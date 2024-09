El torneo liguero de Tercera División comienza este fin de semana

La espera ha terminado y este fin de semana dará comienzo una nueva edición del campeonato liguero de la Tercera División de fútbol sala. La presente temporada vendrá marcada por la presencia de dos clubes de la zona de influencia de la capital herculina, el 5 Coruña y el Sport Sala, tras la renuncia del Distrito Ventorrillo por las dificultades en sacar adelante al equipo en la categoría. Indicar que el campeón ascenderá a Segunda B y los equipos que terminen el torneo entre el segundo y el quinto puesto disputarán la fase de ascenso.



dxt campeón estuvo con los presidentes de las mencionadas sociedades inscritas para hablar de cómo afrontan una campaña que se presenta apasionante, Iago Socastro Lema (Sport Sala) y Óscar Medín Figueroa (5 Coruña). Ambos reconocen que llegan a la primera jornada liguera con los equipos todavía en formación y que deberán pasar unas semanas para poder verlos a pleno rendimiento. “Nuestra plantilla cuenta con varias novedades –los alas Braisito y Rober Suárez y el portero Javi– y a ello se une la presencia de algunos chavales de las categorías base lo que hace que sean jugadores muy jóvenes. Por ello debemos esperar un tiempo prudencial (dos o tres meses) para que el equipo esté bien acoplado y que cada jugador tenga claro su rol en la pista al llevar poco tiempo trabajando juntos”, destaca Iago Socastro.



A la entidad de Óscar Medín han llegado el portero Rubén, los cierres Arbaiza y Gonzalo Vilariño, los alas Iago Calvo y Kevin, los alas-pívot Merelas y Xoel y el universal Buján. El directivo no se ve como uno de los grandes favoritos al título a pesar de estos refuerzos. “El campeonato se presenta muy igualado esta temporada y un equipo puede ganar o perder con cualquier otro. El torneo de este año ha cambiado bastante con respecto al último y no pasará como en el anterior donde el Noia B se escapó del resto y se llevó el título con autoridad. Nuestro equipo está en construcción y esperamos que no nos penalicen los posibles pinchazos de los primeros partidos para de este modo volver a clasificarnos para la fase de ascenso”.

Posibles rivales

Medín y Socastro tienen visiones diferentes de los posibles adversarios en el torneo, aunque coinciden en que la composición del calendario que les ha tocado no les disgusta.

El mandatario azulgrana afirma que “hemos confeccionado una plantilla muy competitiva. No obstante contamos con jugadores que están condicionados por su trabajo o los estudios que cursan y ello puede provocar que falten a algunos de nuestros encuentros, lo que siempre es un problema”.

Para el presidente rojillo “la presencia del Sport Sala, el Pazos, el Sala Ourense, el Leis o el Begonte, por nombrar sólo a estos cinco, ya dice lo caro que será terminar en la zona alta de la tabla. Pero que nadie dude de que nos esforzaremos para intentar estar entre los primeros clasificados cuando finalice el torneo en mayo”.

Ambos reciben con agrado las nuevas reglas que se aplicarán esta temporada (el saque de banda se podrá efectuar con el pie o con la mano y el balón deberá botar en el lado propio de la cancha antes de hacerlo en el otro).

“Permitirán que los partidos sean más atractivos para el espectador y ello siempre es positivo”, asegura Socastro.

Medín coincide en la idea y cree que “dará riqueza al juego y facilitará que se vean más acciones de estrategia haciéndolo más espectacular”.

Los dos mostraron tristeza por la renuncia del Distrito Ventorrillo “ya que su directiva llevaba mucho tiempo trabajando por el fútbol sala y es una pena que se pierda en A Coruña un referente como era este equipo”, concluye Medín.