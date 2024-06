Alberto Buxía, la mejor opción para el Ventorrillo

El Distrito Ventorrillo concluyó el pasado fin de semana la temporada con la disputa del encuentro de vuelta de la segunda ronda de la Fase de Ascenso a la Segunda División B en el que cayó ante el Ribeira por cuatro a cinco, resultado que le costó la eliminación.



Pese al revés cosechado, los actuales miembros de la directiva del club herculino valoran positivamente lo realizado por el equipo entrenado por Alberto Buxía y en los próximos días tienen previsto reunirse con el técnico para ofrecerle la renovación por una temporada. En caso de que Buxía la acepte, el técnico cumplirá la tercera consecutiva al frente del banquillo del primer equipo.

Alberto Buxía, exjugador del Distrito Ventorrillo, del que fue capitán y en el que ejerció de técnico en algunas jornadas en temporadas anteriores, asume el cargo desde el inicio de la campaña 2022-2023 en la Tercera División. El enorme conocimiento que tiene del fútbol sala Buxía, a lo que se une su condición de hombre de club, hace que la directiva apueste por él para revertir una errática dinámica y tratar de situar al equipo donde se merece.

En su primera campaña, el equipo suma cincuenta y dos puntos tras vencer quince partidos y empatar siete de los treinta que disputa en la fase regular del torneo liguero. En ellos anota ciento treinta goles y encaja ciento trece. Estos números permiten finalizar en el quinto puesto de la tabla clasificatoria, posición que facilita disputar la fase de ascenso donde espera en la primera ronda el Stellae, segundo con sesenta y cuatro puntos.



En la eliminatoria, a partido único, el Vento se desplaza a la localidad coruñesa de Padrón para medirse al conjunto local en el Pabellón Polideportivo Municipal Grupo Escolar. Las opciones de regresar a la categoría de bronce nacional se esfuman tras perder por un resultado de cinco a tres después de un duelo vibrante.

Gran mejoría

La campaña 2023-2024 supone una enorme mejoría a lo realizado en la anterior y ciñéndonos exclusivamente a los números en el torneo de la regularidad la comparativa no tiene ninguna discusión.

Así, tras treinta encuentros, el equipo obtiene veinte victorias frente a quince, dos empates contra siete y el mismo número de derrotas: ocho. A ello se deben añadir los ciento cincuenta y seis goles anotados, veintiséis más, y recibir idéntica cifra de tantos: ciento trece. A lo dicho se debe precisar que Alberto Buxía no puede contar desde mitad de curso con dos de los mejores jugadores de la plantilla –Xoel y Merelas– al dejar ambos el equipo. Este contratiempo no impide terminar la fase regular del torneo liguero en la segunda posición del grupo al contabilizar sesenta y dos puntos, plaza que facilita ser uno de los equipos que disputan la fase de ascenso.



En la primera ronda, el Ventorrillo apea al Vigo 2015 tras ganarle por siete a cinco. En la segunda, en el duelo de vuelta celebrado en A Coruña, se encaja un gol en el último minuto que cuesta la eliminación tras igualar a dos el partido de ida.



¿Y ahora? Los números hechos en las dos últimas temporadas por el Distrito Ventorrillo avalan que el rendimiento del equipo ha ido a más con Alberto Buxía, lo que le convierte en la mejor opción para el futuro más inmediato de la entidad.