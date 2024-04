Pablo Sánchez Sánchez: “Hemos conseguido el ascenso y ahora veremos si algo más”

Pablo Sánchez Sánchez repasa el fútbol sala actual y habla sobre un posible regreso a nuestra comunidad. De pequeño, ¿qué deportes practicabas? Siempre fútbol y fútbol sala, compaginaba los dos. Y luego te centraste más en el fútbol sala. ¿Qué tenía este deporte que te gustase más que el fútbol? Con su practica tienes mucha más intensidad que en el fútbol y ello te obliga a ser completo porque hay que defender, atacar y ayudar en todo lo que sucede en la pista. En los años que llevas jugando al fútbol sala has militado en equipos de España, Portugal, Italia y Suiza. ¿Qué diferencias me destacarías en la práctica de este deporte entre unos países y otros? Portugal me impresionó por cómo se vive allí el fútbol sala. Italia es el país en el que se apuesta más por mejorar. No obstante donde mejor se juega es en España. ¿Sigues el día a día de la competición española? Sí. Consulto las páginas de internet e intento ver los videos de los resúmenes de los encuentros que se disputan. ¿Cómo ves el nivel que tiene en la actualidad? Continúa siendo la mejor liga del mundo. En Portugal se está equilibrando, pero solo cuenta con dos equipos potentes, el Benfica y el Sporting de Portugal. El resto luchan por terminar el torneo liguero en la tercera posición. ¿Crees que el Noia Portus Apostoli se salvará y la próxima temporada continuará en la Primera División? Espero que sí, siempre es bueno tener un equipo gallego en la élite. Pienso que luchará hasta el final en los encuentros que le quedan por jugar y confío en que lo consiga. El Pescados Rubén Burela y O Parrulo Ferrol están en la Segunda División con el objetivo de ascender. ¿Ves factible que alguno de los dos dé el salto a Primera? Al Burela lo veo seguro en el playoff y es un equipo que siempre es candidato para subir. O Parrulo ha sufrido varias bajas y ello le ha hecho estar un poco más irregular. Espero que ascienda alguno y de este modo puedan competir en la Primera División más equipos gallegos. Barça y Palma Futsal jugarán las semifinales de la UEFA Futsal Champions League. ¿Será alguno el campeón? Ambos tienen posibilidades, el fútbol sala está muy equilibrado en los equipos de alto nivel y los dos se medirán en semifinales contra los equipos más fuertes de Portugal, los dos que te mencioné antes. Ojalá que pasen los españoles y veamos una final entre el Barça y el Palma. ¿Te veremos pronto en Galicia o te quedarás en Suiza? Me gustaría volver e intentaré poder jugar en un equipo antes de retirarme de la práctica del fútbol sala. ¿Qué echas de menos de Galicia? Todo. Uno no sabe bien lo qué es la palabra morriña hasta que está fuera de Galicia. Yo añoro todo: a mi familia, a mis amigos, a la comida, a sus playas, a lo bien que se vive en Galicia… Seguiría enumerando cosas y no pararía.