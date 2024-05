Edu Jabá y Henrique dicen adiós al Noia Portus Apostoli

Edu Jabá y Henrique dejarán a la conclusión del presente curso el Noia Portus Apostoli. De esta manera pondrán el punto y final a una relación de tres temporadas en la que los dos brasileños fueron piezas clave en la escalada y estancia en la élite del fútbol sala nacional del club gallego.



Ambos aterrizaron en el verano de 2021 procedentes del Tubarão Futsal. En su primera temporada en el cuadro blanco fueron de menos a más hasta ser fundamentales en aquel grupo de jugadores que se alzó campeón de Segunda e hizo realidad el sueño del ascenso a Primera División, a lo que se unió la Copa Galicia. En los dos cursos siguientes llegaron un par de trofeos autonómicos más, junto a una histórica participación en el playoff por el título y la reciente salvación en la máxima categoría.



La entidad barbanza les agradeció a los dos jugadores los servicios prestados durante estas tres temporadas de relación y les deseó la mayor de las suertes en su futuro, tanto profesional como personal.



En su despedida oficial estuvieron acompañados por el director general del Noia, Javier Barreiro, que destacó los éxitos cosechados por los dos jugadores en su período en el equipo noiés.



“Desde el club sólo tenemos palabras de agradecimiento por su ayuda, trabajo, colaboración y predisposición en todo momento. Les deseamos todo lo mejor en su futuro profesional y, sobre todo, personal”.



Edu Jabá aseguró que “estoy agradecido por todo lo que he pasado, que fueron cosas muy bonitas. He sido muy feliz en Noia, se lo agradezco a todo el mundo. Ojalá pueda volver para lo que sea y que el Noia Portus Apostoli tenga muchos éxitos".



Por su parte, Henrique dijo que “llegamos en Segunda División, logramos, junto a nuestros compañeros, poner al equipo en la Primera División que tanto soñábamos, las tres Copa Galicia... Deportivamente, han sido tres años muy bonitos, y sólo puedo dar gracias ya que todo el mundo me recibió muy bien en una etapa que ha sido de gran crecimiento deportivo y personal”.