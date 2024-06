El Viaxes Amarelle emite un comunicado tras los últimos hechos

El Viaxes Amarelle, equipo de A Coruña de la Primera División Femenina, emitió hoy un comunicado tras los hechos acaecidos en las últimas semanas.



“Ante la repercusión de vídeos y fotos por parte de afición, jugadoras, técnicos y directivos del ENCE-Marín de fútbol sala, nuestro club puso los mismos en conocimiento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Desde ella se nos comunicó que había que trasladar las pruebas al Juez Disciplinario de la RFEF. Así lo hicimos, siendo admitido a trámite e incoado expediente el pasado miércoles veintinueve de mayo”.

El club afirmó que “lamentamos profundamente dichas actitudes que además de bochornosas perjudican al fútbol sala y al deporte femenino en general, a cuyo reconocimiento y profesionalización nos dedicamos la gran mayoría de los clubes”.



La entidad herculina presentó “una reclamación ante la RFEF por presunta alineación indebida por parte del ENCE-Marín de fútbol sala, admitida a trámite el pasado sábado trece de mayo. La RFEF resolvió el pasado lunes tres archivando el expediente, destacando que en este procedimiento disciplinario deportivo únicamente se dilucida si concurrió una infracción de alineación indebida en el encuentro arriba referenciado por carecer la citada jugadora del correspondiente título habilitante para ser alineada y, por tanto, no es objeto del mismo realizar actuaciones de investigación sobre si fue procedente o no la emisión de la licencia federativa, o sobre si aquella jugadora disponía o no de residencia legal en España en el momento de la emisión de licencia, pues tales cuestiones escapan a la competencia de este Instructor”.

Ilusión y compromiso



Asimismo, indica que “seguiremos trabajando con ilusión y compromiso en la categoría que nos corresponda. Especialmente con nuestras categorías de la base, intentando que además de buenas jugadoras también sean buenas personas y referentes de cara al futsal, al deporte femenino y a la sociedad”.



Finalmente, concluye afirmando que “confiamos en que la justicia Deportiva que, en primera instancia realiza la RFEF, aplique el Código Disciplinario vigente, como mejor consideren”.