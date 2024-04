Lukas Ramos Van Barneveld ‘Lukas’: “Todos los sacrificios que he realizado han merecido la pena”

La ciudad de A Coruña contó con un equipo en la Primera División hasta que el Egasa Chaston dejó de competir en ella en la temporada 1994-1995. Pese a ello, la máxima categoría nacional ha continuado disfrutando del buen hacer de jugadores nacidos en la capital herculina y por citar a algunos de ellos se pueden mencionar a Luis Gómez, Toni Lodeiro, Fernando Regueira, Jacobo Castelo e Iván Rumbo.

Este curso 2023-2024, que actualmente se encuentra en su tramo decisivo, ha visto el debut de tres jóvenes jugadores de la Ciudad de Cristal: Iván Fernández Sánchez, Gonzalo Santa Cruz y Lukas Ramos Van Barneveld. Este último se estrenó el pasado sábado seis en la cancha del Ribera Navarra en el partido que disputó con el Noia Portus Apostoli.

El joven ala estuvo con dxt campeón para hablar de lo vivido en el Pabellón Ciudad de Tudela en un encuentro en el que la entidad barbanzana obtuvo un importante triunfo por dos a siete que le acerca a la salvación en la élite estatal.

El pasado mes de octubre decías en una entrevista a este diario que “mi objetivo es poder algún día llegar a competir con los mejores”. El pasado sábado seis de abril se hizo realidad tu sueño al debutar en la Primera División.

Sí, es un objetivo, o un sueño como tú dices, ya que desde niño, cuando empecé a jugar al fútbol sala, es lo que siempre quise y he tenido en mente. Ahora puedo decir que todos los esfuerzos y sacrificios que he realizado durante estos últimos años han merecido la pena al poder debutar en una categoría tan importante como es la Primera División del fútbol sala español.

Me gustaría ver a un equipo de A Coruña competir en la máxima categoría

Tras diez temporadas en el 5 Coruña, en la presente fichas por el Noia Portus Apostoli, equipo con el habías hecho la pretemporada en el año 2021. ¿Una decisión acertada?

Efectivamente, en 2021 hice la pretemporada con el Noia, pero consideré que era muy pronto para irme a ese club al contar con diecisiete años de edad, y además todavía estaba en los estudios de Secundaria. Por fortuna, el club se puso otra vez en contacto conmigo esta pretemporada y me comentó que estaba interesado en que formase parte del equipo filial que milita en la Tercera División. Tras sopesar los pros y las contras, acepté el ofrecimiento ya que quería afrontar nuevos retos. Sobre tu pregunta, estoy muy contento de la decisión que he tomado y creo que he aceptado plenamente cuando en verano decidí unirme a este proyecto.

El Noia Portus Apostoli inició la temporada con Tomás de Dios de entrenador. ¿Llegaste a trabajar con él?

Realicé bajo sus órdenes varias sesiones en la primera parte de la temporada. Asimismo, disputé algún partido amistoso con el equipo en la pretemporada para preparar el comienzo del torneo liguero.

¿Alguna vez fuiste convocado por el técnico salmantino?

Sí. Tomás me incluyó en la convocatoria en dos partidos que disputó el equipo. El primero fue el encuentro en casa ante el Inter (jornada decimoquinta) y el segundo, en la visita que realizamos a Córdoba (decimoséptima).

La directiva del Noia cesa a Tomás y decide que David Palmas (entrenador del filial de Tercera División) esté junto a Manu Cossío al frente del primer equipo. ¿Crees que este hecho ha influido para haber debutado en la élite?

Esa no es una pregunta que deba contestar yo. Lo que es evidente es que sí puede influir el hecho de estar con una persona entrenando tres días a la semana y haber disputado catorce encuentros con ella. Pero me reitero, eso es algo que yo no debo responder.

¿David Palmas y Manu Cossío te habían convocado antes de jugar con el Ribera Navarra?

No.

¿Cuándo te dicen que vas a estar en la lista para el encuentro de Tudela?

El jueves entrenamos y al final David Palmas me comenta que el viernes sería uno de los jugadores que irán convocados para el partido en Navarra.

Y el desarrollo del encuentro te permite jugar. ¿Quién te dice “vas a entrar”?

El entrenador me indica que me ponga a calentar y a los treinta segundos ya estoy en la cancha de juego.

¿Qué indicaciones te da?

Que me mostrase firme en la defensa al estar ellos con portero-jugador.

Al debutar no sentí nada ni tuve nervios. Sólo pensé en hacerlo bien

Y sales a la pista lo que te hacer ser parte activa de un partido de Primera División. ¿Qué sientes?

Si te soy sincero no sentí nada ni tuve nervios. Lo único que pensé fue en hacerlo bien y en darlo todo para de este modo evitar cometer errores que pudiesen perjudicar a mis compañeros y a mi equipo.

¿Cuánto tiempo juegas?

Cerca de un minuto y medio.

Con tus compañeros te habías ejercitado con anterioridad varias veces en las diferentes sesiones semanales. ¿Qué diferencias notaste entre lo hecho en los entrenamientos y durante el partido?

En el partido, como es lógico, no hay ningún respiro ya que todo va muy rápido y cualquier descuido que tengas te penaliza. Luego está el hecho de que los compañeros te están arropando en todo momento y dando su confianza para que todo salga bien, pues todos buscamos el mismo objetivo.

Como ya comentamos antes, actualmente formas parte del equipo filial que compite en la Tercera División. ¿Qué diferencias aprecias entre la categoría en la que militas y la Primera División?

La velocidad en el juego es mucho más alta, lo que hace que el encuentro tenga un ritmo frenético y que uno no se pueda confiar en ningún momento. No obstante lo que me pareció más alucinante es poder jugar a ese ritmo electrizante y los jugadores mostrar tanto acierto en la totalidad de sus acciones, en los pases y en los goles que hacen Una pasada.

Eres el tercer coruñés que debuta esta temporada en la Primera División. Primero fue Iván Fernández Sánchez, también con el Noia en Navarra ante Osasuna, y luego Gonzalo Santa Cruz, con el Betis ante el Santa Coloma. ¿Esperabas poder hacerlo?

Tras fichar por el filial del Noia Portus Apostoli, uno se ilusiona con la posibilidad de jugar en la Primera División. No obstante desde siempre yo me he centrado en trabajar y esforzarme mucho para aprender y estar preparado para darlo todo por mi equipo y ayudarle en lo que necesitase en caso de que llegase esta oportunidad, algo que al final se ha dado.

He trabajado mucho para estar preparado por si llegaba esta oportunidad

Eres el único de los tres que ganó el partido de su debut. (Iván perdió por dos a uno y Gonzalo por seis a uno).

No había pensado en este dato que dices, pero es cierto. No obstante ese aspecto es algo secundario, ya que lo más importante es que el Noia consiguió la victoria, una importante victoria, ya que con esos tres puntos nos acercamos al objetivo que nos hemos marcado de seguir la próxima temporada en la Primera División.

Iván, Gonzalo y tú militasteis en el 5 Coruña. ¿Qué supone para ti dicho club?

Formar parte de ese club ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en el fútbol sala . En el 5 Coruña he aprendido muchos conceptos de fútbol sala que me han permitido estar donde ahora estoy. En ese club cuidan mucho los detalles, se trabaja bien y siempre le estaré agradecido por lo que me ha dado.

A Coruña, la cuna del fútbol sala en España, no cuenta con un equipo masculino en la élite desde el descenso del Egasa Chaston en 1995. Pese a ello siguen saliendo jugadores. ¿Volverá a competir algún equipo en Primera?

Lo hemos hablado entre varios compañeros y es algo que siempre nos hemos preguntado y ninguno tiene una respuesta. Pese a ello, me gustaría ver a un equipo de mi ciudad competir en la máxima categoría, pues actualmente los clubes herculinos que están más arriba militan en la Tercera División.

¿Ves factible que en breve tiempo haya un equipo militando en la Primera División?

Es algo que depende de muchos factores y entre ellos están el dinero, el talento y el trabajo. Pero sería hermoso verlo y poder disfrutar de ello.