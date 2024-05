El Noia Portus Apostoli logra el título ante O Parrulo (5-2)

El Noia Portus Apostoli se coronó hoy viernes como el auténtico rey del fútbol sala gallego tras proclamarse campeón de la Copa Galicia por tercer año consecutivo.



El bloque barbanzano, el único representante de nuestro comunidad autónoma en la máxima categoría del fútbol sala español, se impuso por cinco a dos en la final a O Parrulo Ferrol, un equipo que plantó mucha batalla, sobre todo en la primera parte. Sin embargo, los de David Palmas y Manu Cossío apretaron el acelerador en la segunda para acabar conquistando el torneo.



Con el Pabellón Municipal Agustín Mourís llenó hasta la bandera, el decisivo partido no defraudó desde su arranque. Así, O Parrulo Ferrol golpeó en dos ocasiones sucesivas para situarse con ventaja en el luminoso de cero a dos tras los goles de Rubén Orzáez y de Iván Rumbo.



El Noia Portus Apostoli se sobrepuso a este excelente comienzo de su adversario y consiguió igualar el marcador con los goles de Pirata y Matheus Preá a la salida de un córner. Con este resultado de empate a dos se llegó a la conclusión del primer período.

Pisar el acelerador



En la continuación, el Noia Portus Apostoli salió ambicioso y poco a poco fue desequilibrando la balanza a su favor. De este modo, y con el concurso de nuevo de Matheus Preá y de Pirata, amplió su ventaja para ponerse con un marcador de cuatro a dos.



O Parrulo lo intentó todo para tratar de volver a empatar y llevar el encuentro a la prórroga. No obstante sus intentos no obtuvieron el objetivo marcado al no conseguir volver a batir la portería rival.



A ello se unió que los blanquillos sobre la bocina, con los ferrolanos atacando en superioridad, cerraron el resultado con un nuevo tanto de Power Raggiati que supuso el definitivo seis a dos.



Adrián Rodríguez ‘Pirata’ fue designado el mejor jugador de la gran final y recibió el premio MVP Munich a la conclusión del enfrentamiento.

El adiós de Pola



El encuentro supuso la despedida de Adrián Alonso Pereira ‘Pola’, leyenda del fútbol sala gallego, que decidió colgar las zapatillas a la conclusión de la presente temporada.



El jugador vigués ya había anunciado hace unas semanas su retirada de las pistas y hoy en Noia recibió el cariño de todo el futsal gallego.