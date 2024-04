El Noia Portus Apostoli firma su tercera victoria consecutiva (4-3)

Noia Portus Apostoli: Henrique; Machado, Edu Jabá, Pirata y Matheus Preá –cinco inicial– Power Raggiati, Lluc, David Pazos, Rufino, Nico Rosa y Pola.

Santa Coloma: Borja Puerta; Corso, Verdejo, Cardona y Povill –cinco inicial– Lluch, Marc Tolrà, David Peña, Víctor Ramos, Nil y Niel·lo.

goles: 0-1 min. 4: Nil. 1-1 min. 7: David Pazos. 2-1 min. 22: Edu Jabá. 3-1 min. 35: Lluc. 4-1 min. 36: David Pazos. 4-2 min. 37: David Peña. 4-3 min. 39: Tolrà.

árbitros: Luis Manuel Manso Martín y Jorge Moreno Durán. Amonestaron por el Noia Portus Apostoli a Edu Jabá y Nico Rosa; y por el Santa Coloma a David Peña y Marc Tolrà.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimoséptima jornada del campeonato de liga de la Primera División.