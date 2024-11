Beqa Burjanadze, el hombre bicentenario

El 16 de enero de 2011 dio inicio la carrera profesional de uno de los iconos de la historia del Básquet Coruña, el ala-pívot internacional georgiano Beqa Burjanadze, que el pasado sábado, en la cancha del Fundación CB Granada, alcanzó los 200 partidos en la ACB.



Un número doblemente redondo que, tristemente, no pudo celebrar con una victoria que se antojaba muy necesaria e importante. Aunque el 80-77 por el que perdió el equipo no empaña la conquista del líder del vestuario naranja.



Carácter y personalidad potentes que ya exhibió en su primer periplo en A Coruña, a donde llegó procedente de la cantera del CB Sevilla (entonces Cajasol, actualmente Real Betis), en la cual aterrizó con 16 años. Uno más tarde debutaría en la máxima categoría del baloncesto español. Con los 17 recién cumplidos.



Fue en el Bilbao Arena donde disputó sus primeros 35 segundos como jugador profesional. En aquel Cajasol compartió vestuario con un coruñés, Mario Cabanas.



En ese curso 2010-11 saltó dos veces más a la pista. Jugó 5 minutos y 16 segundos en un partido contra el Estudiantes y 59 segundos en la pista del Real Madrid. En ninguno de los tres pudo estrenarse como anotador. Lo haría en la jornada inaugural de la 2012-13, en la que saltó a la cancha en 28 encuentros, al convertir su único triple en el partido contra el UCAM. El curso precedente lo entrenó al completo con el primer equipo, pero lo disputó al completo con el filial.

Del calor al fresquito



En la campaña 2013-14 sus minutos no crecieron, por lo cual a la conclusión de la misma decidió cambiar de aires.



Del calor sevillano al fresquito herculino. Con Tito Díaz como técnico, Burjanadze firmó dos magníficas temporadas, especialmente la segunda, que le catapultó de vuelta a la ACB al fichar por el Andorra. Con el conjunto del principado demostró su condición de jugador de primer nivel, superando los 10 puntos de media. Su progresión pegó un frenazo en el curso 2017-2018. Una osteocondritis grado 3,4 del cóndilo femoral externo de la rodilla derecha le mandó al quirófano y al dique seco por toda la temporada.



No renovó y el Gipuzkoa acogió en su seno al internacional georgiano, quien demostró que la grave lesión sufrida unos meses antes había quedado en un mal recuerdo. Registró sus hasta la fecha topes ACB, en puntos (11,2) y rebotes (5,7) por encuentro, aunque sus muy buenas prestaciones no evitaron el descenso del conjunto donostiarra.



Como su sitio estaba claramente en la primera categoría, no le faltaron pretendientes. El emergente Gran Canaria se hizo con sus servicios. Beqa firmó por dos temporadas, pero no llegó a completarlas. En febrero de 2021 rescindió el contrato, alegando motivos personales, y no volvió a pisar el parqué hasta la siguiente temporada, en la que retornó a su punto de partida en España, el ahora llamado Real Betis. El descenso del equipo verdiblanco le llevó a Italia, donde los problemas físicos le impidieron jugar más de 15 partidos.



Al final de la campaña 2022-23 le surgió la oportunidad –ligeramente tardía; fue un fichaje fuera de programa y se incorporó al equipo pasadas 7 jornadas– de volver a A Coruña. Lo hizo con un objetivo: poner al equipo a la ACB. Cumplió a la primera y Diego Epifanio se lo llevó de vuelta a su hábitat natural, donde está demostrando que tiene cuerda para rato. En las ocho jornadas disputadas, solo Brandon Taylor y Yunio Barrueta han anotado más puntos que el alma de la marea naranja.