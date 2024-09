Diego Epifanio: “El Madrid castiga mucho cada error que tengas”

CH.N / F.M.M. A Coruña

Diego Epifanio ofreció en el Coliseum su primera rueda de prensa prepartido de la temporada, en la que incidió en la dificultad que entraña enfrentarse al Real Madrid y dejó alguna que otra perla.



La primera no tardó en llegar: “Nos vale con ganar de uno, tampoco queremos abusar”, soltó entre risas propias y de los muchos presentes.



El técnico del Leyma rechazó la existencia de nervios de cara al debut. “Estamos muy centrados en corregir los errores que hemos hecho en la pretemporada y en enfocar el trabajo al partido con el Real Madrid. Luego hay situaciones en el día a día que aún tenemos que controlar, para que nuestro rendimiento sea el mejor posible”, comentó.

Un rival dolido



Respecto al plan de partido, subrayó que “nos visita un equipo que seguramente llega dolido por haber perdido la Supercopa, y que nos va a poner las cosas muy difíciles. Primero, porque castiga mucho cada error que tengas. Nuestro plan empieza por ahí, por controlar nuestros errores para que ellos no puedan correr; es la primera premisa para poder competir bien contra el Madrid. Que las canastas que anoten no sean por errores nuestros, sino por talento suyo”



En cuanto a las individualidades, Epi empezó por Facundo Campazzo: “Tenemos que medir muy bien cómo le tenemos que defender y cómo le queremos atacar. Llull les da una cosa que no tienen todos los jugadores, que es el gen ganador. Musa y Hezonja tienen muchos puntos. Deck tiene un peso específico brutal en ese equipo. Y Tavares, que posiblemente sea el jugador más determinante de Europa. Con todo eso, nuestro plan sería que no salgan las virtudes de estos. Pero si me escuchan Garuba o Abalde, pues dirán: ‘Te vas a enterar’. Máximo respeto para una plantilla que sabe lo que es ganarlo todo”.

A la pregunta de si, en vista de que ha perdido a jugadores importantes y no tiene la plantilla cerrada, es mejor medirse al Madrid en la primera jornada que en la décima, el burgalés se mostró claro: “Enfrentarse al Madrid siempre es muy difícil. Y si viene de perder, mucho más. Aunque es evidente que tiene su proceso de adaptación porque ha incorporado a cuatro jugadores en posiciones clave y han salido jugadores que le daban mucho. ¿Cuándo es mejor pillarle? No sé si hay algún estudio de eso. Pero creo que es muy difícil pillarle en un momento malo. Si no es la mejor plantilla de Europa, si está entre las tres mejores. Lo que sí es verdad es que para nosotros, como club, y para nuestros aficionados empezar contra el Madrid es una fiesta que tenemos que disfrutar”.



Epi, que vuelve a la ACB después de cinco años, destaca, respecto a si en esta fase la competición ha cambiado mucho o poco, que “ha habido una evolución en el ritmo de la competición, sobre todo por el tema del saque rápido, una evolución que cuando yo estaba no había. Otro cambio es el que permite a los staff poder protestar una acción que se ha pitado en tu contra. Son dos aspectos que condicionan mucho el rendimiento de los equipos. En mi primer año en la ACB, tuve que cambiar cosas, como entrenador, para adaptarme a la liga. Ese proceso me ayudó mucho, pero ahora tengo mucho miedo porque sé a lo que nos vamos a enfrentar. Y espero, ahora que soy más maduro, poder ayudar mejor al equipo no a entender cuál es la solución del problema, sino a anticiparme al problema”.

“No me preocupa gestionar eso”, respondió a la cuestión de los malos momentos durante la temporada, “porque soy consciente de que se va a dar. El año pasado perdimos ocho partidos, que son muy pocos. Tenemos que saber gestionar que vamos a vivir en otras circunstancias. ¡Ojalá no, eh! Que yo estaría encantado con sufrir sólo ocho derrotas en toda la temporada. Pero sé que no va a ser posible. Como grupo tenemos que estar preparados para eso. Nos hemos juntado mucha gente que recientemente hemos vivido buenas sensaciones. Ahora tenemos que intentar que las buenas sensaciones se alarguen y los momentos malos se acorten. Tenemos que afrontar cada partido como el más importante para nosotros. De los dieciocho equipos, dieciséis ya saben lo que cuesta conseguir el primer objetivo de casi todos, que es la permanencia. Esto es una carrera de fondo y todos tenemos que estar preparados”.



Trey Thompkins y Olle Lundqvist no pudieron jugar en pretemporada. El estadounidense tiene algún posibilidad de hacerlo contra el Real Madrid, equipo en el que jugó durante seis temporadas. “Va en su proceso. Hoy entrenó por primera vez con situaciones de contacto. Vamos a ver cómo se encuentra. Paso a paso. Él tiene mucha ilusión por enfrentarse al Madrid”, señaló Epi.



Respecto a de qué depende la decisión de que Thompkins vuelva a jugar, el técnico indicó que “es un proceso. El médico, el lunes, nos dice que su situación es óptima para entrenar con contactos. El preparador físico y los fisioterapeutas han hecho un trabajo, tanto físico como mental, para que Trey esté preparado. Si contásemos sólo con Trey, diría que ya puede jugar, y jugar cuarenta minutos; la decisión que tomemos será la mejor para él y para el equipo”, concluyó.