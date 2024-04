Domingo de resurrección en el Agustín Mourís (6-1)

Noia Portus Apostoli: Henrique; Power Raggiati, Edu Jabá, Altamirano y Matheus Preá –cinco inicial– Lluc, Rufino, Pirata, Douglas, Nico Rosa, Bonino, Pola, Matheus Preá y Machado.

Palma Futsal: Luan Muller; Neguinho, Chaguinha, Ernesto y Gordillo –cinco inicial– Barrón, Vilian, Cléber, Bruno Gomes, Rivillos, Fabinho, Rómulo y Marcelo.

goles: 1-0 min. 12: Machado. 2-0 min. 13: Henrique. 3-0 min. 14: Edu Jabá. 4-0 min. 19: Altamirano. 4-1 min. 27: Neguinho. 5-1 min. 35: Matheus Préa. 6-1 min. 39: Pirata.

árbitros: Jorge González Moreta y Luis Sánchez Chamorro. Expulsaron por el Palma Futsal a Rómulo y Bruno Gomes. Amonestaron por equipo local a Pola, Douglas y Edu Jabá; y por el visitante a Rivillos, Barrón, Marcelo, Cléber y Vilian.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimoquinta jornada de la Primera División.