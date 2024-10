Diego Epifanio: “Hay que estar muy bien preparados para defender”

Diego Epifanio, técnico del Leyma Básquet Coruña, ofreció la habitual rueda de prensa prepartido, donde habló del rival de mañana (13.00 horas), el Gran Canaria; de la victoria en el debut en la ACB, contra el Real Madrid, y del anuncio de la marcha, a finales de noviembre, del presidente de la entidad, Roberto Cibeira.



El burgalés no dudó a la hora de responder a la primera pregunta: ¿Sigue la plantilla de subidón, o han bajado ya las pulsaciones? “Fue una gran alegría. Ojalá el subidón en los aficionados nos ayude a que la próxima vez que juguemos en el Coliseum haya otro sold out. Lo que hay que hacer ahora es tener todos claro, por lo menos dentro del vestuario y del club, que lo que pasó el otro día es que tenemos que hacer una victoria menos para conseguir el objetivo. Todo lo que sea pensar que somos buenísimos será un fracaso para nosotros. Ha habido mucho ruido mediático, y eso está bien, pero tenemos que saber digerirlo”.

Epi subrayó que “los chicos, en las tres primeras sesiones, han entendido que lo que pase fuera no nos tiene que afectar en el entrenamiento, y vamos a ver si en las siguientes seguimos poniendo el foco en la preparación del partido y nos olvidamos entrevistas, fotos, redes sociales y demás cosas. Está fenómeno que se hable de nosotros, pero creo que los chicos hicieron un gran esfuerzo en el inicio de la semana por el cambio de instalación”.



Respecto a si el hecho de haber ganado al Real Madrid puede hacer que el Gran Canaria esté más alerta, Epi dijo que “no lo sé, no estoy en su vestuario. Ellos han empezado muy bien, ganando en Andorra y en la Eurocup. No creo que les afecte, su staff conoce bien la liga y, como todos los equipos, juegan más cómodos en su casa. Puede que ahora sí haya aspectos nuestros del juego en los que el Gran Canaria ponga un poco más el foco de atención. Pero no creo que se vaya a preparar mejor porque le hemos ganado al Real Madrid”, puntualizó.

El entrenador del Leyma cambió el tono al ser preguntado por la marcha de Roberto Cibeira. “Si te digo la verdad, me pongo a llorar”, declaró con voz algo quebrada. “Ayer, cuando salía del vestuario, escuché una frase, ‘se han ganado el derecho a decidir’ porque Roberto y su junta directiva han hecho las cosas muy bien. Creo que todos los que estamos en este proyecto les estamos muy agradecidos. Yo, personalmente, desde que me enteré, hace un tiempo, le he dado muchas vueltas. Guardo muy buen recuerdo de todos los presidentes que he tenido. Con Roberto y con Juan Carlos [vicepresidente actual y presidente antes que Cibeira] me acuerdo de una reunión de crisis en mi primera temporada, cuando no ganábamos muchos partidos. La primera pregunta que me hicieron fue qué tal estaba y qué necesitaba para que el equipo estuviese tranquilo. Y eso te da mucha fuerza, porque fue ‘esto es un proyecto a largo plazo y confiamos en ti’. Y siempre me han apoyado al máximo. Ojalá que la persona que venga tenga el mismo talante que ellos, pero va a ser muy difícil superarlos. E igualarlos. El mensaje que Roberto nos ha transmitido es que estemos tranquilos, que nos centremos, que él no quiere ser una distracción para el vestuario. Pero para Diego Epifanio, personalmente, es un duro golpe. Espero que el club lo sepa digerir de la mejor manera posible”, cerró el tema con la voz casi rota.



De vuelta al partido del Gran Canaria Arena, Epi respondió, a la cuestión de si podría afectarle al equipo insular el hecho de haber jugado el miércoles en Montenegro un partido que necesitó de prórroga, que “estos equipos de doble competición tienen más partidos y más desgaste, pero también es verdad que hacen proyectos con jugadores del máximo nivel. No lo sé. Ojalá que les afecte. Ojalá que el viaje haya sido el más difícil posible. Ojalá que hayan entrenado de la peor manera posible (risas), para que nosotros podamos competirles mejor, pero creo que tienen una plantilla que no le va a pesar jugar entre semana porque es un equipo que está diseñado para eso”.

Del plantel amarillo subrayó que “tiene recursos en todas las posiciones para afrontar cualquier situación, y es un equipo que, desde que está Lakovic, se pasa muy bien el balón, pierde muy pocos, mete muchos puntos... Es un equipo que juega muy bien al baloncesto. Y jugar en el Gran Canaria Arena siempre es muy difícil”. Aseveración que corroboran los números: seis derrotas como local en las dos últimas temporadas regulares.



Respecto a si el Leyma podría tener ventaja en la pintura debido a que, salvo George Conditt, el resto de interiores del Granca tienen una marcada querencia por el perímetro, Epi contestó que “no sé si es una ventaja o una desventaja. Nos preocupa que sus interiores les dan muchas posibilidades porque pueden jugar continuaciones abiertas, deep roll, soft roll... Entonces es muy difícil de controlarlo, hay que estar muy bien preparados para defender eso. Y además sus pequeños van mucho al poste bajo. Son situaciones que hacen que sus grandes se puedan abrir para que sus pequeños puedan jugar cerca de canasta. Tácticamente están muy bien trabajados y nos van a exigir mucho, sobre todo en la defensa del bloqueo directo y la defensa en el poste bajo a sus pequeños”.

Por ello considera instrumental “estar muy concentrados. Y tenemos que intentar igualar el tema de las pérdidas de balón y su calidad en el cinco contra cinco para poder tirar a canasta en todos los ataques. Perder balones allí es una locura, porque corren mucho y tienen mucha confianza. En nuestro primer partido tuvimos varios parciales en contra, pero nueve mil personas detrás. Entonces es más fácil. Y vamos a un campo donde habrá muy pocos ‘naranjas’. Por ello tenemos que entender que nos tenemos que apoyar en el grupo para superar los momentos malos, que lo del otro día fue muy fácil porque teníamos a mucha gente detrás, y que ahora vamos a ser la expedición y poco más”.

¿Serías capaz de definir con una palabra qué sentiste cuando entró el triple de Barrueta? "Alegría y responsabilidad. Porque nada más metemos fue, 'guau, estamos ahí', y luego fue "Yunio, tienes que meter el tiro libre, toma la toalla, sécate las manos, no pienses en otra cosa, es un tiro libre más...'. Ese fue el momento", relató Epi.



Dio la sensación de que el alero del Leyma lanzó demasiado rápido desde el 4,60, como queriéndose sacar el compromiso de encima lo antes posible.Sensación que no comparte Epi: "No, no, no. Justo al revés. Le dije 'estáte tranquilo, que esto no es para tanto'. No es fácil; es más difícil meter ese tiro libre que el triple, porque te llega el balón y no te queda otra opción que tirar. Pero Yunio tiene bastante arrojo, y lo demostró".



Respecto a la última posesión del partido y la presencia en el parquet de Sergio Llull, Epi comentó que "nunca estás en la cabeza del entrenador. Les valía con dos puntos, también con un palmeo... Tienes que intentar prever todas las posibles cosa que pueda hacer el rival. En ese momento, tú tienes que decidir cómo intentar defender, pero sobre todo mantener la calma porque siempre hay muchas preguntas. En esos segundos es más importante estar tranquilo que casi buscar una solución ideal. Hay que intentar controlar los básicos. No puedes hacer mucho más".



Por último, Diego Epifanio se refirió al estado de sus dos jugadores que todavía no han podido debutar. “Trey y Olle están entrenando con el grupo, aunque no las sesiones completas”, y al de LJ Figueroa, que no ha podido ejercitarse en lo que va de semana por unas molestias en una rodilla. “Vamos a ver si no es nada”, deseó el técnico burgalés.