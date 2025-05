El ‘cole’ tiene un sueño y ningún techo

La semana grande de Maristas ya ha llegado. Las fechas del 8 al 11 de este mes llevaban marcadas en rojo en sus calendarios desde hace ya un tiempo y la cuenta atrás ha llegado a su fin. Hoy, el equipo colegial pondrá rumbo a Vilagarcía de Arousa, donde disputará por segundo año consecutivo la fase de ascenso a Liga Femenina Challenge.



Cortegada será el anfitrión del playoff, pero no coincidirá en el grupo con Maristas. Las coruñesas quedaron emplazadas en el grupo 1 junto a UE Mataró, Baloncesto Sevilla y Picken Claret. El horario de los partidos de estos equipos será siempre de mañana, abriendo la fase Maristas contra Claret mañana a las 11.00 horas. El viernes se medirá a Baloncesto Sevilla a las 13.30 y el sábado volverá a jugar a las 11.00 contra Mataró.

Los rivales



En su grupo, Maristas tendrá a un equipo que conoce a la perfección como es U.E. Mataró. Las catalanas fueron sus rivales durante la fase regular de la liga y las coruñesas se impusieron en los dos duelos directos, al igual que en los dos de la campaña pasada. De hecho, el partido jugado en A Coruña contra Mataró, fue en el que Maristas selló su billete para la fase de ascenso gracias a una victoria tensa, a la par que emocionante, con una grada a rebosar.



“A Mataró lo conocemos muy bien. Muchas trampas tácticas, mucha situación de colapsar en pintura, mucho cambio a zona y, sobre todo, mucha veteranía. Es el partido al que menos tiempo le hemos dedicado porque fue el último que preparamos”, reconoce el entrenador de Maristas, Fernando Buendía.



Contra Baloncesto Sevilla se enfrentaron en liga hace dos temporadas, cayendo en tierras andaluzas por 85-60 y ganando en ‘el cole’ por 65-61. “Sevilla también quiere correr, pero tiene dos jugadoras enormes, las dos más grandes de la liga. Marta García ha sido la dominante en la competición, una interior que buscan todo el rato con sistemas cerrados”.

19 VICTORIAS

ha conseguido Maristas en la presente temporada durante la fase regular. Se trata del mejor dato del equipo colegial en toda su historia en Liga Femenina 2.



Sobre el equipo contra el que debutará Maristas, Picken Claret, Buendía cree que: “es un equipo muy joven, con mucho uno contra uno, mucho talento y muchos puntos en las manos. Hacen un baloncesto que me gusta mucho, muy rápido, de hecho es el equipo que ha jugado más posesiones de toda la liga”.



Las jugadoras coruñesas van en la misma línea que su entrenador en cuanto al análisis de sus rivales. “Mataró ya nos hemos enfrentado dos veces a ellas y más o menos nos defendemos. Hemos estado viendo un poco más el otro grupo, que no lo tenemos tan visto durante la temporada y hemos trabajado durante toda la semana para enfrentarnos a ellas de la mejor manera posible”, afirma Ana Jiménez. “A Mataró ya lo conocemos, es un equipo de veteranas que juegan muy bien y ellas también nos conocen a nosotras. Claret y Sevilla son equipos muy intensos, corren mucho. Tenemos que estar muy centradas y defender muy bien a todas las jugadoras”, explica por su parte Eugenia Filgueira.

Físico y mental



Maristas llegó al final de la temporada regular con dos de sus jugadoras más importantes tocadas, como Nevena Dimitrijevic y Nia Daniel. La estadounidense ya está de nuevo al cien por cien, pero la base serbia, líder y directora del juego ofensivo del equipo, todavía no tiene recuperada del todo su rodilla. “El caso de ‘Nev’ es un poco más complicado porque tiene una rodilla fastidiada. Lo arrastra todo el año y al final se complica más. Va a llegar, pero no va a llegar en su mejor momento. Veremos cómo es capaz de jugar, esperemos que cuatro partidos. Ahora es el momento de que los dolores no existan y que todo el mundo sume lo que pueda dar”, concreta Buendía.



Este año la fase les pilla cerca a nivel de sede y “el club ha hecho un esfuerzo enorme para poder ir la víspera y competir en las mejores condiciones posibles”. Sin embargo, seguirán siendo, como mínimo, tres partidos en tres días. Si quedan entre los dos primeros de su grupo, accederán a una de las finales y deberán jugar un cuarto encuentro el domingo, en el que el vencedor se hará con una plaza en Challenge la próxima temporada.

Objetivo

La temporada de Maristas ya ha sido histórica con lo hecho hasta ahora, consiguiendo el récord de victorias del club en Liga Femenina 2. Sin embargo, todavía se puede soñar con que lo sea aún más, culminando el año con un ascenso idílico. “Tenemos que ir allí y competir hasta donde se pueda. Si luego podemos llegar a jugar el domingo, y el domingo competir por ascender, encantadas”, afirma Eugenia Filgueira. “Soñamos con llegar al domingo, trabajamos para ello, pero no puedo decir que sea una obligación, porque no era el objetivo a principio de temporada y no debe serlo ahora. No podemos ir allí pensando que es una excursión del colegio, tenemos que ir a intentar llegar al domingo y una vez allí, vaciarnos, pero partido a partido”, dice Buendía.

Aprender del pasado



Maristas ya disputó la fase de ascenso la temporada pasada, pero la experiencia no fue del todo buena, al perder los tres encuentros. “Creo que el equipo estuvo bien, pero las fases son así, hay muchos nervios. Este año llegamos un poquito mejor, con el equipo más fresco y haciendo incluso mejor temporada, pero creo que las fases son independientes, no hay nada que puedas extrapolar”, afirma el técnico.



Por su parte, Eugenia Filgueira cree que pueden aprender del año pasado: “podemos estar mucho más unidas, compartir más la bola y no descentrarnos cuando veamos que algo nos sale mal”.



El club espera poder contar con hasta un centenar de fieles en Vilagarcía, superando el apoyo del año pasado en Utebo. “No seremos el local, pero que seamos el segundo equipo. Esperamos que eso nos ayude en momentos malos a levantarnos”, sentenciaba Fernando Buendía.