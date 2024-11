Epifanio: "Las semanas que hemos entrenado y competido mejor hemos estado en el Coliseum"

El técnico del Básquet Coruña, Diego Epifanio, compareció este viernes en rueda de prensa en la previa del duelo ante el Tenerife. Lo hizo desde el Palacio de los Deportes de Riazor ante la imposibilidad de entrenar en el Coliseum, y fue precisamente por este tema por el que empezó a hablar.

"Antes de nada, que no se si vuestras preguntas me van a llevar ahí, desde el club queríamos pedir públicamente perdón al Tenerife por la situación que tienen. Vienen de jugar en Lugo, no podemos darles pista de entrenamiento en el Coliseum ninguno de estos días igual que nosotros no podemos entrenar allí. Desde el Ayuntamiento y desde el club se ha hecho todo lo posible para darles las mayores facilidades, para que puedan entrenar en las mejores condiciones, pero es la realidad de nuestro club y la realidad ahora mismo de las instalaciones", explicó.

Además, también comentó cómo ha sido la semana de entrenamiento en el palacio y en qué estado se encuentran sus jugadores: "La actitud de los chicos está siendo muy buena. Nosotros en el Coliseum nos encontrábamos muy a gusto trabajando, todos sabemos la realidad que tenemos actualmente por el tema de pistas. Creo que hemos entrenado en el polideportivo con bastante nivel y muy buena actitud y predisposición a pesar de que los condicionantes del día a día son peores porque son más incómodos para todos".

"La predisposición del Ayuntamiento para que estemos en las mejores condiciones posibles dadas las circunstancias también están siendo las mejores. Y no queremos usarlo como excusa, pero sabemos que las semanas que hemos entrenado y competido mejor siempre hemos estado en el Coliseum. Las semanas que tristemente, sobre todo la de Andorra que es la más reciente, no estuvimos en el Coliseum, pues no fue nuestro mejor partido. En cuanto al estado físico de los jugadores está todo bien, han podido entrenar todos sin ninguna molestia y sin ningún problema a día de hoy", explicó.

En cuanto al rival, Epifanio analizó sus puntos fuertes y afirmó que espera un partido complicado: "Nos visita el Tenerife, que es un equipo que ha jugado los últimos playoffs, las últimas copas siempre, ha ganado o ha jugado finales de Champions todas las temporadas, nos visita un equipo de máxima cateogría muy bien entrenado. Es verdad que vienen de una semana un poco rara porque no pudieron competir en Valencia el fin de semana por la DANA, ahora han venido de jugar ayer, creo que hicieron un gran partido, y que pudieron llevarse el partido al final. Es un equipo que está muy bien pensado, lleva mucho tiempo con una base de jugadores, saben perfectamente a lo que juegan, cómo juegan, creo que tácticamente es uno de los equipos más listos porque saben castigar muy bien a los rivales y aparte de la calidad de su staff pues la calidad de sus jugadores".