minutos, Logroño conseguía escaparse un poquito en el marcador hasta los siete de ventaja, pero las colegiales no querían rendirse, a pesar de que su ataque no estaba fluyendo. Por si fuera poco, las coruñesas perdían temporalmente a Dimitrijevic tras recibir un golpe en la cabeza y Ana Jiménez caía eliminada por faltas. Unibasket se ponía a nueve a falta de cuatro y medio para el final y Buendía paraba el partido.

Tras el paso por el banquillo, Dimitrijevic podía volver a la pista para dirigir el juego colegial, aunque tanto ella como sus compañeras parecían empezar a acusar el cansancio acumulado de toda la fase. Logroño, que pudo tomarse "un descanso" en el tercer partido de la liguilla, parecía más fresco sobre la pista y presionaba a toda cancha a Maristas para tratar de cansar aún más a las jugadoras herculinas.

Al equipo de Fer Buendía no le salía nada en ataque, habiendo anotado apenas tres puntos en el cuarto a falta de dos minutos para el final del encuentro. El ascenso parecía escaparse poco a poco de sus manos, y más tras una gran canasta de Alonso sobre la bocina que alejaba a Logroño hasta los trece de ventaja con minuto y medio por delante. Aunque Maristas lo intentó por activa y por pasiva, la distancia era demasiado grande y el tiempo restante demasiado poco. El ascenso se marchó rumbo a Logroño, pero Maristas y el baloncesto coruñés ya habían ganado llegando hasta la fase y llenando la grada de aficionados colegiales.