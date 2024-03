Diego Mella Brea: “Si alguien quiere ser árbitro, que no tenga ningún reparo; te hace mejor persona”

Diego Mella Brea fue jugador de fútbol sala antes de ser el responsable de los árbitros de este deporte en A Coruña. ¿Cuál fue su primer contacto con el fútbol sala? Cursé la Educación General Básica (actual Primaria) en el Colegio Emilio Pardo Bazán. El centro tenía entre sus actividades extraescolares el futbito y formé parte de los equipos que jugaban los torneos Liceo La Paz y Calasanz. ¿Cómo es su llegada al colectivo arbitral?

Un día, como hacía muchas veces, quedé con mis amigos para disputar un amistoso. Durante el mismo me lesioné y al no poder seguir jugando concluí el partido de árbitro. Parece que le picó el gusanillo.

Alguno dirá que estoy de broma, pero fue una sensación increíble ya que nunca pensé que me iba a llenar tanto. Luego, con el paso de unas semanas, jugando con un amigo al pádel me dijo que la delegación buscaba árbitros para los partidos de fútbol sala. Fui a la calle San José, que es donde estaba la delegación, y me recibió el responsable, que era Castiñeiras. Como yo ya conocía el reglamento al ser jugador a los pocos días ya estaba pitando encuentros correspondientes a las categorías base de A Coruña. ¿Le costó decidirse?

No. Como te dije antes, la lesión en ese amistoso entre amigos me hizo ponerme de árbitro y fue una experiencia única. Me atrapó la percepción que tenía de controlar el partido, de ver el fútbol sala desde una perspectiva que con anterioridad no pensaba que existiese. ¿Cómo fue su primer encuentro? ¿Tuvo nervios?

Estuve muy cómodo desde su inicio hasta su final y no sentí ningún tipo de nervios. Fue algo único que me llenó y me reafirmó en mi intención de ser árbitro. Ahora es responsable de los árbitros de A Coruña.

Pablo Pérez, el anterior delegado de A Coruña, tuvo que dejarlo en 2021 por temas personales. Sabía que buscaba a alguien para sustituirle y un día se puso en contacto conmigo y me planteó que asumiese el puesto. ¿Le sorprendió la propuesta?

Sí, no lo voy a negar. Me comentó que en la delegación consideraban que yo era la persona idónea para relevarle en el puesto. Le pedí unos días para hablarlo con mi familia, pues asumir esta responsabilidad requiere dedicación y tiempo. Tras valorarlo, acepté. Estoy muy contento y no me arrepiento de haber tomado esta decisión. ¿Sigue arbitrando?

Sí, por supuesto. ¿Qué cualidades debe tener un árbitro?

Antes te mencioné las premisas de humildad, respeto y educación. A estas tres les uniría que debe ser dialogante y abierto con los clubes, entrenadores y jugadores. ¿Qué le ha dado el arbitraje?

He hecho grandes amigos. Asimismo, desde que soy árbitro, considero que he evolucionado y soy mejor persona.